“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Mal anda el súper delegado de Andrés Manuel López Obrador si piensa que la opinión pública en Durango la hacen uno o dos periódicos, pues convocó ayer a rueda de prensa nada más a dos medios, y pues…no va por ahí…..ÉPALE.- Enrique Novelo ofreció una charla de los senadores Gonzalo Yáñez y Margarita Valdez con un par, o tres reporteros, de la localidad, cuando la realidad mediática en Durango anda mucho más arriba, pero…dejó algo a la imaginación…..APROBADO.- Ignoró el señor Novelo que la opinión pública en Durango la hacemos muchos más periodistas y muchos otros medios, de modo que mostró pronto el desprecio por los más con tal de llevarla bien con los susodichos privilegiados…..ADELANTE.- Es problema menor el que el señor Enrique Novelo o su gente de prensa hayan dispensado el desprecio a los demás, pero quizá no entiendan todavía que el cambio lo hicimos los mexicanos a punta de votos, y que así como les dimos el poder, a la vuelta de un tiempo vendrá la nuestra y haremos lo suficiente para que las cosas retomen el camino que exigen las mayorías en este país…..ESPERANZA.- Obvio que lo que haga el señor Novelo, el desprecio sobre todo a los demás medios, en nada influye en la confianza de los mexicanos en el cambio propuesto por López Obrador. Nosotros, por el contrario, seguimos creyendo en el Proyecto Alternativo de Nación que nos propuso por años el Presidente Electo. Y seguiremos creyendo en él, porque estamos seguros que de aterrizar sus ideas le irá bien a él, pero le irá mejor a México, y al final, a todos los mexicanos…..HECHOS.- Andrés Manuel, refiere Gonzalo Yáñez, informará mañana a los duranguenses sobre una serie de proyectos que está considerando su equipo para hacer realidad en los años venideros en nuestra entidad. “No le fallará a Durango…”, dice Alejandro, pero la doctora Margarita Valdez precisa: “El presidente electo tiene ya un panorma puntual de las necesidades de los duranguenses y de lo que hará su gobierno para remediarlas…”…..CARGADA.- Es de suponer que si en torno al equipo de coordinación pululan ya muchos priistas y panistas de historial negro, mañana procederán como procedieron siempre en el PRI o en el PAN, con confeti, lisonja, barbería y todo lo posible para llamar la atención y ganar su confianza. Ojalá que AMLO o sus cercanos detecten pronto al enemigo en casa y consigan, de menos, mantenerlos a raya o lo más alejado posible de las grandes decisiones. Se votó para eso, para que los ladrones de otros tiempos no tengan nada qué ver en la solución de los problemas de Durango y de México…..APLAUSOS.- Aclarado queda que Durango está entre los tres primeros lugares de orden, paz y tranquilidad del país, no obstante que hace años estuvo entre los más violentos. El gobernador José Aispuro y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Álvaro Vizcaíno Zamora, subrayaron esta mañana la posición de privilegio que es posible presumir en nuestro estado al momento de entregar cerca de 100 vehículos, equipo táctico e instrumental de trabajo para poder ofrecer una mejor seguridad a los duranguenses. El secretario de Seguridad en el estado, Francisco Javier Castrellón Garza, así como la fiscal Ruth Medina Alemán y Omar Carrasco Chávez, secretario ejecutivo del CESP, precisaron lo que se ha avanzado en la materia y, sobre todo, advirtieron que se está haciendo lo necesario para mejorar todos los parámetros de los cuerpos de seguridad estatales y que en el breve plazo no nada más se sostengan los actuales niveles de seguridad, sino de seguir mejorándolos hasta conseguir el primer lugar nacional en el que todos tengamos a la mano y podamos disfrutar de mejores niveles de seguridad. Los delitos de alto impacto, precisaron, han disminuido de manera notable, pues se ha mejorado en cuestiones de homicidios dolosos, de secuestro, de extorsión y de delitos menores. Ahora -coincidieron- es posible salir a la calle a cualquier hora del día o de la noche sin riesgo de ninguna especie, cuando hace poco tiempo se salía a las calles o carreteras y no se tenía ninguna seguridad de regresar. Durango, dijo Vizcaíno Zamora, está por arriba de la media nacional en el combate de delitos de alto impacto, y por eso se le está apoyando con equipo móvil y equipo táctico para que mantengan esos niveles de eficiencia y confiabilidad…..FRAUDE.- El Instituto Nacional Electoral sale con su batea de babas respecto de la seguridad o conservación del padrón electoral en el que estamos inscritos todos los mexicanos. La semana pasada trascendió que el afamado listado con nuestros generales lo están o estuvieron vendieno en internet, exactamente lo mismo que se hizo en el pasado corrupto que nos antecede. “Vamos a perseguir hasta dar con ellos y castigarlos a los que sustrajeron ese listado…”, dijo el presidente del INE Lorenzo Córdoba Vianello, pero es el cuento estúpido de toda la vida, que ahogado el niño a tratar de tapar el pozo. Si muchas veces aseguró el muy ilustre señor que el famoso padrón estaba “blindado” para que nadie pudiera sustraerlo y, obviamente, venderlo. Pues bien, el famoso padrón electoral de los mexicanos ya ha de estar en manos de infinidad de delincuentes, y otros no delincuentes que habrán de usarlo con parecidos fines, de modo que…tampoco el INE es confiable para los mexicanos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durnago de todos los tiempos www.contacohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

