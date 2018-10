“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

+ Madrazo acepta que AMLO ganó en 2006

+ Y se le lanzan los compadres del borrachales

+ Benitez pues, no piensa dejar el CDE del PRI

“AMLO iba ganando al cierre de la elección de 2006…”

Roberto “Maratonista” Madrazo

Edgardo Burciaga, uno de los editorialistas mejor informados del periódico Victoria, sugiere esta mañana que no hay condiciones igualitarias para la elección de rector de la UJED, que las cosas ya se volvieron a desordenar…..APROBADO.- El proceso se ha cochineado de nuevo y amenaza con que cualquiera venga a meter sus sucias manos y devuelva a la casa de estudios a condiciones mucho peores que las que ha vivido los últimos diez años, insiste…..ESPERA.- No lo propone, pero lo intuyen sus lectores, que la H. Junta Directiva meta orden y decrete un nuevo paréntesis que permita retomar el orden y que los aspirantes vayan a la elección en condiciones de igualdad, que han vuelto a cargarse en uno o dos de los aspirantes…..COCHINERO.- Las cosas vinieron a enturbiarse con la difusión de un artículo en el que alguien destapa sus serios temores de que Rubén Solis llegue a triunfar. Lo tratan con una serie de bajezas que, de ser ciertas, ameritarían hasta diversas acciones penales, aun cuando de ninguno de los señalamientos hay constancia entribunales. Más bien se lee en el escrito una inconfundible intención de no dejarlo llegar, pero así, están apareciendo otros textos en los que brota la porquería que amenaza cubrir todo el proceso y, refleja la desesperación de alguien por impedir que siga creciendo Solis, uno de los mejores aspirantes, considerado por alguien como una de las “vacas sagradas” de la UJED y por tanto uno de los aspirantes más serios a la victoria…..NUMEROS.- El triunfo lógico de José Ramón Duarte en la Facultad de Contaduría y Administración, sugieren los promotores de Jorge Arturo Cisneros, llevaría en automático un buen bonche de votos al ex director de Medicina, aunque otros no precisamente lo ven con ese optimismo, sino más bien todo lo contrario, que Rubén Solis ya había obtenido desde hace varias semanas la promesa del voto mayoritario y que ese respaldo es el que lo tiene en la pelea. A propósito, los encargados de la elección del nuevo director de la FCA se exhibieron como verdaderos desconocedores de la contabilidad o del conteo. Hasta siete y casi ocho horas después de la elección pudieron concluir que el ganador lo fue Duarte Carranza, y lo precisaron con decir que obtuvo el 1.2% más que Jesús Sotelo. O sea, ni si quiera han anunciado cuántos votos obtuvo uno y cuantos el otro. No se lo digan a nadie, pero para muchos que los contadores se hicieron bolas con el conteo….TOPETEO.- Se están pegando hasta con la mano del metate los grupos aspirantes a la rectoría de la UJED, de ahí la sugerencia del editorialista Burciaga Serrano de que se pospongan un poco las ansias de novillero que se han desbordado. Que el proceso se reanude hasta que baje la presión de propios y deextraños al interior de la Universidad Juárez del Estado de Durango…..ADELANTOS.- Héctor Eulogio Sepúlveda y José Antonio Pérrez Salais fueron incorporados ayer a la comisión electoral de la UJED, con la firme intención de que le abonen a la legalidad, la igualdad y la justicia que tanto faltan a la casa de estudios. Y sí, no falta quien vea “dedicatoria” que Fulano es compadre de José Antonio, que Zutano es primo de Héctor Eulogio, etc., etc., pero en la estricta realidad fueron nominados precisamente para procurar la igualdad en el proceso sucesorio de rectoría…..FRAUDES.- No hace falta que Roberto Madrazo venga a decirnos que AMLO iba ganando la elección de 2006. Todos los mexicanos, o si no todos, el 99% de ellos, saben que ganó el peje, y que entre PRI y PAN se pusieron de acuerdo para poner al borrachales Felipe Calderón. Y sí, nada tiene que ver que Robertico haya querido hacer trampa en el maraton de Berlín, el fraude se hizo en 2006. Tan tan…..APLAUSOS.- El Congreso del Estado empezó a despedir a los “aviadores” que por años cobraron importantes sumas de dinero sin hacer nada, excepto ir a aplaudir a tal o cual diputado que parecía afin a sus intereses. O sea que, sí tiene y tuvo mucho tiempo “aviadores” la legislatura, como también los tiene la Secretaría de Eduación en el Estado, y que por esas razones que uno no entiende, seguirán gastando dinero que es de todos los duranguenses, que debió utilizarse en otras necesidades estatales…..APROBADO.- El Senado de la República informa que está creando una comisión que dará seguimiento muy puntual a todas y cada una de las ladronadas perpetradas contra los recursos estatales y federales de los que se apropiaron muchos distinguidos priistas, y que va no a aclarar cuánto se robaron, como se hace hasta ahora, sino a perseguirlos hasta quitarles lo mal habido. Hay oposición en los interfectos, obviamente, pero…el día que lo consigan, el día que logren quitarle ese dinero a los ratones de dos patas, ese día se confirmará que valió la pena el cambio ordenado vía votos por los mexicanos el pasado 1 de julio. Ya hemos visto diversas acciones, como esa del descobije del saqueo bestial que por años cometieron distinguidos cuadros priistas, verdes, panistas y perredistas en el Congreso de la Unión, pero, con ese nuevo proposito, en serio que, además de ganarse la gloria, se ganarán mi confianza para todos sus efectos…..REVERSA.- Y en consecuencia, como Luis Enrique Benitez no piensa irse del PRI, pues que lo aguanten sus seguidores, y a ver qué queda de ese otrora orgulloso partido a la siguiente elección, que cada vez está más cerca de lo que se imaginan. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

