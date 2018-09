“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Sale la lista de concejales que elegirán rector de la UJED

Si el diablo no mete la cola, en noviembre habrá rector

Las reformas, en realidad, emparejan el piso a suspirantes

Todos los paquetes electorales violados en Puebla

Margarita Valdez pide se aclare La Estafa Maestra

“Con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver cómo las hacen…”

Otto Von Bismarck

Las reformas aprobadas ayer por la H. Junta Directiva de la UJED emparejan mucho el piso para los aspirantes a la rectoría, quita el contrapeso que llevaban los dados, de modo que la casa de estudios queda en condiciones para una elección justa …..ACCIÓN.- La comisión electoral empezó temprano a hacer circular las listas de los concejales con derecho a voto en la contienda. Abre un paréntesis para si hay inconformidad de los candidatos subsanarla y seguir avanzando, en un ambiente de mayor credibilidad…..TIEMPOS.- Si el proceso sigue avanzando conforme a lo planeado, en unas semanas, hacia mediados de noviembre, la Universidad Juárez tendrá nuevo rector y regresará la legalidad a la casa de estudios, luego de diez años de pisoteos…..NOMBRES.- Todavía no hay claridad si alguno o algunos de los suspirantes han sido beneficiados con las reformas aprobadas ayer, pero es claro que siguen en la pelea Rubén Solís, Manuel Murillo, Jorge Cisneros, Enrique García, Fernando Carrasco, Jesús Soto, Enrique Leal, Melchor Velázquez y uno que otro de los 15 que la quieren. Todos esos tienen sus derechos a salvo, excepto Soto, pues no es egresado de la UJED y eso no lo acepta un bloque grueso de universitarios, pero de que tiene derechos, ni cómo negarlo. La lista ha sido narrada de acuerdo a como vinieron a nuestra mente, nada qué ver con las posibilidades, aun cuando para otros Manuel Murillo y Rubén Solís estarían pactando una coalición que por la suma de los adeptos de ambos armaría un trabuco importante. Jorge Arturo Cisneros tiene a la FAMEN como principal soporte, aparte de su calidad profesional que nadie discute, además de la pepena de apoyos en las distintas escuelas universitarias, que de darse, lo meterán a la pelea. Carrasco tiene a Veterinaria como su punta de lanza, pero…lo más fuerte de su soporte viene de La Laguna, donde creen que tiene mayoría y que podrá ser definitivo para alcanzar el cargo más importante de la casa de estudios. Chuy Soto, ya mencionamos su problema, pero aun así es querido en la UJED, pues su trabajo sindical está por arriba de lo sobresaliente. Es el apoyo del CCH lo que lo tiene en la contienda. El sábado pasado -dicen- armó una comelitona que hubiera envidiado cualquier candidato priista a la Presidencia de la República, que hubo viandas de buen nivel, bebidas hasta exóticas y para atrancar el tren. Tuvo muchos miles de comensales, aunque la escuela da solo 340 votos. Aquella tarde fueron miles de asistentes y, obvio, serán sus fans, pero no todos podrán votar. Enrique García Carranza tiene apoyos en varias escuelas, pero ninguna podrá presumir su total respaldo. Melchor, sobra decirlo, es impulsado en la FCA, pero le será complicado jalar adeptos en los demás planteles, y sobre todo, quién sabe si le garanticen el apoyo una vez que se elija al nuevo director de entre José Ramón Duarte y Jesús Sotelo. Ha salido tarde a la competencia. Enrique Leal es un buen prospecto, pero se ha estancado, creemos nosotros que ante la falta de convocatoria dejó pasar mucho tiempo sin movilidad y, para lo que le resta a la contienda habrán de complicarse las aspiraciones por la falta de penetración. Además, Enrique está más sujeto a la voluntad de Educación Física, y en esa escuela las cosas están pulverizadas…..REVERSA.- Todavía no se sabe de la resolución del INE sobre la revisión de la elección en Puebla que nominó a Marta Erika Alonso, esposa del guachicolero Rafael Moreno Valle, como gobernadora, aun cuando esta mañana alguien de Morena aseguró que hasta lo que se ha revisado, no se ha encontrado un paquete sellado. Todos han sido violados, muchos sin boletas ni actas finales, etc., etc… No es por echar a perder la fiesta, pero…no pintan bien las cosas para la familia Moreno Alonso, pero…no adelantemos vísperas, esperemos mejor a conocer el desenlace final…..COCHINITO.- Alguien tiene que preocuparse por el escándalo que está organizando en el Senado de la República la doctora Margarita Valdez. Exige una investigación puntual sobre La Estafa Maestra, pero sobre todo, sobre la participación de la UJED en ese “lavado” de grandes cantidades de dinero. Antier, el secretario de hacienda José Antonio González Anaya aseguró que ya se han recuperado importantes cantidades de ese dinero “mal lavado”, y que se sigue investigando, de modo que…no se extrañen si un día de estos llegan los auditores federados a investigar y aclarar cómo fue que algún insensato metió a la UJED en ese brutal saqueo a las finanzas nacionales. Y olvídense que le obliguen a regresar el dinero obtenido en mero “jale limpio”, sin hacer ningún esfuerzo, sin invertir lo más mínimo, pues de eso se trataba, de meter a la UJED al negocio, recibir muchos millones de pesos y luego entregarlos a alguien por ahí bajo la mesa, aunque con ese negocio de mano a mano, uno, dos o no se sabe cuántos universitarios se echaron a la bolsa una muy respetable suma de dinero que a estas alturas lo más probable es que ya haya sido perfectamente gastado. ¡Así es…!!! …..TAPADO.- Manuel Espino Barrientos, nacido en Durango pero creado en Chihuahua, Sonora y quién sabe dónde más, uno de los fundadores del nunca bien ponderado Yunque, es el nombre que se maneja para el IMSS, aunque…originalmente había otras propuestas de AMLO. Total, lo anotamos por si acaso. 