“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

La intolerancia y el autoritarismo de que hizo gala en su administración Gustavo Díaz Ordaz alcanzó su máxima expresión hoy hace 50 años. Medio siglo de una infamia que marcó y partió tristemente a nuestro país…..FANTASMAS.- Más de una vez aseguró Díaz Ordaz que la paz y el orden público en México estaban amenazados por el comunismo o fantasmas parecidos, y que era imprescindible actuar para evitar un daño mayor a la nación…..NÚMEROS.- Inicialmente se habló de 37 muertos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, pero números conservadores sugieren que las bajas se sumaron por cientos, incluso muchos otros fueron muriendo con el paso de los días, pero debido a las mismas causas…..SANGRE.- El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz buscaba un pretexto para justificar el pisoteo a los jóvenes, y lo encontró en las supuestas amenazas del exterior que solo el mandatario veía. La triste noche de Tlatelolco, hoy hace medio siglo, se gestó desde 70 días atrás con una lucha social que lo único que pedía era el cese de la represion, la intolerancia y el autoritarismo…..MEMORIA.- Miles de personas, entre ellos estudiantes, docentes, ativistas, amas de casa, ciudadanos en general que apoyaban el movimiento estudiantil se encontraban reunidos en Tlatelolco, donde los líderes del Consejo Nacional de Huelga hablaban desde una tarima en el edificio Chihuahua. Ahí empezó la masacre, que incluso el gobierno justificó asegurando que los muchachos y los asistentes a esa reunión estaban armados. Nadie llevaba ni un cortauñas como para pensar que podían hacerle frente a las bayonetas y las balas militares…..MUERTE.- La barbarie militar, sin embargo, no ha terminado. Hoy en día seguimos lamentando tragedias por montones en las que la tropa ha procedido de la misma manera de hace 50 años. No ha servido de nada la muerte de aquellas decenas o cientos de estudiantes y gente de la sociedad civil. Su fallecimiento de poco o de nada sirvió para pacificar de una buena vez a la patria. Años van, años vienen, y el 2 de octubre sigue sin olvidarse, pero seguimos también repitiendo la historia…..TRAGEDIA.- Otra tragedia de nuestros días, cambiando de tema, es el aumento sorpresivo de los medicamentos oncológicos, como dijo ayer el doctor Sergio González Romero, pero…alguien debe informarle que esos sorpresivos y criminales aumentos los están resintiendo también las insulinas, y los diversos medicamentos especializados tanto para los diabéticos como para cualquier otro tipo de enfermedades. Y lo más triste, que ninguna autoridad se da por ofendida. Nadie se conduele de los enfermos que, en la mayoría de los casos, son gente de la tercera edad, no pocas veces pensionada o jubilada que tiene ingresos paupérrimos y fijos, y de ahí tiene que sortear los aumentos que por lo general le aplican cada que va a surtir sus medicamentos en lo particular, porque en el caso del IMSS o del ISSSTE, ni pensarlo, ahí los medicamentos también son escasos. Por suerte, también los familiares de los diputados y los senadores han de padecer estas verdaderas calamidades y se han de tragar las rabietas que producen. A ver si esos influyentes representantes populares hacen algo, no por sus semejantes, sino por sus parientes maltratados por el Sector Salud…..TRAGEDIA.- La sanción multitudinaria contra las huestes morenistas advierte de la vieja conseja popular de que, cuando no tienes, y llegas a tener, loco te quieres volver. Hay motín en Morena, pues no se pueden poner de acuerdo con el botín y, tan gandallas unos como los otros, pues nadie da su brazo a torcer, y lo más lamentable, ninguno visualizó el guillotinazo y no hicieron nada por evitarlo, por el contrario, aquello estaba convertido en un auténtico traca traca del que no saldría cosa buena…..CAMBIO.- El cuartelazo ordenado por Andrés Manuel López Obrador o por Yeidcol Polevski, pudiese traer modificaciones a la papeleta de la próxima elección municipal en la capital, cierto, pero…así como puede beneficiar a José Ramón Enríquez podrá pasar a perjudicarlo, dado que en ese ínter escogen un mejor gallo y chica les viene a todos…..PUMAS.- El proceso sucesorio de la rectoría de la UJED se encuentra en un stand by por el que se está revisando el padrón de académicos, terminado el cual habrá de presentarse a Junta Directiva la convocatoria correspondiente. Una vez aprobada se dará un período de 5 días para registro de candidatos, y terminado el plazo se abre un período de 15 días de campaña con citación del H. Consejo Universitario que presidirá la elección del nuevo rector. Lo que anotábamos en días pasados, que las modificaciones a la elección procuran un piso parejo para todos, condiciones de igualdad para todos los que aspiren y reúnan los requisitos. Ojalá que los organos de gobierno de la UJED impongan la norma y que al final se elija un nuevo rector que lleve la autoridad moral que solo da la mayoría en un proceso electoral. ¡Aprobado…!!! No hay más esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

