“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Mañana empezarán a recuperar la autonomía de la UJED

Llaman a reunión de la Junta Directiva para reformas

Propondrán modificar reglamento de elecciones

Jorge Arturo Cisneros, es un buen gallo, dicen

Agravan “crisis” económica en gobierno estatal

“Somos el país más rico del mundo. Nuestros políticos roban, roban y vuelven a robar y nunca se acaba el dinero…”

Anónimo

Mañana se reunirá la H. Junta Directiva de la Universidad Juárez del Estado de Durango para ver formas de modificar el Reglamento General de Elecciones de la UJED y nominar al Decano de la UJED, que hace años no tiene…..SOSPECHAS.- La Junta Directiva intentará corregir, mofidicar o ampliar los artículos 20 y 44 de la dicha reforma, con lo que “limpiará” los dados que dejó cargados Oscar Erasmo Navar para favorecer a uno o dos de los aspirantes a la rectoría…..ACCION.- La máxima casa de estudios tendrá así su primer acercamiento a la legalidad de la que ha estado alejada durante los últimos diez años. La autonomía pues, está más cerca de regresar a la institución…..MISIVA.- Esta mañana empezó a circular el citatorio a la H. Junta Directiva de la UJED. Un primer llamado está para las 9:00 horas y un segundo para una hora después en el Aula Laureano Roncal…..REVERSA.- No obstante la reforma anunciada, que pudiese incluso cerrarle el paso a alguien, empezamos a creer que el Dr. Jorge Arturo Cisneros es un buen prospecto. Su calidad profesional, de la que no tiene mancha, habla por sí solo de la calidad moral por la que aspira a tan importante cargo, pero sobre todo, de su compromiso por limpiar a las escuelas universitarias de tanta mugre. Compromiso que, dicen, lo ha firmado ante notario como para asegurarse de que lo cumplirá. Y mire que es cierto, especialmente si lo cumple, la casa de estudios no puede ni debe seguir perdiendo espacios en la competitivdad educativa nacional. Es obligado hacer algo por nuestra noble institución para devolverle en el corto tiempo la importancia que tuvo en el contexto nacional. Los que saben aseguran que el doctor Cisneros tiene firmados compromisos de maestros y estudiantes para llevarlo a rectoría, sin considerar las posibles modificaciones al Reglamento General de Elecciones que se acuerde mañana a la reunión de la H. Junta Directiva, tampoco las encuestas que en el supuesto ubican a Rubén Solís Ríos, Manuel Murillo, Jesús Soto, Enrique Leal, Enrique García, etc., en el mismo orden de posibilidades, o viceversa, como usted disponga estimado lector…..POBREZAS.- El doctor Sergio González Romero, secretario de salud, reconoce desabasto en medicamentos de un aproximado al 40%, aunque el personal de los puestos médicos en cuestión cree que el funcionario se queda corto, que las carencias andan muy por encima de esos números, y no nada más en medicamentos, en equipo, en operatividad, en eficiencia. Admite el titular de salud en la entidad que la dependencia tiene un déficit enorme, pero…ojalá y la administración empiece ya a superar el trauma del pasado, que empiece a olvidar los yerros de los que se fueron y de una buena vez haga efectivos los planes por los que el pueblo les nominó…..ORDEN.- El gobierno del doctor José Aispuro se está desdibujando de fea manera. Muchos de los principales colaboradores se quejan de un malmodeo sin precedentes, que no se vio ni en las administraciones más oscura del pasado. Las constantes y penosas tomas de oficinas y la ruidosa y anunciada partida de uno de sus funcionarios, de concretarse, confirmará el mal momento por el que cruza la administración, y mucho por la ingerencia de alguien que vino a reestructurar la deuda, y que de pronto empezó a tomar decisiones importantes sobre el manejo de los dineros. Ha invadido todas las esferas económicas del gobierno y, gracias a su estregia financiera, ha paralizado virtualmente toda la admnistración. El gobierno actual, como nunca había sucedido, le debe a medio mundo, y a muchos de sus proveedores los tiene al borde de la quiebra. En días pasados comentamos de un constructor que exige pagos por más de 100 millones de pesos por proyectos financiados por su empresa. “Si lo que pretendía el gobierno es quebrarme, ya lo logró, y si no lo pretendía, de todos modos ya lo consiguió. Ya estoy despidiendo trabajadores…”. Si el gobierno no tiene dinero para cumplir sus obligaciones mínimas, malo, y si tiene, mucho más malo, puesto que alguien lo está guardando no se sabe para cuándo, pero la paralización económica tiene contra la pared a más de un proveedor, y lo más lamentable, sin posibilidad de cobrar algún día. La otra vez comentamos que, fueron más eficientes las administraciones de Maximiliano Silerio, Angel Sergio Guerrero e Ismael Hernández Deras, entonces nunca se tuvo el atorón por el que pasan ahora cientos o miles de proveedores. Aquellos tiempos, de los que no hace mucho, cuando la federación no enviaba los recursos a los estados, los estados rápido resolvían con créditos emergentes sus problemas. La paralización económica se resentía, pero no en la magnitud por la que se encuentra ahora, en la que no le pagan a nadie, viene un estancamiento económico generalizado y eso, no augura cosas mejores para Durango, sino más bien todo lo contrario. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias