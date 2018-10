“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Otniel le pone mocos al atole de Ciudad Gobierno

La legislatura no autorizará endeudamiento

Piensan que Otniel aterriza el TUCOJO

Vargas reporta el cero avance de Ciudad Gobierno

Creen que Jorge Cisneros puntea en la UJED

“La diferencia entre un político y un ladrón es que a uno lo escoges tú, y el otro te escoge a ti…”

Juan Camaney

Otniel García Navarro ya vino a ponerle mocos al atole ese de Ciudad Gobierno. El Congreso del Estado no ha aceptado, y parece que ni aceptará, el endeudamiento del Municipio de la capital por 400 millones de pesos para la “iniciada” obra…..ALTO.- El legislador expriista, y ahora morenista, asegura que ni el cabildo que preside José Ramón Enríquez ha aceptado el endeudamiento, por tanto, la legislatura tampoco se lo aprobará …..BILLETES.- El día que Joserra puso la “primera piedra” presumió que con Ciudad Gobierno el Municipio dejará de pagar tres millones de pesos mensuales en renta de edificios donde operan distintas dependencias municipales, lo que…sin embargo, destapó una sospecha todavía más preocupante, pues tres millones de pesos mensuales no es cualquier cosa, y lo peor, se sospecha que se gastan mayoritariamente entre amigos, aplaudidores y paleros, y las pesquisas ya están en marcha…..BLOQUE.- No están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero en el fondo, muy en el fondo, se dice que en la persona de García Navarro se abre a la palestra el TUCOJO (que no es albur, aunque parezca) sino el muro que alguien le está levantando al jefe de la comuna para que no pase de la alcaldía y de la senaduría que ya tiene en la bolsa. Los que saben sugieren que el grupo Todos Unidos Contra Joserra, en el que se encuentran militantes activos y en retiro de los distintos partidos políticos, estaría proyectando cobrarle a José Ramón las diversas y variadas agresiones que les ha obsequiado desde que llegó a la jefatura edilicia. Esto es, que el relevo de José Rosas Aispuro Torres ha sido inaugurado por Otniel García Navarro. El fondo de todo este desaguisado es la próxima administración estatal, a la que Enríquez ya le echó medidas por todos sus costados. Empiezan pues los jaloneos para tomar posiciones en torno a la siguiente disputa estatal, en la que, a juzgar por los votos obtenidos en la pasada elección, sigue punteando sin proponérselo un tal Alejandro González Yáñez. Gonzalo navegará de muertito de aquí a que se lleguen los tiempos, por lo mismo se automarginó de la carrera municipal de la capital, a la que en un momento dado proyectó regresar a cumplir con algunos pendientes que dejó como alcalde, pero…desde luego que se expondría a un golpeteo tempranero que no sería necesario…..AVANZADA.- Marta Palencia opinó ayer que en este momento el personaje mejor colocado en el PAN para lo que viene, alcaldía capitalina y gubernatura, se llama José Ramón Enríquez. El pequeñísimo problema del alcalde es que no es militante del PAN, y en el PAN tiene de menos un par de opositores perrunos en Lorenzo Martínez Delgadillo y Rómulo Campuzano González, nada más y nada menos que presidente y secretario general. Viene la elección del comité ejecutivo nacional blanquiazul y quizá la renovación de algunas directivas estatales, pero la de Durango termina en noviembre del próximo año, y como para entonces habrá iniciado el siguiente proceso electoral, no será posible remover a nadie hasta que concluya la elección…..REVERSA.- Mientras tanto, Miguel Ángel Vargas sigue transmitiendo por las mañanas el cero avance de la obra Ciudad Gobierno, para la que no existe el dinero, y que se “arrancó” más que otra cosa para llevar trofeos y medallas virtuales conquistadas en el campo de batalla (?) para una eventual campaña que pudiera atravesarse…..ASEGUNES.- Arrancan las campañas en busca de la rectoría de la UJED con tres prospectos apuntados a la victoria: Jorge Cisneros, Rubén Solís y Manuel Murillo. Nos hubiera gustado que punteara el doctor Murillo, pero nosotros no tenemos vela en ese entierro. Serán los universitarios quienes precisen con votos quién debe ser el próximo rector. Jorge Cisneros parece el más aventajado, el que ha amarrado más apoyos, y al que se están sumando los que no alcanzaron inscripción. Si hoy fueran las votaciones, dicen, Cisneros obtendría alrededor de 800 votos, con los que quedaría sobrado para lo que pudiesen obtener sus adversarios. Rubén Solís andaría en unos 350 sufragios, no le alcanzará para meterse a las medallas, y Murillo, a pesar de ser el más preparado de todos, incluso miembro del Sistema Nacional de Investigadores, andaría rondando los 300 tantos, y eso siendo generosos, mientras que Jesús Soto, el último en subirse a esa aventura, si saca muchos votos andaría en unos 280, que tampoco le alcanza para subirse al podium. Ese es el supuesto que observan algunos que saben de la elección universitaria, todo queda sujeto a la voluntad final de los concejales, particularmente en virtud de que será voto universal, directo, libre y secreto, en el que los votantes pudiesen haberse comprometido con tal o cual prospecto, pero a la hora de cruzar la boleta podrán hacerlo por uno diferente y, ese diferente, pudiese dar la campanada final y alzarse con el primer lugar. Nosotros nos daríamos por bien servidos si el proceso electoral termina con justicia, con la elección del mejor, que venga a emprender una lucha histórica para recuperar pronto lo que ha perdido la UJED en competitividad académica a nivel nacional y no se diga internacional. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias