“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El exrector emproblemado con los números

Hay rubros donde “esfumaron” cifras grandes

Revisan sus manejos y se atora en varios filtros

El PRI defenderá las causas sociales: Benítez

Impagos emproblema a la sociedad toda

“La UJED cumplió a cabalidad los compromisos contraídos en La Estafa Maestra”

Óscar Erasmo Návar

Y como una desgracia nunca viene sola, se cuenta en el peinador que pasaron por la báscula a Óscar Erasmo Návar y que se atoró en varios filtros monetarios, que hay diversos renglones económicos que no pudo brincar…..SUMAS.- No califican los manejos de la administración toda de Návar, pues hay una de facturas chuecas, falsos pagos y todo un cúmulo de anomalías que consideran muchos millones de pesos que se fueron por el caño de diversos funcionarios y hasta directores universitarios…..S.O.S…- Y lo más complicado, lo sabe el exrector, lo tendrá por demás claro a la hora de explicar qué pasó, cómo pasó y por qué pasó lo de “La Estafa Maestra”, por la que distintas instancias del Gobierno Federal “lavaron” un buen bonche de dinero para el PRI y para diversos funcionarios federales. La desfachatez de Óscar Erasmo, lo vio todo mundo, ocurrió cuando los reporteros le preguntaron cómo estuvo ese negocio, y respondió: “Ah, no, la UJED cumplió en tiempo y forma sobre los distintos contratos que contrajo con diversas dependencias federales. Uno a uno se cumplió con los compromisos contraídos…”. Hombre, pero si todo mundo sabe que era una transa bien organizada por la Federación, cómo que “se cumplió”. La irregularidad consistía en admitir que la UJED dijera que sí recibió diversas cantidades de dinero, dizque para realizar distintas tareas. Aunque en los hechos nada más era para justificar las entradas y las salidas de dicho billete. O sea que, se trata de una transa perfectamente desorganizada por el Gobierno Federal para ayudar al PRI y a diversos amigos que andaban necesitados de recursos frescos. Pues bien, esa le traen Óscar Erasmo, y se la comunicarán de un momento a otro…..CULTURA.- Luis Enrique Benítez trata de meter las manos para defender al PRI, cuando el pueblo le castigó por el saqueo bestial que sus “cuadros distinguidos” le obsequiaron a los estados y la República. Se entiende el intento de Luis Enrique de ver qué recupera su partido, pero…la realidad es que el pueblo no quiere saber nada de ellos. Tras el proceso electoral quedó por demás aclarado que no los quiere cerca del poder en lo absoluto, sabe que cargan hasta con el balde del trapeador, pasando por el trapeador mismo…..ATORÓN.- Los que saben cuentan que los encargados del dinero en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto están trabajando a marchas forzadas para cuadrar lo mejor posible las cifras a fin de poder dejar “números negros” en la medida de lo posible. No hallan cómo reponer lo que se despilfarró o se expropió por sí o por orden superior, lo que ha colapsado la administración federal y en consecuencia ha empezado a asfixiar a las administraciones estatales y municipales para no dejar solo números rojos al entrante gobierno. Esto es, que la economía nacional empieza a resentir una crisis seria, pues a pesar de que los recursos a los estados son dineros debidamente autorizados por las cámaras, en el fondo, la necesidad de hacer un “cochinito” para dejarle al entrante gobierno y no entregarle solo deudas, está ya repercutiendo a los estados y municipios, pues no han recibido los recursos que debieron, y los problemas no se hacen esperar…..INGENIERÍA.- Y lo más lamentable, en el caso de Durango, es que la ausencia de liquidez ha alcanzado ya a no menos constructores, comerciantes e industriales citadinos, a varios de los cuales tienen ya contra la pared, pues no tienen para cumplir con sus compromisos mínimos, y…el margen de maniobra agarró movidos o faltos de experiencia a los encargados de los dineros estatales que no han podido ni pagarle al voceador que les lleva a diario los periódicos, muy a pesar de que la historia registra crisis mucho más marcadas que la que se vive en este momento, particularmente en los gobiernos de Armando del Castillo, Ángel Sergio Guerrero y Maximiliano Silerio, que o tenían más experiencia o eran más ejecutivos. Si se acercaba el día de pago y no tenían los recursos disponibles, corrían a cualquiera de los bancos locales, adquirían un “crédito puente” o instrumento parecido, con el que en cuestión de horas estaban cumpliendo los compromisos mínimos con los acreedores, y la economía pronto resentía la presencia de dinero fresco. Hacer lo que está haciendo la administración, de no pagarle ni a los proveedores chicos, es condenarlos a su extinción, puesto que no tienen manera de cumplirle a sus empleados y no les queda más que cerrar en el corto plazo, no es posible seguir engordando la deuda y sin esperanzas de pago. Hablan de un inversionista que de pronto se quedó sin dinero y que va tocando puertas para que le ayuden de menos a sacar la nómina de la semana, pero que…por grande que sea su problema, nadie ha podido echarle la mano. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

