“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Nancy Vázquez hizo el show en el Congreso

Malmodeó a Arturo Salazar Moncayo

Nancy mostró las baratijas que lleva a cuestas

No enseñó pruebas de sus acusaciones

Tiene que aplicarse la ley en la Normal Rural

“No es cierto que todos los políticos sean corruptos, solo lo son el 90% de ellos…”

Henry Kissinger

Nancy Vázquez se llevó las palmas de algunos de sus seguidores en el Congreso del Estado al vapulear al titular de SECOPE Arturo Salazar Moncayo pero, como dicen, para abrir la boca hay que tener la cola corta…..MOCHES.- Trae la exalcaldesa de Nombre de Dios el tema de redes sociales, que Salazar Moncayo está cobrando “moches” hasta del 30 por ciento de la obra, pero…se aparta de la regla y no muestra las pruebas o siquiera sus sospechas, de modo que…está por verse…..DÍCERES.- Es extrañamente sospechosista que desde hace días empezó a decirse que “el gobierno de Aispuro está cobrando moches hasta del 30%…”, y miren qué casualidad, es el tema fuerte de la gritería, tipo lavadero, que le armó este mediodía la muy ilustre señora. Hubo de intentar callarla Toño Ochoa, recordándole la obligación legal que tiene el diputado de respetar al funcionario en su comparecencia, pero fue peor, los manotazos subieron de tono…..RESUMEN.- El problema de Nancy es que nunca pudo aclarar los faltantes que dejó en Nombre de Dios, que entre todos suman muchos millones de pesos, y que quién sabe cómo le hizo para superar el problema que se echó a cuestas al causar serias lesiones a un pariente. O sea que, si la escandalera que le regaló a Salazar Moncayo se la hubiera hecho alguien limpio y puro, habría que considerarlo, pero así cómo…..ACCIÓN.- La cosa es que Nancy armó la chica en los tendidos legislativos y dicen que hasta salió echando espuma dizque porque no la dejaron sacar lo que guarda su ronco pecho contra el responsable de las obras, a quien incluso se señaló en redes sociales hace horas de haber comprado una casa de contado y que eso no lo puede hacer un funcionario público, no obstante que es nada más y nada menos que uno de los funcionarios estatales más ricos de este gobierno, o que ha podido ganar para sobrellevar esta vida, pues es dueño de una prolongada carrera de grandes éxitos en la construcción, y no precisamente en Durango, sino de otros estados de la República que, según los que le conocen, ha ganado para llevársela cachetona lo que le resta de vida. O en el último de los casos, que le demuestren las sospechas y todo mundo contento…..SILENCIO.- Esta mañana, Nancy hasta abusó de su derecho a gritería, pero se pasó, pues Salazar Moncayo es más bien técnico y no político, que por momentos no tenía argumentos para rebatirle sus temas, y sí, el “invitado” del Congreso del Estado deslució por momentos, pero…abusó la ilustre diputada, pues no lo hizo ayer ante la comparecencia de Adrián Alanís. Ayer hasta aclamaron de forma ruidosa al secretario de Gobierno, que dicho sea de paso es una verdadera “chucha cuerera” que expuso el tema que quería en la tribuna, respondió elegantemente a cada una de las interrogantes de los legisladores y, al final, si hubiese sido torero, lo habían sacado en hombros de los tendidos legislativos. Los que intentaron exhibirlo terminaron echándole porras. No obstante, en el caso de Nancy, ella fue la perdedora, pues Salazar Moncayo no le siguió el juego, la respetó hasta el final del monólogo y también pudo salir con palmaditas en la espalda de la mayoría de los diputados, que al final es lo que vale…..SÍNTESIS.- La moraleja es una: Salazar Moncayo no tiene ninguna necesidad de andar viendo caras frentonas y menos de perder el tiempo en chismes de lavadero. Está en SECOPE porque se lo pidió muy encarecidamente el gobernador José Aispuro, pero al final, encima de esa deferencia que tuvo el mandatario, se va y…Durango perdería un buen funcionario que, repetimos, tiene lo suficiente para vivir lo que le queda de vida…..APROBADO.- Mal hace el gobernador José Aispuro en anunciar que se hará justicia en la muerte del fallido estudiante de la Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”. Es una obligación del Estado aplicarla de acuerdo a la falta cometida y sin pedir comprensión al procedimiento. Uno o varios estudiantes y directivos mataron por acción o por omisión dolosa a Ronaldo Mojica Morales, de 19 años de edad, en las famosas “novatadas”, que otros las califican de verdaderas salvajadas, y ahora tiene que aplicarse la regla, gústeles que no…..MEMORIAS.- Alguien que estuvo en la referida escuela, por cierto, escribió dos libros que detallan con lujo de explicaciones qué son las “novatadas”, en qué consisten y cómo las permiten desde siempre los directivos, que además viven con el Jesús en la boca que amanezcan de malas los muchachos y los quiten de la dirección. El escritor, sin embargo, debido a esas hijeces, hubo de emigrar a los Estados Unidos, pues a alguien no le pareció que se divulgaran esos materiales y que los conociera medio mundo. Por cierto, no piensa regresar a Durango, pues le leyeron la cartilla y le advirtieron que si regresa lo volverán a someter a los tormentos y salvajismo que ya sobrevivió. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos: www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

