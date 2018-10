“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Acepto la alianza si yo la encabezo: Murillo

Encuestas me dan primer lugar en elección

Elección de rector será el 23 de noviembre

Vuelven a bloquear la Secretaría de Gobierno

Federación ya se va sin pagar a ejidatarios

“Si tu hijo te dice que quiere ser político, es que no lo has educado bien…”

Anónimo

Acepto la alianza con Rubén Solís y con quien sea en la elección de rectoría, pero siempre y cuando encabece la fórmula, reclamó esta mañana el doctor Manuel Murillo, al referirse a nuestra revelación de ayer…..NÚMEROS.- La última encuesta levantada al interior de la Universidad Juárez del Estado de Durango respecto de los aspirantes a la rectoría me ubica en el primer lugar de la carrera. Lo saben todos los aspirantes, replicó el investigador universitario Murillo…..CARRERA.- Estoy arriba de Solís, Solís está arriba de Jorge Cisneros, y el neumólogo lo está de Jesús Soto y Fernando Carrasco, insistió Murillo Ortiz, el único de los aspirantes a rectoría miembro del Sistema Nacional de Investigadores…..APROBADO.- Los universitarios saben de nuestra trayectoria en el interior de la UJED, que no requiere de presentación ni de insistencia sobre su vida al interior de la casa de estudios, y por eso me prefieren para la elección, tentativamente señalada para el 23 de noviembre próximo. La convocatoria correspondiente precisa que el nuevo rector asumirá el mando de la casa de estudios el 14 de diciembre, a más tardar, pues esa fecha inicia la nueva era de la casa de estudios que concluirá el 13 de diciembe de 2024…..FIRMAS.- Conocido el listado de los concejales que habrán de nominar al nuevo rector, se sabe de antemano por quién se manifestarán el día de la votación, y tenemos la certeza de que llevamos la delantera. No es mucho lo que nos separa de Solís, unos dos puntos porcentuales, pero él le saca más o menos la misma distancia a Cisneros, y así se va la clasificación final de los aspirantes a rectoría, añadió Murillo…..ALIANZAS.- Revelamos ayer la probabilidad de que se integren distintas alianzas para reforzar las candidaturas en bloque, y la aparentemente la más atractiva resultaría la de Ruben Solís-Manuel Murillo, en el supuesto, ambos propuestos por Rubén Calderón, a quien se atribuiría la intención de la mancuerna, solo que…Murillo ya lo expuso ante Calderón: “Acepto la alianza mientras yo la encabece, puesto que sobra demostrar que soy el mejor. Si no voy a la cabeza, mejor me voy por la libre, y que sea lo que determinen al final los univesitarios…”. O sea que, si no hay condiciones, no habrá alianza, posibilidad que también habíamos visualizado en el pasado reciente. El doctor Murillo sugiere que la más clara demostración de debilidad de Rubén Solís ocurrió ayer cuando se apersonó ante el rector Édgar Alan Arroyo a pedirle que suspenda el proceso, que lo aplace un poco mientras las aguas regresan a su cauce. Petición que, por cierto, habíamos propuesto en días pasados, pero que fue rechazada por supuesta improcedencia…..ASEGUNES.- Víctor Rubén Hernández Guerrero, asesor de cabecera de Jorge Arturo Cisneros, cree que con el “triunfo” de José Ramón Duarte en la FCA el exdirector de Medicina se estaría echando a la bolsa un buen número de apoyos en la FCA, solo que…como no se repartió bien el botín, hay motín. Le exigen al H. Consejo Universitario que ponga orden, que reponga el proceso y procure una nueva elección que por lo menos resulte más creíble, y no con el resultado que nos salieron siete u ocho horas después de terminada la votación, tras las que se anunció un triunfo por porcentajes, y a pesar de que fueron unos 1,500 votos, ni siquiera se dijo cuántos obtuvo un candidato y cuántos el “perdedor”. Si hubiesen sido 50 mil votos, entonces sí cabría semejante tardanza, pero…siete o más horas para sumar 1,500 votos, pos cómo…..CLASIFICACIÓN.- No están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero en terrenos universitarios las apuestas mayoritarias se inclinan por tres prospectos: Manuel Murillo, Rubén Solís y Jorge Cisneros, con acomodo de los prospectos como gusten ustedes, no tenemos problema en ese sentido, cuestión de que se preocupen Jesús Soto, Fernando Carrasco, Enrique García Carranza, Manuel Gutiérrez, Enrique Leal y los que alcancen inscripción en la semana, que no tiene límites, pero sí mínimos, pues nadie querrá ir a hacer el ridículo…..ÉPALE.- Una escasa semana dejaron descansar sin bloqueos a la Secretaría General de Gobierno. Hoy vuelven los grupos sociales a gritonearle al secretario Adrián Alanís, aunque ayer y antier ya lo habían jaloneado los maestros que no han recibido su sueldo, cuando desde siempre se supo que el problema lo creó la Federación al ser despedidos por la Secretaría de Educación Pública por no aprobar o no presentar las evaluaciones correspondientes, y todo mundo sabe que los sueldos dependen de la SEP y no de instancias locales. Mismo caso que se refiere a la protesta de los ejidatarios con la toma de la caseta de cobro de la súper carretera Durango-Mazatlán. Es la Federación la que debe pagar esos terrenos, la administración estatal no tiene los recursos, de lo contrario, desde cuándo se hubiese resuelto, pero es el Gobierno Federal que en actitudes bastante incomprensibles, lo mismo que absurdas, ha anunciado que ya tiene el dinero y que lo entregará de un momento a otro, momento que no termina de ocurrir, y los ejidatarios no deponen su actitud, que ya ha causado no menos roces con la gente que va por la súper, pues saben que al transitarla sin seguro se exponen a perderlo todo, y sí tienen que ponerle al botecito 50 pesos con gusto o sin él. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

