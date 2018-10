“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Alguien quería que AMLO no hablara a medios

Anunciaron “no preguntas”, y contestó a todos

Ojalá no quieran callarlo antes de asumir

Enrique Novelo, el de las confianzas del Peje

Empiezan inscripciones para elegir rector

“Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen…”

Juan Pueblo

Es cierto, al anunciar el saludo a los medios, se aclaró que Andrés Manuel López Obrador haría declaraciones, pero no respondería a una sola pregunta. Contestó a todos los cuestionamientos y acabó cuando ya nadie le preguntó nada…..ÉPALE.- El presidente electo sostuvo un diálogo con los medios bastante fluido y por demás nutrido. Sin exagerar, respondió a todas las preguntas y, de haber aparecido más, todavía estaba respondiendo…..LEJANÍA.- Quién sabe de dónde se sacó de la manga Benjamín Flores Salas, precisamente el vocero estatal, aquello de que no respondería a ninguna pregunta, cuando pudimos ver que el próximo jefe de la nación hasta pedía que le preguntaran. Por desgracia fue el funcionario, el encargado de facilitar la chamba a los medios, el que advirtió la “indisponibilidad” de López Obrador para responder cuestionamientos. Alguien le ha de haber pedido a Flores Salas que saliera a atajar cualquier pregunta y que nadie le cuestionara nada, cuando AMLO se advierte en su elemento respondiendo a los que le preguntan. No respondió lo que no le preguntaron, pero si le hubieran planteado más interrogantes, todavía estaría contestando. Suponemos que alguien empujó a Benja a frenar la etapa de preguntas y respuestas, quizá como queriendo presentarlo como algo ya de lujo para los reporteros, cuando…en el fondo, son los reporteros junto al pueblo los que lo hicieron Presidente Electo y pronto Presidente de los Estados Unidos Mexicanos…..ALERTA.- Ojalá que ese pequeñísimo detalle no sea augurio de alguna intención de querer alejar a Andrés Manuel del pueblo, de los periodistas, cuando por demás quedó evidenciado que él nunca pidió que no le preguntaran, sino más bien fue todo lo contrario. Primera llamada…..APROBADO.- El presidente electo aclaró recio y quedito que el único delegado del Gobierno Federal, en la siguiente administración, será Enrique Novelo Solís. Es buena la aclaración, aunque nosotros nunca tuvimos ninguna duda. Asegura AMLO que Enrique tiene el perfil idóneo para representar a la Federación en Durango, y que además cuenta con toda su confianza, de modo que…sin dudarlo será él el puente del estado con la Federación, para que no se hagan bolas…..ÉPALE.- Trasciende hoy que Enrique García Carranza se une a la planilla de Rubén Solís, algo que no estaba presupuestado, pues se decía que si hacía mancuerna con alguien, ese alguien sería Jorge Arturo Cisneros, de modo que ¿gana Rubén y pierde Jorge, o cómo? Aparte, también se había rumorado que las posibilidades de Rubén serían armar equipo con Manuel Murillo Ortiz, aun cuando este habría precisado que sí haría mancuerna, él encabezaría la candidatura. Originalmente se dijo también que un tercer grupo lo integrarían Fernando Carrasco, Jesús Soto y Manuel Gutiérrez, pero…la verdad sea dicha, las cosas se han tranquilizado al extremo en terrenos universitarios y, de pronto, callaron los candidatos. Hoy, Melchor Velázquez ofrece su club de fans para hacer alianza o alianzas que los lleve a armar un trabuco que ofrezca pelea, pero…hasta el cierre de la presente nadie le ha tomado la palabra, ni Enrique Leal Maturino ha levantado la mano, aun cuando de manera por demás extraña el boxeador universitario ha bajado el nivel de promoción hasta desaparecer de distintos sectores donde lo veían con posibilidades de meterse a las medallas. La cosa es que nos acercamos al cañón de los maderazos. Mañana empiezan las incripciones y es cuando podrán revelarse las alianzas o los grupos, que por ahora nada más parece concretarse en Solís Ríos y García Carranza. Los clásicos advirtieron desde hace varias semanas que lo óptimo para un proceso electoral justo para todos, sería que se integraran unas cuatro planillas, cuando mucho, precisamente para no pulverizar el sufragio y permitir que ganara una absoluta minoría, pero…repetimos, todo empezará a aterrizarse mañana cuando empiecen las inscripciones…..SUERTUDOS.- No gusta a algunos la mítica y legendaria Carrera Panamericana que esta tarde llega a su fin en esta capital por tercer año consecutivo, pero…es preciso subrayar que el ver tanto bólido de 50 años o más rugir por nuestras calles y carreteras, es un gusto que pocos podemos darnos en México. El colorido, la velocidad y el rugir de los motores de los carros participantes no tiene precio. La original Carrera Panamericana empezaba en el sur, allá por el Suchiate, y terminaba en el norte, en Ciudad Juárez. Recorría exactamente a todo lo largo la Carretera Panamericana, de ahí el mote de Carrera Panamericana, pero ahora, por lo saturado de las carreteras es obligado reducir la extensión de la competencia, y por eso termina en nuestra capital, cuando le faltarían poco más de mil kilómetros para hacerla como se hacía en los viejos tiempos. Hoy, lo destacable, es que hasta el cierre de la presente no se ha lamentado ningún accidente de consecuencias, no obstante lo peligroso de los caminos y la velocidad que imprimen a sus bólidos los pilotos. Ojalá que así podamos resumirlo esta tarde cuando lleguen a la Plaza de Armas, sin ningún incidente qué lamentar. Es todo, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias