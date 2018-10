“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Empiezan hoy a probar el VAR en México

¿Acabarán las transas en nuestro balompié?

¿Seguirán echándole la mano a los “grandes”?

Infamias que habrán de desterrarse pronto

El Jerry Estrada deja al Alacranes de Durango

“Árbitro, quedamos que nos marcarías un penalty…”.- “Sí, pero de perdido métanse al área…”.

Rafael “Atotonilco” Ortega

Trascendental para la transparencia en el futbol mexicano será la implementación del VAR (Video Assistant Referee) que arranca hoy a nivel de prueba para que, de calificar, se aplique en lo sucesivo en el balompié nacional…..TRANSAS.- No quiere decir que ya no habrá transas en el futbol azteca. Seguirán dándose, aunque con menor frecuencia, puesto que la grabación en video estará ahí para aclarar cualquiera de las marcaciones sospechosas o inadvertidas por el ojo humano…..TRÁCALAS.- Una cosa es que los árbitros no piten una falta por no haberla visto ni él ni sus ayudantes, y otra, muy distinta, que no la piten para cumplir con un compromiso contraído con anterioridad…..REGLAS.- La utilización del VAR será única y exclusivamente para aclarar circunstancias en torno al señalamiento de un penalty, de un gol, de una expulsión, de una jugada no vista y de algo con identidad errónea, y serán los capitanes de los equipos los únicos que podrán pedir la revisión de tal o cual jugada, o de algun señalamiento equivocado que proteste el director técnico de uno de los equipos ante el cuarto árbitro, etc., etc……ASEGUNES.- Tiene sus asegunes la utilización del VAR, pues entre otras cosas impedirá que los árbitros sigan echando la mano a los equipos grandes, como ocurrió hace un par de años con el Guadalajara, que estuvo a unos puntos de descender, pero…alguien creyó que se terminaba la gallina de los huevos de oro y se iba al ascenso el más taquillero, que el haber caído el equipo significaba algo así como el tiro de gracia para el futbol mexicano, por lo que, lo vimos todos, los árbitros salieron siempre con la camiseta rayada y le anulaban goles al contrario y le marcaban tantos al chiverío. Y, ahora, será cosa de repasar la historia para aclarar si el otro multicampeón, el América, logró sus títulos con calidad, enjundia y goles merecidos, o los consiguió con la invaluable ayuda de los hombres de negro, que no es cosa menor…..DECEPCIÓN.- Obvio que el sistema de visión arbitral traerá la decepción de más de uno, verá que el equipo de sus amores es un equipo de cartón, cuando tenga que rascarse con sus propias uñas y buscar el triunfo sin la ayuda arbitral, que siempre se ha dado. Hasta allá llega la importancia del afamado VAR que pusiera en operación la FIFA en el pasado mundial de Rusia y que, hoy, se pone a prueba en el futbol mexicano…..HISTORIA.- La historia registra verdaderos asaltos en despoblado de los señores árbitros que, ciertamente, son humanos, y como humanos están expuestos a fallar, a no ver el momento decisivo para marcar o dejar de marcar una pena máxima, un gol, una expulsión, etc., etc., pero en muchos casos los señores árbitros enseñaron el cobre y, sobre todo, su tendencia para ayudar al equipo más malo del partido. Los aficionados al futbol mexicano no olvidan uno de los atracos más descarados que se recuerden en el país, aquella final de diciembre de 2008 entre Toluca y Cruz Azul, cuando el jugador José Manuel Cruzalta le puso un “hachazo” criminal al chaparrito César Villaluz. Le pegó en el pecho y lo conmocionó por días, pero si le ha pegado en la cabeza quizá se la arranca. Un faul criminal dentro del área que el señor Roberto García Orozco no vio, no marcó y se tragó de manera por demás sospechosa. García Orozco, según videos, estaba cerca de la jugada, pero…no la marcó ni siquiera como faul, mucho menos como penal porque la intención era que ganara Toluca como ocurrió finalmente, a pesar de que al final del primer tiempo Cruz Azul iba ganando 2-0 y no se veía por dónde se repusiera el cuadro choricero. Villaluz fue a parar al hospital donde estuvo bajo cuidados intensivos por varios días o semanas y tras cuya lesión nunca más volvió a jugar en su nivel. Anduvo en la liga de ascenso, pero sin el nivel que lo llevó a la máquina, el Toluca fue “campeón” y el señor árbitro salió a hombros del estadio de la bombonera. Ese tipo de “negocios” que se siguen dando en este momento en el futbol mundial, y no se diga en el mexicano, serán más complicados aterrizar, pues quedará un testigo por demás inevitable. Esa es la importancia del VAR que hoy se pone a prueba en el balompié azteca…..PATADAS.- El equipo Alacranes de Durango finalmente despidió a Julio Vladimir “Jerry” Estrada, director técnico del conjunto arácnido por los malos resultados. Una de dos, o no hizo bien su chamba el hidalguense hecho en Atlas, o no tuvo las herramientas para mejorar el papel, pero el Jerry siempre se caracterizó por ser un jugador profesional, entregado, convencido y eficiente. Lo suple por mientras Ricardo González, que ya formaba parte del conjunto local, por lo menos para que los de Durango le hagan frente esta noche al Monarcas Morelia que visita nuestra capital…..TOLETAZOS.- Anoche confirmamos el poderío del equipo de los Medias Rojas de Boston al vencer 4-1 a los Astros de Houston. Los bostonianos tendrán más días de descanso para ir a la Serie Mundial contra el ganador de cerveceros de Milwakee y Dodgers de Los Angeles, cuya serie tiene tendencia también a los norteños, aunque no todo está dicho en esa serie, puesto que los californianos todavía no han mostrado lo que guardan sus toletes. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la intenet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.