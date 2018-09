“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No hay condiciones para hacer elección en la UJED

El tiradero dejado por Návar no tiene paralelo

Hizo funcionarios y “catedráticos” a varios impostores

Todo preparado para que ganen uno o dos afines

Encuesta marca a Solís y Murillo como los mejores

“La UJED cumplió en tiempo y forma sus compromisos contraídos con La Estafa Maestra. Todo está en regla…” .-Óscar Erasmo Návar

No hay las condiciones mínimas de imparcialidad para elegir a un nuevo rector de la UJED, el tiradero que dejó Óscar Erasmo Návar lo enturbió todo para cargar los dados hacia uno o dos de los aspirantes…..ACCIÓN.- La comisión de la verdad creada en días pasados por el gobernador José Aispuro poco a poco ha ido penetrando al quebradero que encabezó el exrector que pasa por la “extinción” de muchos millones de pesos, por La Estafa Maestra y, lo más grave, la incrustación de decenas o cientos de “catedráticos” en las diferentes escuelas, y a muchos hasta les hizo jefes de oficina sin tener la preparación para la materia. La Lic. Guadalupe Chávez es la más clara muestra de la perversión del exrector, pues la llevó en un corto tiempo de simple secretaria de oficina a jefa de relaciones laborales y por su mano pasaron decenas de contratos colectivos de trabajo, a pesar de que no era abogada. Apenas en diciembre pasado obtuvo el título, pero cinco o seis años se hizo pasar por profesionista y firmó decenas o miles de documentos sin tener la calidad profesional que ordena la Ley Orgánica de la Universidad, y ahora es “catedrática” con medio tiempo y el correspondiente sobresueldo, a pesar de que la casa de estudios es pródiga en egresados, que pudo utilizarse a uno de ellos en ese puesto. Está científicamente comprobado que muchos amigos de Óscar Erasmo pudieron hacerse de medios tiempos y tiempos completos sin tener la preparación y sin los exámenes de oposición…..DADOS.- Encuentran los investigadores que Návar cargó los dados para favorecer a uno, o hasta a dos, de los aspirantes a rectoría, y con ello anular a los mejores por muchas virtudes que pudiesen tener. Hallan los sabuesos “mano negra” desde la conformación de la comisión electoral. Sí, la integran personas con calidad moral para dirigir la elección, pero…falta representatividad de los distintos sectores universitarios y que hagan algo para nivelar los caminos. Sobresale la ausencia de alguien con capacidad jurídica, que pudiese darle otra interpretación a la Ley Orgánica y en un momento dado conocer más de los alcances jurídicos de la norma universitaria para sacar adelante de la mejor manera posible la nominación del próximo rector. Claro que no es un descuido menor, es una inconfundible intención de mantener las formas para que al final voten los que ya están apalabrados o maiceados…..ALTO.- La elección pudiese sacarse en diciembre a más tardar, pero…hay que recoger mucho del tiradero que dejó el exrector. Tiene que empezarse partiendo de ceros, y sobre todo, haciendo a un lado todo lo avanzado, puesto que está viciado de origen, y evidentemente descubre lo cargado de los dados. Mientras se mantenga a los mismos integrantes del comité electoral no es aconsejable hacer ninguna elección, ganaría Óscar Erasmo o Don Toño. La especie le llegó ya al gobernador Aispuro y, sin pensarla dos veces, ordenó un fulminante: “engarrótense ahí…”. Pidió a varios de sus cercanos, al tiempo que miraba hacia la esquina segundo piso del Tribunal Superior de Justicia, que se alejen del conflicto y permitan recomponer los caminos para que al final pueda elegirse a un rector con la suficiente calidad profesional y moral que empiece a recoger el tiradero, y sobre todo, que emprenda una acción intensa y extensa a fin de recuperar en el corto tiempo los 28 lugares perdidos en competitividad educativa nacional en los últimos diez años del espuriato…..FUERA.- El gobernador Aispuro ha dispuesto que nadie de su administración meta las manos en el conflicto, y si alguien las tiene metidas, que las saque lo antes posible. El día que se elija un nuevo rector será el que determinen los universitarios, pero…sin dados cargados ni comités electorales a modo. La necesidad es de elegir al mejor en todos los terrenos, esté o no identificado con el gobierno actual. Se pretende cambiar, pero cambiar para bien. Devolverle la legalidad a la casa de estudios y devolvérsela para muchos años…..ÉPALE.- Se sabe hacia el interior de la casa de estudios, o por lo menos es el rumor a voces, que la anteriormente citada licenciada Chávez es la coordinadora o patrocinadora de la candidatura del Dr. Arturo Cisneros, aun cuando el exdirector de Medicina no termina de prender, puesto que a pesar de ser uno de los “tapados” de Óscar Erasmo, la comunidad universitaria no lo acepta. Una encuesta levantada en las últimas horas precisa que las tendencias colocan a Rubén Solís Ríos en la primera posición con un 27% de los sufragios, seguido del doctor Manuel Murillo Ortiz, con 25.5%, luego Óscar Reyes Escalera con 23.5%, aun cuando se dice que ya se bajó de ese complicado viaje. Luego, en el penúltimo lugar se halla Enrique García Carranza con el 17.5% y al final, con 16.0% de posibilidades, se ubica a Jorge Arturo Cisneros Martínez, lo que indica que el “gallo” de Lupita no las trae todas consigo, independientemente de que en la estricta realidad no se sabe quién hizo dicha encuesta y tampoco se conoce el método aplicado, de modo que no tiene el soporte como para suponer que es la verdad del proceso, amén de que…ante el manipuleo de la elección, lo más probable es que se tenga que borrar todo lo “avanzado”, como ya dijimos, partir de ceros, pero con ceros positivos, y no con dados cargados como está atorado el proceso en este momento. 