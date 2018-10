“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Avanza la elección del nuevo rector, pero…

No está fácil la elección del nuevo rector de la UJED, avanza bien en lo que a tiempos y formas se refiere, pero a pesar de los pesares, muchos quisieran seguir mangoneando a la casa de estudios y se defienden como gato boca arriba…..NORMAL.- Sería normal que los que fueron quisieran seguir siendo. Sobre todo quisieran seguir manejando los recursos universitarios, pero la UJED no siente lo duro, sino lo tupido, y luego de tirios y troyanos que quisieran que cambiara todo para seguir igual…..ESPERANZA.- La esperanza es que por sobre todas las cosas los universitarios puedan nominar al nuevo rector, pero que puedan hacerlo libremente, prefiriendo al mejor, al que pueda emprender una carrera titánica para recuperar lo perdido, y no está fácil…..COSTUMBRES.- Algunos quisieran que las malas prácticas que se hicieron en la universidad se mantuvieran por siempre para seguir manejando los recursos, seguir ayudando a los amigos y seguir contando con el apoyo de la base, pero…no hay mal que dure cien años…..APLAUSOS.- Se confirma finalmente la primicia que les diéramos el fin de semana sobre la renovación de la dirigencia estatal del PRI. El comité directivo estatal emitió ayer un boletín en el que acepta el dato que les adelantábamos el sábado en el que la presidenta Claudia Ruiz Massieu se reunió con un grupo de notables, o con los notables que le quedan al PRI en Durango para hacerles ver la necesidad de reestructurar al directivo estatal, pero sobre todo, nominar a una nueva dirigencia que empiece a recoger el quebradero. El sábado adelantamos que alguien a nombre del partido está ya buscando prospectos para el relevo de Luis Enrique Benítez. Ya se la ofrecieron a Jorge Clemente Mojica y a otros elementos sobrevivientes a la hecatombre del pasado 1 de julio, pero que al menos los tres primeros invitados han rechazado cualquier posibilidad de asumir la directiva. No ven perspectivas de éxito en lo que queda del PRI y mejor agradecen la deferencia, no la aceptan. Esa es la triste realidad tricolor en todo el país, que del pasado priista nada queda. Antes, aceptar un cargo directivo traía aparejada una posición más importante. Habría grandes esperanzas de ir por otras posiciones más “carnositas”. Ahora no, ahora con la efervescencia morena aquellos tiempos pasaron a mejor vida. Ahora, ser candidato del PRI no garantiza absolutamente nada, nada, pero no se pueden quejar los tricolores, supieron de la avalancha que se avecinaba y nunca hicieron nada para evitarlo. Todavía en las pasadas campañas Manlio Fabio Beltrones pidió al presidente Enrique Peña Nieto que detuvieran a los exgobernadores ladrones. El jefe de la nación estuvo tentado a encuadrillar a varios de los saqueadores, pero se arrepintió y, por el contrario, los protegió hasta el cansancio. El pueblo lo supo, se las cobró el primero de julio pasado, y de qué manera, aunque…bueno, de eso ya hemos platicado, pero las consecuencias son naturales. Claudia Ruiz Massieu dice que el PRI habrá de abanderar las causas populares, quizá sí, pero la gente no quiere que el PRI le abandere en ninguna causa, parece haber encontrado a otros para que le ayuden a combatir las indecencias…..APROBADO.- Claro que echada a la basura la reforma educativa, los maestros que fueron castigados o echados del trabajo por no haber cumplido con esa aberración deben volver de inmediato a la chamba. Las razones por las que han quedado fuera del sistema dejarán de tener vigencia y por nada del mundo se podrá sostener el infausto despido de que fueron víctimas. Estamos de acuerdo, que regresen todos los maestros desplazados…..LAPIDARIO.- El profesor Jesús Mier Flores, uno de los más leídos editorialistas de EL SOL DE DURANGO precisa hoy en su entrega que: “El homicidio de Ronaldo Mojica es producto de la descomposición que priva al interior de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”. La opinión pública desea saber de una vez por todas qué se oculta debajo de esa superficie. La sociedad se refiere a un grupo que predomina al interior de la institución, a la que por conveniencia se alían directivos y docentes, y cuando las acciones revientan por el extremo a que las someten, se repliegan a su suerte y callan, sabiendo que el silencio es cómplice y que tarde que temprano se les revierte en su contra…”. Esto es, que de nueva cuenta se subraya que las cosas siguen mal en la escuela y que debe pensarse algo más profundo para poder remediarlas. El sábado, pasaba por el frente de la escuela y un grupo de supuestos estudiantes que deambulaban por el lugar, ahí como jugueteando, nomás por quítame estas pajas se parapetan frente a nuestro vehículo y sacan un bote. Intentaban “botear” o pedir, pero de pura vacilada, sin ninguna justificante. No le entendí a esa ocurrencia, pero…que alguien nos informe de qué se trata…

