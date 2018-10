“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Si querían perjudicar a AMLO, lo lograron

El acto importante lo hicieron en un rinconcito

Invitaron a mil personas y fueron 10 mil o más

Pudieron hacerlo en el estacionamiento de la feria

Sospechan saqueo en el municipio de Tlahualilo

“Se acabará la corrupción en mi gobierno. Me canso ganso…”

Andrés Manuel López Obrador

¡No manchen…!!! ¡Qué forma de perjudicar al Presidente Electo en su visita a Durango…!!! Llegó tarde a todos los eventos, pero el último que encabezó en un rinconcito de la Plaza de Armas fue el acabose. Dispusieron sillas para 100 personas, y llegaron por lo menos unas 10 mil. Imaginen el desmoder…..LOGÍSTICA.- La reunión de Andrés Manuel López Obrador con los duranguenses, sin exagerar, debió realizarse en el estacionamiento de las instalaciones de la Feria, por lo menos, dado que al final muchos de los invitados no alcanzaron asiento y como es lógico tuvieron que poner tierra de por medio…..TEMORES.- No es exagerado decir que dispusieron unos 100 metros cuadrados en media cuadra del Andador Constitución entre 20 de Noviembre y 5 de Febrero. Inicialmente, cuando nos enteramos que el evento sería en la Plaza de Armas, creímos que se haría en toda la plaza con un templete frente a Catedral, como hicieron sus grandes actos los priistas en otros tiempos, pero nada de eso. Lo hicieron ahí como escondido, quizá por temor a no llenar, solo que…la concurrencia fue muy superior a lo estimado y acabó convirtiendo aquello en un mero acto ratonero. AMLO se sintió a gusto durante su intervención, pues habló durante más de media hora y por su alocución aquello se compuso, pero…..ESPERANZA.- Los yerros de ayer, hay que considerarlo, en nada afectan la esperanza de los duranguenses y de los mexicanos en Andrés Manuel López Obrador. La confianza en el próximo gobierno sigue intacta. No los organizó él, pero debe servir y mucho para próximos eventos, aunque no estaría por demás que los encargados se acerquen a los que saben, a los que tienen experiencia en el movimiento de masas. No se pierde nada pidiendo un consejo a los que ya se hicieron viejos en esos menesteres, que es el caso del olímpico Roberto Silva Martínez, quien quizá sin cobrar nada les hubiera aconsejado algo mejor para que luciera el próximo Presidente de México…..MONTÓN.- No es cosa menor la encomienda que tiene a cuestas el Congreso del Estado en la nominación de los dos consejeros del IDAIP, se incribieron 29 aspirantes, quizá todos con capacidad, aunque no todos con merecimientos. La mayoría con influencias en las distintas corrientes al interior de la Legislatura. La comisión de gobernación, que atiende tan espinoso tema, asegura que al final definirá con apego a la transparencia y la legalidad para que no haya ninguna reclamación. Ojalá y lo haga, porque de lo contrario se le viene el mundo encima. Imaginan a los 27 sobrantes cuando se les informe que no están entre los privilegiados, saldrán echando pestes y maldiciendo el día y la hora en que nacieron…..CRISIS.- Si rifarán 3 automóviles y 50 pantallas de televisión de gran tamaño en la Kermess del 20 de Noviembre, tenemos que suponer que la economía de Durango da para eso y más, y que la supuesta crisis por la que cruza Durango es como dijo un día Pedro Aspe: “Es un mito, una leyenda urbana…”. Y qué bueno, para que la entidad no se detenga en cosas menores, que le dé para adelante a las grandes ideas y los mejores proyectos…..PUREZA.- Rosario Robles, titular de SEDATU y extitular de SEDESOL con sospechas de haber sustraído miles de millones de pesos originalmente destinados a los pobres, además de haber encabezado el hurto de más de 7 mil millones de pesos a través de La Estafa Maestra, aseguró ayer que: “Estoy limpia. Me atacan por ser mujer, no por otra cosa…”, solo que…no va al fondo de los señalamientos, los elude con elegancia, pero sin convencerse y sin convencer a nadie. Y a propósito, en qué quedó el billetín que se ganó alguien o varios alguienes en la UJED al prestar el nombre de la institución para “lavar” muchos millones de pesos? ¿Es “jale limpio”, que según el argot del bajo mundo, no permite reclamación?…..RATERÍAS.- Una comisión de vecinos de Tlahualilo logró abordar ayer al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y le entregó un documento en el que se precisa que Tlahualilo registra un avance de cero en los últimos dos años, en donde la alcaldía es más que un ente de gobierno responsable de los servicios y la seguridad un negocio para la familia y los amigos de Sergio Nevárez. Le piden a AMLO que ordene una investigación para aclarar dónde han quedado los recursos que ha recibido Tlahualilo en los dos últimos años, pues hay sospechas fundadas de que esos dineros ya están trabajando en diversas cuentas personales de distintos funcionarios …..ACCIÓN.- Mañana será presentado el programa “A Todo Pulmón” por el Movimiento Nacional de Vinculación con organizaciones empresariales “MOVE”. Ocurrirá durante un desayuno a servirse en conocido restaurante de la avenida 20 de Noviembre. El evento, obviamente, considera la reforestación de nuestro estado, así como de buena parte de la República, y que se sepa, nada tiene que ver con los planes de plantación anunciados ayer por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el gobernaor José Aispuro, pero de cualquier forma ahí estaremos para enterarnos mejor de lo que se trata y compartírselo mañana por la tarde. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias