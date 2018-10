“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Joserra se lleva a todo el gabinete… ¿a la campaña?

Va en serio su proyecto repetidor en la alcaldía

Alguien debe decirle cómo anda ante la gente

Se desatan los demonios en torno a la rectoría

Benítez no precisamente quiere dejar el PRI

"La corrupción somos todos…"

Juan Pueblo

José Ramón Enríquez sorprendió a la fanaticada esta mañana al separar de la alcaldía a varios de sus funcionarios, que nadie sabe a dónde van pero que pudiera ser la próxima campaña, aun cuando los problemas del alcalde están en la sociedad, en los electores, no en sus cuates…..ACCIÓN.- Hoy el jefe de la comuna enseñó a propios y a extraños que va en serio por la reelección, no obstante que el camino está muy pronunciado si se consideran los votos que logró el pasado 1 de julio, pues para muchos no le alcanza la repetición…..OBRAS.- Joserra dejó que se esparciera el calificativo de “chapulín” en plena campaña. Nadie le advirtió del riesgo como para intentar quitarlo de redes o de menos combatirlo. Así se fue a la elección. Se lanzó al vacío sin paracaídas o red de protección, y…lo demás ya lo sabemos…..IMAGEN.- Todavía no entiende Enríquez que la gente quedó saturada de su imagen por las dos pasadas elecciones, que debió intentar un alejamiento total y temporal para que los ciudadanos descansaran un poco y luego, tras un breve espacio, regresar y regresar con más enjundia. Alguien nos preguntó qué hacer para oxigenar a José Ramón tras el golpanazo en las urnas. Sugerimos un sano alejamiento de medios, pero…insisten en lo contrario, cada quién… El alcalde aparece todos los días, en todos los noticieros, en todos los medios, en todos los diarios (excepto uno) y cada vez, con esa insistencia fuera de orden, siguen echándole piedritas al hígado de los electores…..HISTORIA.- Enríquez era un producto vendible. La gente lo compraba sin hacer preguntas. Confiaba en él, particularmente por su labor humanitaria desde el quirófano, pero luego vinieron algunas acciones de gobierno bastante peligrosas, nosotros se lo advertimos en este mismo espacio, y nadie las percibió. La expulsión de Paco Bueno, la discusión con los vecinos de Fanny Anitua, el chocanazo contra los empresarios, las compras de títulos nobiliarios en México, las amenazas de regresar a la alcaldía (el retorno al Gobierno Municipal debió hacerlo sin ningún anuncio, y nadie se hubiera incomodado) y la persecución denunciada contra distintos negocios, por decir solo algunos temas y para no entrar en detalles le han distanciado de fea manera de aquellos ciudadanos que lo llevaron primero a la alcaldía y luego a la senaduría. No obstante las circunstancias, Joserra estaría aún en tiempo de abrir un paréntesis y oxigenar su imagen ante los electores pero como el jefe de la comuna no piensa como nosotros, eso no va a ocurrir…..ARRANCAN.- El jaloneo de los grupos aspirantes a la rectoría de la UJED pasa por sus días cruciales y quien consiga exponer mejor su proyecto será el que se lleve el cargo más importante de la casa de estudios. Las patadas por debajo de la mesa están alcanzando su clímax, en donde ya no se siente lo duro, sino lo tupido. Ayer Víctor Hernández destapó en redes que los malosos están metiendo toda su fuerza y todo su dinero a favor de Rubén Solís Ríos, aunque lo propio se había dicho de su gallo Jorge Arturo Cisneros. Las reformas hechas la semana pasada para emparejar los caminos, en la apariencia darían igualdad de condiciones a los principales aspirantes, pero…el caso parece inclinarse a la revelación de Víctor, donde el dinero sucio pudiese cargar los dados y la balanza hacia la candidatura equivocada. Ojalá que no suceda, porque…entonces vendría una nueva etapa en la que tendríamos que olvidarnos de la excelencia en la academia, en cuyo contexto nacional la UJED ha perdido 28 lugares…..ÉPALE.- Luis Enrique Benítez nos mensajeó ayer para aclarar que nuestro comentario sobre su probable relevo no es como lo platicamos. El sábado, antes que nadie, informamos que la presidenta Claudia Ruiz Massieu había aprobado la idea de renovar la estructura tricolor, incluyendo su cargo, de Benítez. No aclara si se va o no se va, pero…le subrayamos: Nadie, ni siquiera la famosa Guille, lo quiere más como presidente del CDE del PRI, entonces ¿cómo le hará para sobrevivir a ese cambio?, o ¿quiere cambio para que todo siga igual? Luego, por ahí leímos apreciaciones suyas en las que asegura que al PRI le fue mucho mejor de lo que se esperaba. No obstante que todos sabemos que al PRI, al PAN, al PRD y a toda la chiquillada les fue de la fregada. Morena y sus candidatos, buenos o malos, propios o prestados, les pusieron una zapatería de padre y señor mío, pero nos advierte su dicho que, lo más probable, es que no se quiere ir…..CERILLO.- Rómulo Campuzano, comenta hoy Mariano Alvarado, es algo así como un cerillo, que con cualquier frotada se enciende. Siempre ha sido así, lo recordamos hace años cuando por una falta mal señalada por el árbitro, se encolerizó tanto que no nada más quería cargar con el silbante, sino que pedía a sus compañeros de equipo que le permitieran partirle su maicera al de negro, y que si no lo dejaban, entonces escogieran quién salía al quite por el árbitro. En serio, tormentosa mañana aquella que, la vivimos en tiempo real y a todo color en una de nuestras canchas futboleras de allá por el oriente de la ciudad. Aquella vez, como ahora en sus desencuentros con Fabián Gutiérrez, no pasó a mayores.….APLAUSOS.- Trasciende esta tarde que American Airlines abrirá una ruta diaria a Dallas a partir del próximo junio. Nos parece mucho tiempo para la implementación de esa nueva ruta al exterior, pero ojalá que la empresa haga su trabajo bien y que pronto podamos tener esa nueva opción aérea al vecino país. Ya hacía falta. 