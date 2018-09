“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Rectoría le hizo el “jale limpio” a la FEUD

Las cosas se le complican a la pasada gestión

Que quiten los sospechosos “semestres cero”

José Ramón se suma a la pelea de la alcaldía

Sugirieron a Morenos que pidieran “licencia”

“La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos”.

Louis Dumur

No se lo digan a nadie, pero también cuentan en el peinador que todo el problema de la toma del Edificio Central se originó en el “jale limpio” que por años le hizo Rectoría a la Federación Estudiantil Universitaria…..BILLETES.- Las inscripciones en las distintas escuelas universitarias son de 1,990 pesos, de los que desde tiempos inmemorables 90 eran libres de polvo y paja para la organización estudiantil, pero por decisión de no se sabe quién, aunque sí se sospecha de alguien, de pronto empezaron a quedarse los 90 y a los estudiantes les dieron un cuerno bien retorcido…..PISOTEO.- La FEUD siempre ha protestado por los “semestres cero”, pues además de que no garantizan a los estudiantes ningún ingreso a ningún plantel, sí deben desembolsar una inscripción bastante onerosa y para nada, pues si los espacios no permiten el ingreso de nadie, no llega nadie a ninguna carrera, pero las inscripciones han sido fuente de grandes recursos que ya se ven en las casas de los directores y sus afines…..AVISO.- Ayer que Favián García Arrieta aceptó entregar el Edificio Central al rector Édgar Alan Arroyo, exigió que se llegue hasta donde se tenga que llegar con los 90 pesos que hace años le están birlando a la agrupación, de modo que…una mancha más para el tigre Návar…..APLAUSOS.- La mejor muestra de que Marco Antonio Güereca está haciendo bien las cosas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos es que aparece poco en los medios, no tiene la afición que tuvieron varios de sus antecesores que figuraron y seguido en el lavadero, por decirlo de alguna forma. El cuento viene a colación en virtud de que el martes próximo Güereca rinde informes sobre su primer año de gestión, así es…..PELEA.- José Ramón Enríquez, dicen sus cercanos, está contemplando seriamente la posibilidad de intentar la reelección a fin de estar vigente, y de qué forma, a la hora en que se vengan los cocolazos por la alcaldía capitalina. O sea, para resumir, el alcalde-senador estaría adelantándosele a todos los que quieren relevarlo: Alejandro González Yáñez, Jorge Salum del Palacio, José Antonio Ochoa y los que se acumulen en la semana. Y si se concreta el intento reelector de Joserra, será un ingrediente nuevo en la pelea por la alcaldía capitalina, sin ignorar que quien llegaría con más expectativas de triunfo sería Gonzalo, seguido de Salum, luego de José Antonio y al final Enríquez, aun cuando…por quedarse en el cargo, José Ramón llevaría mano, pues tendrá al municipio más importante de la entidad para promoverse, aunque si de eso dependiera, Gonzalo traerá toda la fuerza de la federación a cuestas, Salum tendría que hacer de tripas corazón para salir adelante, pero…también quiere pelear, pues los votos obtenidos el primer domingo de julio le servirán y de qué manera. Total que, las cosas empiezan a ponerse sabrosas en eso de la alcaldía de la capital, aunque al final de los tiempos será la voluntad popular la que diga vía votos qué ha de hacerse…..ARRANCAN.- Nadie ha dado la voz de arranque en cuanto a la jefatura edilicia, cierto, pero de manera secreta el diputado José Antonio Ochoa está ya armando sus cuadros para salir a la calle a pedir apoyos, y para los nombres que nos menciona Elías Mario Medina, aquello empieza a pintar bien, sobre lo que luego les detallaremos otras cosillas que está preparando para salir a la palestra en plan grande…..GOLONDRINAS.- El Partido Revolucionario Institucional informa que Evelio Plata Inzunza, delegado del CEN del PRI, se regresa a su tierra, Sinaloa, a seguir con sus actividades propias. Aclara que no tuvo vela en el entierro o la enterrada que les dieron, y quizá no, puesto que apenas tuvo unos meses de trabajo y, ni modo de echarle la culpa. La culpa la tuvieron otros de los que no quisiéramos acordarnos…..CUOTAS.- Eliminarán “cuotas internas” en la UJED, reza la mayoría de los encabezados que tratan del acuerdo alcanzado ayer entre UJED y FEUD. El tema es que nadie entiende qué es eso de “cuotas internas”, y no estaría por demás que se lo aclararan a mortales como el que escribe, que no da pie con bola. O aclarar de dónde salió eso de internas, porque como que huele a cobros acá muy entre nos……..ÉPALE.- No están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero ahora es tema de discusión en distintos sectores políticos respecto a la tarascada que pretendía alguien de la directiva de Morena para varios de los nuevos diputados. Alejandro Jurado, licenciado en Derecho con inmejorable imagen en el rumbo de Rodeo y anexas, fue uno de los más asesiados: “Alejandro, ya sabes que te queremos mucho en Morena, ojalá que sigas ayudándonos por muchos años, pero…fijate que se hizo un acuerdo en lo corto con tu suplente para que aceptara la suplencia a cambio de que pidas licencia por un tiempo prudente, permitas que suba a la diputación, y en un tiempo determinado regreses a la curul…cómo ves…”. Bueno, bueno, ¿pues con qué clase de pendejo creen que están hablando. No saben que soy profesional del Derecho, que conozco mis derechos al pie de la letra o de qué se trata? No acepto y no aceptaré por más veces que me lo pidan…!!!…..SUEÑOS.- No es por presumir, de ninguna manera, pero…han de saber que de pronto me asaltaron los deseos por regresar a Dubai. Son casi 20 horas de camino, un terrible encierro que solo se soporta si se viaje en un avión de Fly Emirates o Emirates Airlines como ya se llama la aerolínea, y no se diga si es en “bisnes class”. Lo tratan a uno como verdadero jeque árabe, y pues como a lo bueno se acostumbra uno pronto, no queda más que dejarnos querer y sacrificarnos en estos días de descanso en la patria. Ya los saludaremos desde allá o les traeremos algún recuerdo, baratito, no se carguen, para que alcancen más. Es todo esta tarde, nos vemos en la siguiente, quizá en un par de semanas, o menos, tres, ya que hayamos pasado por esa enorme travesía que obliga cruzar el Atlántico y África de ida y vuelta, o nos seguimos leyendo en la página de internet más visitada de Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

