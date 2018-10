“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El comité de la feria no ha pagado a acreedores

Suponen muchos comerciantes e industriales que los recursos económicos de la feria de la ciudad son recursos propios, que nada tienen que ver con las partidas presupuestales federales. Entonces ¿por qué no se les ha pagado hasta la fecha?…..PRETEXTOS.- La realidad es que tres meses después de celebrada la feria el comité trae con vueltas y vueltas a sus acreedores. Que no hay recursos, que no tenemos liquidez, que nada más falta una firma al cheque. Pretextos mil, pero no terminan de pagar…..JINETEO.- Y eso que el comité respectivo convino por escrito el 15 de agosto para los pagos, dicen los inconformes. Piensa mal y acertarás, cuenta la vieja conseja popular, por la que deducen otros, el billetín que se ganó en los festejos de la ciudad está trabajando en alguna cuenta por ahí para que alguien se ayude, ¿o cómo…?…..FRAUDE.- Felipe Calderón no es serio cuando asegura: “gané limpiamente la elección de 2006…”, no ganó nunca, pero de entrada sería bueno saber si ayer que hizo esa declaración estaba en su juicio o andaba a medios chiles o chile y tres cuartos…..ASALTO.- Medio mundo supo que PRI y PAN tuvieron que negociar el “triunfo” de Calderón para impedir que asumiera Andrés Manuel López Obrador, pues “Es un Peligro para México…”, pero en los hechos, AMLO les había obsequiado un adelanto en las urnas de lo que se vería en julio pasado…..FRAUDE.- Luis Carlos Ugalde, que también habló ayer, era el presidente del Instituto Federal Electoral, que entonces se conocía como el Instituto del Fraude Electoral, aquella vez, cuando le llegaba la lumbre a los aparejos, llamó a los medios y sentenció: “Si me quitan del IFE, se confirmará que hubo fraude…”. Lo quitaron a los dos días, y el muy olvidadizo dijo ayer que las actas favorecían a Calderón. Haiga sido como haiga sido, dijo Felipillo, el atraco electoral se produjo pasando por encima de las mayorías en México, para no darle muchas vueltas…..APROBADO.- Andrés Manuel también opinó ayer y aseguró que hay muchas pruebas del hurto electoral. Y él ha de tener muchas más de las que conocemos, de modo que…a los defraudadores les vendría bien cerrar la boca y no volver a remover aquellos lodos, que les abruma a las primeras de cambio…..CAMPAÑA.- Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca y un cuadro distinguidísimo del Partido Revolucionario Institucional, más identificado con los negros nubarrones priistas que con la democracia y la razón, anda en campaña. Aunque no hay planes para renovar la dirigencia nacional, pues ya fue electa la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu. Se anda placeando por el país presumiendo una pluralidad de la que está muy distante. Pretende democratizar al PRI, aunque su pasado le resta la calidad moral para emprender cualquier acción de limpieza. Los maestros de la sección 22 del CNTE en Oaxaca saben más de sus correrías y tiro por viaje se las gritan a su paso. Se refieren a Ulises como “El carnicero de Oaxaca…”, pues en un acto represivo que trascendió las fronteras las fuerzas estatales mataron a 26 maestros, y le atribuyen su muerte precisamente al demócrata exgobernador oaxaqueño. Ulises pues, anda por estas calles de Dios y tendrá un encuentro con periodistas a los que platicará qué busca y por qué lo busca, y quizá, ya montados en gastos, hasta hable de los 26 maestros muertos en su mandato…..POBREZAS.- Si alguien suponía que los colaboradores de Andrés Manuel López Obrador son pobretones, ni pensarlo. César Yáñez, cercano colaborador de AMLO, se casó con la empresaria tlaxcalteca Dulce María Silva y precisamente pobrezas no se vieron en el bodorrio, por el contrario. Tuvieron más de tres mil invitados y el platillo fuerte fue a base de langosta, uno de los alimentos más caros de México y alcanzó para todos. La austeridad republicana que propone Andrés Manuel quedó a deber esa noche, pues por si las viandas fueran poca cosa, tocó nada más y nada menos que el grupazo Ángeles Azules, alternando con Matute y varios showman contratados para el caso. Es cierto, nadie ha podido demostrarle a Yáñez que los gastos fueron por cuenta del erario público, pero tampoco podrá negarse que a esas alturas cualquiera se ofrece a patrocinarle ese y otros eventos, con tal de poder entrar a la postre a las grandes obras del gobierno. Ya en serio, qué lamentable, sobre todo si se financió el pachangón con recursos que no salieron de la bolsa ni de César ni de Dulce María. Lamentable porque se echó la casa por la ventana cuando todavía ni siquiera asumen el control de los dineros. Y sí, fue una boda a la que se invitó a AMLO, en la que él no tuvo nada qué ver, salvo ser invitado, pero…se perdieron las formas, los planes, los proyectos, las ofertas y las promesas que tanto abundaron en campaña. Ojalá que no deriven en peores acciones de gobierno…..TÁCTICAS.- No son malas las tácticas de los restauranteros de apagar sus negocios por las tardes, pero…pensamos que debían adoptar medidas diferentes que le llegaran en serio a la Comisión Federal de Electricidad, porque en un momento dado la CFE cobra esa hora aunque no hayan usado la electricidad, al fin que eso ha hecho siempre. El movimiento restaurantero es nacional, por tanto debe empezar a preocuparse la fallida empresa “de clase mundial”, y ojalá que lo haga su próximo titular Manuel Bartlet, porque de lo contrario va la bola de nieve rodando hacia abajo. 