“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Morena destapa la gran cloaca en la Cámara

PRI, PAN y PRD se han despachado a lo grande

Vienen de Culiacán por Alejandro Álvarez Manilla

Fernando Carrasco también quiere la rectoría

Ignacio Aguado se sube a la pelea por la alcaldía

“Si atraco a un político, ¿es un robo o un reembolso?

Anónimo

El Movimiento de Regeneración Nacional ha encontrado una enorme cloaca por la que se han ido muchos miles de billones de pesos en la Cámara de Diputados que han favorecido a legisladores del PRI, PAN y PRD…..PODREDUMBRE.- Hoy la mayoría de los diarios nacionales difunden el detalle de cuándo, cuánto, cómo y dónde gastaron enormes cantidades de dinero en pagar favores políticos de los mencionados partidos…..NOMBRES.- Hay nombres, pelos y señales que, dice Morena, se irán conociendo paulatinamente, pero…estima el partido de Andrés Manuel López Obrador que de haber empleado mejor ese dinero ahora tendríamos escuelas, universidades y hospitales de altísima calidad, qué lamentable…..APROBADO.- Y claro, Morena se comprometió a combatir la corrupción, lo está haciendo, y debe seguir haciéndolo para tratar de un día empezar a limpiar las correrías a las que nos acostumbraron los legisladores tricolores, azules y amarillos, pero…no comamos ansias, esto apenas empieza, apenas salen las primeras linduras del pasado nebuloso que está por irse a mejor vida…..SILENCIO.- No lo cuenten más delante, para que no se haga chisme, pero…Alejandro Álvarez Manilla desayunó este día con dos altos directivos del equipo de futbol Dorados de Sinaloa. Vinieron a ofrecerle la dirección deportiva del equipo de moda en México por la reciente incrustación de Diego Armando Maradona como director técnico. Alejandro ya ocupó el cargo, el mismo que desempeñó en Xolos de Tijuana y, si mal no recordamos, fue uno de los artífices del ascenso a la primera división hace unos años del equipo de Culiacán, y por eso lo quieren de nuevo en el cargo para que ayude al argentino a regresarlo al máximo circuito, que es el objetivo principal del conjunto sinaloense. El “Güero” Álvarez está maniatado, no halla qué hacer, tiene contrato con la administración estatal hasta 2022, pero…cree que un cambio en estos momentos le vendría bien, particularmente en lo económico. Además, dice que él presentó su renuncia desde hace varias semanas al gobernador José Aispuro, pero que es el mandatario quien no se la ha aceptado, aun cuando cree que el trabajo en el Instituto del Deporte lo puede hacer cualquiera con un poco de experiencia, no es un cargo altamente especializado como para creer que se derrumba el mundo. Acepta que tiene el ofrecimiento de José Ramón Enríquez para que le ayude en cuestiones de prensa para las próximas campañas, solo que ese sería trabajo para unos cuantos meses, y aunque no esta mal, en Culiacán la chamba sería por varios años. La verdad, parece rastrillada, un cambio afectaría el programa deportivo en la entidad, se cancelarían los distintos proyectos que tiene en marcha Álvarez Manilla, y la buena participación en la última Olimpiada Nacional dejaría en veremos lo avanzado en el medallero, pero esa es la triste realidad del deporte en Durango…..ÉPALE.- Hoy, Mariano Alvarado, sugiere que Óscar Erasmo Návar va a la Entidad de Auditoría Superior, como estaba proyectado desde hace meses, pero, no son siquiera las cuestiones económicas que dirigió en la UJED, incluyendo la nefasta Estafa Maestra las que pueden impedirlo, sino algún mensaje poco acomedido que le mandó al gobernador Aispuro hace días…..NOMBRES.- Es obvio que mientras no haya convocatoria que marque mínimos y máximos para la elección del nuevo rector, nadie podrá descartarse. Otra cosa es que los prospectos se hagan a un lado por razones obvias. Será la convocatoria la que precise quiénes pueden y quienes no inscribirse para aspirar al cargo. Es en esos supuestos donde aparece Luis Fernando Carrasco Castro, director de la Facultad de Medicina Veterinaria, que levanta la mano y hace acto de presencia en la lucha como uno de los aspirantes más jóvenes al cargo, por tanto uno de los que pudiese brindar más movilidad a la casa de estudios, tan necesitada por la postración de los últimos diez años. O sea que, de menos, hay que inscribirlo en la pelea…..TAPADO.- Está por saltar a la palestra edilicia capitalina Ignacio Aguado, aparente prospecto del Movimiento de Regeneración Nacional, alguien para quien algunos creen que es el verdadero “tapado”, visto el aplastón que le obsequió Morena a todos los demás el pasado 1 de julio, aun cuando es de sobra conocido que en la siguiente elección municipal no irá en la boleta Andrés Manuel, por tanto quién sabe cómo voten los duranguenses, pero es de suponerse que no habrá voto parejo, como pidió varias veces por el país el tabasqueño próximo presidente de México y que le llevó a arrasar por todos lados. Un burro que hubieran puesto de candidato, dicho con todo el respeto del mundo para los burros, ese burro habría arrasado, aun cuando la lista de suspirantes ya está integrada por José Ramón Enríquez, Jorge Salum y Antonio Ochoa, de cuyos tres el más rezagado parece ser Toño, pues no termina de armar sus cuadros y nadie sabe si es seria su aspiración, pues no hay con quién dirigirse uno para tratar el tema, particularmente en lo relacionado a medios. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias