“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Cinco muertos en accidentes viales el fin

La ola sangrienta enciende los focos amarillos

Mucho tiene que hacer Vialidad para impedirlo

Más retenes y más energía en multas, piden

Herrera libre, pero… bajo vigilancia policial

“Vamos a invertir primero en educación, segundo en educación y tercero en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos…”

José Mujica

No son tres, sino cinco los muertos en las últimas 48 horas en Durango, debido a los exagerados consumos de alcohol. Tal vez la oferta de bebidas espirituosas le está ganando a la prevención, y eso es lamentable…..RECORD.- El periodista Jorge Pérez Arellano destaca esta mañana que fueron tres los decesos ocurridos en la ciudad durante accidentes automovilísticos, pero…fueron cinco en distintos percances nada más en la ciudad, porque también se produjeron otros en el interior del estado…..APLAUSOS.- El conductor de Canal 10 propone armar más retenes antialcohol y que se sancione de manera más cuantiosa hasta inhibir los consumos y la equivocada decisión de manejar al mismo tiempo, pero…obliga también el riego de sangre actual a una reestructuración del programa de trabajo de dichos retenes, algo no está operando, o está operando mal…..TIEMPOS.- El punto principal de los retenes se relaciona con el tiempo de funcionamiento, se instalan a las 10 de la noche y se retiran una o dos horas después, cuando mucho, pero…ignora la autoridad o por lo mismo lo hace, que los antros cierran a las tres o cuatro de la mañana, y para esa hora, ni esperanza de que haya un retén. Justo tras el cierre de los “bebederos” es cuando empiezan a circular los borrachos por la ciudad, y es precisamente cuando los retenes ya no existen (el accidente de esta madrugada nos lo confirma). Uno no entiende esa circunstancia, que no es sino una invitación a los borrachos a no salir de las diez de la noche a las cero horas, pues a esa hora pueden ser atrapados, pero a partir de la medianoche es posible circular por cualquier parte sin temor a ser molestados por nadie…..ALTO.- Si la pretensión de los retenes es inhibir los consumos de alcohol y el manejo, que funcionen toda la noche, y de ser preciso que trabajen de manera móvil, que se instalen en un punto y se muevan para que no se corra la voz. Es decir, que la policía vial vaya por los borrachos al volante, ese sería el objetivo principal…..IDEAS.- Ya sugerimos que operen toda la noche o la mayor parte de ella, por decir hasta las 4 de la mañana, una hora después de que salen los borrachines a la calle, que se estén moviendo de lugar y, como dice Pérez Arellano, que se levanten más retenes y se endurezcan las penas contra los tomadores al volante. La cuestión es impedir que los tomadores salgan a manejar sus unidades y ponerse en riesgo, en primer lugar ellos, y poner en peligro a todo el que tenga la desgracia de estar o pasar cerca, y sin deberla ni temerla. Es obligado hacer algo urgentemente, y lo que se haga tendrá que ser convidado a los empresarios del vicio, que le entren con su aportación para detener la desbordada ola de muerte ocurrida entre sus clientes. Volver al malogrado plan del “conductor designado”, o que los comerciantes de alcohol pongan su parte y contraten un equipo de conductores que sean quienes manejen los vehículos de los borrachines, que los entreguen a su casa y que no les suelten las llaves del auto para evitar que lo agarren aún estando borrachos, que las entreguen hasta uno o dos días después de la borrachera. Y claro, para no afectar los ingresos de los negocios, que aquellos que se pongan a tomar le pongan a una charola para el pago de los choferes, o si no quieren ponerle, que no tomen ahí, que se vayan a otro antro, para lo que sería menester que los mismos antreros se organicen y aporten ideas o lo que sea necesario para evitar que sigan muriendo sus clientes o gente inocente, lo que más preocupa. También tendrían los promotores del vicio que, quien llegue a consumir alcohol, que antes de que se tome la primera entregue las llaves de su auto y que no las recoja hasta uno o dos días después. Sería lo más sensato para alguien que, evidentemente, no quiere matar o lesionar a nadie, pero que al final, gracias al alcohol, termina haciéndolo y de qué manera…..ACCIÓN.- Se puede hacer mucho para impedir que los tomadores se pongan al volante. Un borracho está imposibilitado para conducir un vehículo. Sus sentidos van alterados y no puede reaccionar adecuadamente en un caso de emergencia. Aun cuando hay quienes para justificar su equivocación dicen que: “Yo, borracho, en serio, manejo mejor que el Checo Pérez…”…..EXPERIENCIA.- Las grandes cerveceras y no se diga las tequileras y mezcaleras tienen mucha experiencia en el combate a los manejadores alcoholizados. En el conjunto han emprendido acciones que, por desgracia, al poco tiempo se olvidan, quizá por la presión de los emborrachadores, y que han de retomarse ante crisis como la que vivimos en este inicio de semana. Hay partes del país en donde se han instrumentado importantes acciones para sacar de la calle a los borrachos manejadores y han alcanzado buenos resultados. Hay que retomar esos procedimientos y aplicarlos para beneficio no nada más suyo, sino de los muchos inocentes que pueden encontrarse en el camino y que pueden quitarles la vida o de perdido dejarlos en silla de ruedas o una infeliz cama ortopédica…..LEYES.- No sabemos cuánto mal pudo hacer Rafael Herrera durante su manejo de medios en el pasado gobierno, pero…lo que haya hecho, lo está pagando con creces. Antenoche recobró la “libertad”, pero sujeta a la observación policíaca y reducida al perímetro de su casa. Es el Karma que se presenta siempre en los infieles, dicen otros, pero…¿quién sabe…? 