“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Están por entregar la “lista negra” a AMLO

Incluye a todos los sospechosos del saqueo

Resultado de estudios propios de Morenistas

Se arman coaliciones y alianzas en la UJED

Laguneros no quieren votar acá por los gastos

“Si atraco a un político, ¿es un robo o un reembolso..?”

Anónimo

Mañana alguien le entregará a Citlali Ibáñez Camacho una “lista negra” con los nombres de los políticos más rateros que ha tenido Durango en los últimos tiempos y a las horas le llegará al presidente electo Andrés Manuel López Obrador…..COMIDILLA.- La comidilla del día, o de la mañana, fue la famosa “lista negra”, que contiene un mínimo de 20 nombres, acompañados de las respectivas sospechas de hurto, y que posiblemente ventile el martes AMLO durante su visita a Durango…..TEMBLORINA.- Muchos, desde luego, han sido atacados por una temblorina de campeonato, pues quedarán marcados ante el presidente electo, y no solo eso, sino que la famosa lista le será entregada a Ricardo Monreal para que el Senado proceda no nada más al rostice, sino a ver cuánto de lo que se llevaron recupera…..ÉPALE.- Y mire usted, para que no le echen la aburridora a nadie. La afamada “lista negra” fue integrada por personeros del propio Andrés Manuel. No la elaboró nadie de aquí, sino alguien venido de otros mundos que desde hace varios meses empezó a investigar los saqueos y no batalló mucho para ponerle nombres y cantidades desaparecidas…..JALONEOS.- Excepto la inconformidad de los laguneros, el proceso para elegir rector en la UJED no se detiene. Ayer no se hizo la reunión de la H. Junta Directiva, se pospuso para este viernes en virtud del listado de concejales, hay ciertas molestias que obligaron la posposición de la junta para el viernes, y parece que sigue todo como había sido dispuesto. Los laguneros no quieren venir a votar hasta acá cuando pueden hacerlo allá sin ningún problema, pero… algunos de los aspirantes sienten ñáñaras y no, exigen que vengan a sufragar acá, aun cuando el traslado requiere de una buena millonada que no tienen ni la UJED ni los concejales para traslados, autobuses, comida y quizá hotel. Piensan los universitarios de Gómez Palacio que el venir implica hasta presiones y amenazas de los aspirantes, lo que no ocurrirá en aquellas cálidas tierras. Esta mañana Rubén Solís llamó a rueda de prensa a algunos medios, no a Contacto hoy, en donde denunció a exrectores, directores y exdirectores por meter las manos y el dinero de las escuelas al proceso…..ALIANZAS.- Y como las calabazas se acomodan en el camino, empiezan a definirse las alianzas para encarar la elección universitaria, según ha trascendido. Rubén Solis iría con Manuel Murillo, ya estaba vista esa posibilidad; Jorge Cisneros con Enrique García Carranza; Fernando Carrasco, Jesús Soto y Manuel Gutiérrez arman un solo grupo, y aunque para algunos no represente mucho, para otros es la coalición más fuerte. Cada uno en lo individual tiene su club de fans, y no se diga Fernando, que es el virtual dueño de la mayoría de los votos laguneros. Chuy dejó buenas cuentas sindicales, y Manuel carga con buenos números a su manejo de las finanzas pumas. Si las elecciones fuesen aquí, Carrasco obtendría unos 320 tantos, pero si se realizan allá, ganará al menos 400, de ahí la oposición de algunos a que se celebren las votaciones allá…..ESCÁNDALO.- La elección de José Ramón Duarte en la FCA está levantando ámpula. No obstante que sería un director de lujo para el plantel, uno de sus mejores catedráticos de todos los tiempos, ya le sacaron por ahí sus trapitos y exigen la reposición del proceso o la anulación del triunfo por una serie de inconsistencias en el manejo de los votos, pero sobre todo por la tardanza de siete o más horas para contar 1,500 votos, aunque en la tardanza no tuvo qué ver Joserra, pues tanto él como Jesús Sotelo estuvieron al margen del cómputo y no pudo ni uno ni otro influir de ninguna manera, ya que ambos estuvieron en las afueras del salón donde se hizo la sumatoria…..APROBADO.- El alcalde José Ramón Enríquez vuelve a sorprender a la fanaticada con el fichaje del agente libre Víctor Hugo Castañeda. Lo mandó a Irán y Turquía a representarle en distintos eventos industriales, lo que adelanta la posibilidad de ponerlo en esa actividad, la promoción industrial, aun cuando otros comentaristas lo ubican en distintas oficinas municipales. Solo que, Castañeda tendrá que hacer de tripas corazón para alcanzar a limpiar el changarro que registra un quebradero histórico, pues los titulares de las disintas oficinas no pudieron con la encomienda o de plano se tiraron a la hamaca, o cómo explicarnos el corredero que hizo el edil la semana pasada, y ahora le dejan todo el paquete a Víctor Hugo, a ver qué puede hacer en los escasos meses que le restan a la administración, pero…la verdad, no sabemos si felicitarlo o darle nuestro pesar por la gran losa que le ponen a cuestas…..ASEGUNES.- El CDE del PRI emitió ayer un comunicado en el que, según palabras de Luis Enrique Benítez, el nuevo delegado del CEN, Roberto Padilla Márquez, emprenderá una etapa de “conciliación…”, no de renovación, como se dijo en los orígenes tras la violenta encerrona en la ciudad de México. Y, Benítez, oportunidad que tiene justifica la tragedia del 1 de julio asegurando: “El PRI obtuvo la segunda fuerza política…”, ganó muchos más votos de los que suponen algunos, o lo que es lo mismo, no quiere irse. Se opondrá cuanta vez sea necesaria y seguirá encontrando justificantes para seguir conduciendo al expartidazo quizá a su extinción, que ya no le falta mucho. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias