“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Jesús Soto Rivera se registró esta mañana para buscar en solitario la rectoría de la UJED. No se alió con nadie, por tanto va a la contienda con escasas perspectivas de victoria, toda vez que no lo acompañaron ni sus amigos del STAUJED…..APROBADO.- Sobreviven al primer filtro, de las inscripciones: Jorge Arturo Cisneros, Rubén Solís Ríos y Manuel Murillo Ortiz, a quienes el resto de quince o más aspirantes iniciales se han sumado y habrán de trabajar para sacar adelante sus proyectos…..LIBERTAD.- El voto de los concejales será universal, pacífico, libre y secreto en el que nadie podrá obligar a nadie a que vote por tal o cual candidato, de modo que, aunque los más hicieron escándalo en sus registros, no dependerá de eso las posibilidades de triunfo, sino de la forma como convenzan a los miembros del H. Consejo Universitario para que voten por ellos…..AUTONOMÍA.- No es solo la rectoría lo que habrá de jugarse el 24 de noviembre, sino la recuperación de la libertad, de la autonomía para decidir lo que más le urge y conviene a la casa de estudios, mancillada desde hace diez años, cuando se impuso la voluntad de alguien ajeno a la Universidad. Eso es quizá el punto más importante de la elección en marcha, la recuperación de la libre decisión de los universitarios, y no que los universitarios sigan haciendo lo que les mandan desde otras partes, aunque no beneficie de modo alguno a la noble institución…..PERSPECTIVAS.- Si por la multitud que le acompañó al registro habrá de definirse la elección, el posible ganador es Rubén Solís Ríos, pues para inscribirse armó la escandalera en los pasillos del Edificio Central. Lo acompañaron concejales, suspirantes a la propia rectoría, muchos maestros y estudiantes que no tienen derecho a voz ni voto, algunos fans que no le dan nada al candidato, de modo que para triunfar no solo es cosa de armar el montón, sino de convencer a los concejales que voten por su propuesta…..TAPADO.- Otros ven en el doctor Jorge Arturo Cisneros al verdadero “tapado” de la contienda, que de manera subliminal resultó el ganador de los seguidores de Fernando Carrasco que ayer de manera por demás sorpresiva se bajó de la contienda y, en el supuesto, se lleva a sus seguidores a la causa del neumólogo. Fernando tiene aquí un extraordinario cartel en Veterinaria, lo mismo en el CCH y ni se diga en las escuelas de Gómez Palacio, la mayoría de cuyos votantes simpatizaban con su causa, y ahora, a petición de Carrasco, se van mayoritariamente al proyecto de Cisneros, lo que le da el plus al neumólogo que ya llevaba en la bolsa a Medicina, Prepa Diurna, parte de la FCA, parte de Veterinaria, etc., por lo que alcanza relevancias serias de encaramarse al triunfo…..CABALLO NEGRO.- No pocos coinciden que el auténtico “caballo” negro de la competencia es el doctor Manuel Murillo Ortiz, quizá el mejor preparado para el cargo, que lo respaldan muchos años de trabajo en la casa de estudios y lo respalda nada más y nada menos que su posición en el Sistema Nacional de Investigadores, y que es el único que llegará a la contienda con ese invaluable trofeo…..ORDEN.- No obstante las acusaciones de que “sí hay línea tanto del gobernador José Aispuro como del alcalde José Ramón Enríquez…”, seguimos creyendo que al final ganará el mejor, que en el fin de los tiempos se impondrá la voluntad de los universitarios, de los concejales, que al sufragar tendrán la inmejorable obligación de hacerlo por quien garantice los mejores tiempos para la Universidad Juárez, y no respaldar en las urnas a quien exponga a la casa de estudios a más de lo mismo, aprovechar para desterrar a los que la hundieron en la mediocridad y la pusieron en manos externas que nada debían hacer en sus alrededores. Todo dependerá de los concejales, y todo dependerá de si a la hora de votar se dejan engañar por los lobos con piel de oveja que van, más que por la excelencia académica, por los dineros que se pueden aprovechar en distintas parcelas de la UJED…..EXACTO.- Malmodeada inmerecida, o merecida a medias, se llevaron los secretarios de Gobierno Adrián Alanís y Francisco Javier Castrellón esta mañana de vecinos de El Pueblito. La gente los hace responsables de las consecuencias de las inundaciones y, realmente, no tienen ellos ninguna culpa. Nosotros mismos en los distintos medios de comunicación estuvimos durante más de una semana alertando a la población sobre las consecuencias probables por la llegada de “Willa”, de modo que o no pudieron o no quisieron tomar medidas precautorias los vecinos. Las posibles inundaciones se divulgaron hasta el cansancio. Era cuestión de asegurar que los muebles estuviesen por tiempo indefinido en posición tal que no los alcanzara el agua, pero como el hubiera no existe ya no hay más que lamentarlo y ver qué se puede hacer por ellos. En lo que sí tienen razón los vecinos de El Pueblito y de todos los pueblos aguas abajo del río El Tunal es en las formas como la CONAGUA abre las compuertas de demasía de las distintas presas. Aunque se haya advertido desde antes de los riesgos a los habitantes, era menester avisarles de nuevo aunque fuese en horas de la madrugada, pues la gran avenida de agua se soltó sin literalmente decir “agua va”. En este momento, por decir algo, se informa que esta tarde, hacia las 18:00 horas, seis de la tarde, se abrirán de nuevo las compuertas de la presa Guadalupe Victoria y de otras de las cercanías de la capital, por lo que volverá a subir el caudal en El Tunal. ¿Por qué no se avisó esta madrugada antes de que llegara el vital elemento a causar destrozos…? 