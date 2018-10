“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Ándale, también Durango hizo triangulaciones

Reforma asegura que aquí “lavaron” 200 mdp

Más La Estafa Maestra de Rosario Robles

Sepulcral silencio ante agresión a Norberto

Buen detalle el reconocimiento a olímpicos

“El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan…”

Pablo Neruda

Nada que, seguramente ya lo saben, los periódicos del Grupo Reforma revelaron lo que mucho nos temíamos, que Durango también “lavó” dinero federal para el PRI. Aunque -dirán- nada más 200 millones de pesos…..ÓRALE.- Lo que siempre se manejó a nivel rumor ayer quedó por demás oficializado cuando los diarios del poderoso grupo periodístico precisaron que las mismas empresas fantasma utilizadas en Chihuahua se usaron aquí para hacerle llegar 200 millones al tri…..APROBADO.- Los diarios precisan que la fiscal en el estado, Ruth Medina Alemán, aceptó la investigación en curso, que están aplicando instancias federales, no las estatales, y que se derivan del hallazgo que hiciera el gobierno de Chihuahua y por lo que hay dos personas, la tercera está en casa, Alejandro Gutiérrez, secretario general del CEN del PRI, mismas que estarían inmiscuidas en las sospechas sobre Durango…..ESTAFAS.- El gobernador José Rosas Aispuro aceptó esta mañana que, efectivamente, también se está llegando hasta el fondo del asunto relacionado con La Estafa Maestra, por la que personeros de Rosario Robles habrían “desaparecido” alrededor de siete mil millones de pesos, y en cuyos “lavados” también se vio inmersa la Universidad Juárez del Estado de Durango. La investigación está en curso por parte de varias dependencias federales. Los recursos usados son o eran federales, por tanto es el Gobierno Federal el que está investigando y nosotros nada más estamos colaborando con la información que tenemos a la mano, dijo el mandatario estatal…..SILENCIO.- Nadie que se sepa ha abierto la boca para mencionar la agresión al paisano cardenal Norberto Rivera Carrera ocurrida ayer en su casa de la Ciudad de México. El eminentísimo duranguense, que otras veces fue el salvador de muchos paisanos que se vieron en apuros económicos, políticos y sociales, sufrió un ataque directo a su casa, por suerte no fue a su persona, pero todo ha quedado en un mero lamento. Nadie ha salido en su defensa, particularmente en torno a la acusación de encubrir a sacerdotes pederastas, pero no de ser un pederasta, y de cuyos señalamientos nadie le ha podido demostrar que fue uno de los que abusaron de niños en la parroquia. Claro que existe una gran injusticia en Rivera Carrera, pues lo acusan de supuestos y por esos supuestos algunos ya lo sentenciaron, algo indebido, que sin embargo ha cobrado vigencia en diversos escenarios, pero hasta ahora sin pruebas…..APLAUSOS.- Nuestra solidaridad total con los cientos de duranguenses encabezados por el arzobispo José Antonio Fernández Hurtado que salieron ayer a las calles a protestar contra el aborto. Tienen su razón, como tienen las suyas los que exigen su despenalización. Los protestantes de ayer tienen razón cuando precisan que hay mil formas de evitar un embarazo, por tanto ese sería el principal recurso para impedir un aborto. En contrasentido, los proabortistas alegan el derecho de la mujer a decidir si quiere o no el producto de su embarazo, solo que…el aborto es no otra cosa que un homicidio, y un homicidio por demás deleznable, pues se comete contra un ser indefenso, contra una persona que no tiene la menor posibilidad de defenderse, de ahí que resulta más entendible evitar el embarazo que resolverlo con un crimen. Total que, ahí está el tema, ahí queda la marcha de ayer que fue cuantiosa, que demuestra que muchos rechazan el aborto por todas sus implicaciones sociales, económicas y jurídicas, pero, por suerte, no nos toca a nosotros resolver…..APLAUSOS.- Entre vacilada y vacilada el alcalde José Ramón Enríquez tuvo buen detalle al reconocer a los tres duranguenses que participaron en la olimpiada de México 1968, a saber: Eloísa “Chiquis” Cabada, Alejandro “Candón” Guzmán y Roberto “Payaso” Silva, más el desaparecido Ponciano Contreras. “La Chiquis” formó parte de la selección nacional de volibol, “Candón” del selectivo de basquetbol, “Payaso” del equipo de atletismo en los 800 metros y Ponciano en lucha grecorromana. Un por demás sentido detalle que mucho marcará a los olímpicos, pues fueron los únicos. Tuvieron una excepcional distinción que nadie más podrá tener en esta vida, y por eso fue por demás merecido el reconocimiento de la alcaldía, cuando pudo y debió hacerlo el Instituto Estatal del Deporte, o de menos debió sumarse al reconocimiento justo para que lo distingan las nuevas generaciones dado que, como es natural, muchos ignoran quiénes fueron los mencionados y más desconocen qué hicieron en la olimpiada de 1968, el más importante evento deportivo celebrado en México, y en varios países del continente quizá de todos los tiempos. Que no se ganó en muchas disciplinas, pero debe decirse por qué no se ganó, pues en aquellos tiempos prevalecía la regla impuesta por el gobierno de que: “Lo importante no es ganar, sino competir…”, lo dijo muchas veces Luis Echeverría. Y, los nuestros, ajustados a esa limitante mental de no ir a ganar, sino a jugar, se los cargó el payaso en las primeras de cambio…..ASEGUNES.- Todavía le resta un par de días al plazo para los registros de aspirantes a la rectoría de la UJED, por tanto faltan algunas calabazas por acomodarse, aunque ya se amarraron Enrique García Carranza y Rubén Solós Ríos. Este mediodia se esperaba el anuncio de la mancuerna Jorge Arturo Cisneros-Fernando Carrasco, y Jesús Soto parecía ir en solitario, como Manuel Murillo, pero con pocas posibilidades de alcanzar la victoria, por cuya circunstancia estaría valorando la posibilidad de abstenerse, como decidió ayer Melchor Velázquez, quien al reconocer las escasas posibilidades de victoria se bajó del proyecto y prefirió regresar a la dirección de la FCA. 