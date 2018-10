“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Millones con pensiones arriba de 108 mil pesos

Muchos con dobles y hasta triples pensiones

La UJED también saqueada por esos jubilados

Ojalá pidieran observadores de la ANUIES

Otniel nos tutea para pedir que lo apoyemos

“Yo también conozco políticos corruptos que van de honrados y la justicia no les hace nada…”

Anónimo

Sería bueno que alguien aclare cómo y qué se hará para ordenar las cosas con los miles o millones de jubilados y pensionados que, unos merecido, y otros sin merecer, tienen súper sueldazos superiores al del presidente…..MILLONADAS.- Sabemos todos en México que hay muchos, y no se diga políticos y expolíticos, que lograron retirarse del trabajo, aun en tiempo productivo, con enormes pensiones que dejan chiquitos los 108 mil pesos que ganará AMLO y que nadie podrá ganar más que él…..ÉPALE.- Y que nos digan también cómo se le hará para meter en orden a también miles o millones de mexicanos que lograron jubilarse o pensionarse con súper sueldos en el gobierno y súper sueldos en universidades y otras instancias públicas, muchos de los cuales ingluso gozan de “tiempos completos”, “medios tiempos” y variadas canonjías al mismo tiempo que están sangrando a la economía nacional…..BILLETES.- La Universidad Juárez del Estado de Durango, para no ir muy lejos, tiene a muchos jubilados y pensionados de esos. Ya dijimos que algunos con merecimientos y otros sin ellos, pero gozan por igual de “tiempos completos”, “medios tiempos” y otras bondades salariales, al tiempo que cobran en instancias estatales o federales. O sea, no le entiende la gente de a pie qué se hará para someter a todos esos virtuales asaltantes que se están llevando de manera ventajosa e inmerecida los dineros de todos los mexicanos. Sobra decir que los recursos que tiene el país para pensiones y jubilaciones de nada servirán para atender esas verdaderas tiznaderas que también tienen presente las oficinas estatales, federales y municipales, y que con el paso de los días irán succionando cualquier presupuesto, y si aquello no fuera suficiente, por ahí, para que se ayude el amigo, a sus retiros les marcaron con letra chiquita que las actualizaciones del monto del retiro serán al doble o al triple, no de acuerdo a los movimientos económicos relacionados con los índices de crecimiento…..APROBADO.- El asunto, desde luego, será otro tema importante que alguien se lo tratará en corto al presidente electo Andrés Manuel López Obrador en cualquier momento, para que de ser posible lo ventile el martes próximo que lo tendremos entre nosotros, y si, como dicen que es, resulta, quién sabe qué irá a pasar con esas grandísimas y oprobiosas pensiones y jubilaciones con las que van “sufriendo” muchos conocidos nuestros…..ÓRALE.- Entró a nuestra señal un mensaje aparentemente enviado por Otniel García Navarro en el que pide nuestro “apoyo para ser tu próximo alcalde y juntos seguir construyendo la cuarta transformación…”. Tiempos traen tiempos, dirían los clásicos, pero las formas tienden a modificarse. Antes, las cosas se resolvían donde tenían que resolverse primero, y después se pedía el auxilio de los medios. Entonces, sin embargo, se hacía la petición, pero bastante comedida, con respeto incluso. Ahora Otniel nos tutea y nos hace parte de su proyecto, cuando, hasta hoy, nadie nos lo había anticipado. Es la sorpresa del día, pues sabíamos de otros que también la quieren al interior de Morena, incluyendo a José Ramón Enríquez…..APLAUSOS.- Alguien de entre los candidatos a la rectoría de la UJED propone, y muchos lo respaldan, que la casa de estudios mueva sus influencias para que la Asociación Nacional de Universidades y Enseñanza Superior mande observadores a mirar la elección de rector y que su opinión tenga validez para todos los efectos académicos y científicos posteriores. Algunos, obvio, no aceptarán, no está considerado en la Ley Orgánica, pero…si hubiese actitud positiva, lo aceptarían todos para que al final la elección nos aporte un rector con la suficiente calidad moral para emprender la revolución académica que exige la maxima casa de estudios en Durango. ¡Ahí está la propuesta!!!…..APROBADO.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, liberó ayer el problema del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México al advertir que al final lo hagan donde quieran los constructores, pero que lo financíen con su dinero, que le pongan de su bolsa y se olviden de los recursos de los mexicanos ahorrados en el Fondo para el Retiro. Es correcta la decisión del tío Andrés Manuel, si quieren ganar billetes que le inviertan, pero de su bolsa, y no con los dineros de todos los mexicanos, de los que ya dispusieron durante dos años. Perfecto…..DOLOR.- Mucho lamentamos la muerte del Lic. Emilio Escamilla Castrellón. Coincidimos con él en muchas batallas futboleras tanto en Durango como en otras partes de la República, y nos salta a la memoria una vez que acudimos con la representación de la Facultad de Derecho a un torneo amistoso en Culiacán. Nos echaron al campeón nacional de aquel momento, muchos jugamos juntos por primera vez, nos pusieron a jugar a las 12 del día con una temperatura de 40 grados y en una cancha que tenía medio metro de tierra suelta. El resultado fue lógico, 12-1. Es el episodio que más recordamos del “Gabacho” Escamilla, que ha pasado a mejor vida y que está por rendir culto a la madre tierra. ¡Desanse en paz…!!! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

