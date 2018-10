“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Algunos ven “empate técnico “ en la UJED

No son priistas, panistas o petistas: Murillo

Los concejales de la UJED son gente pensante

Arrancan campañas en la elección de rectoría

Ojalá se puedan evitar futuras inundaciones

“Los concejales de la UJED son gente inteligente, no ‘borregos’ del PRI, PAN o PT…”

Manuel Murillo Ortiz

Una justa apreciación de la elección de nuevo rector para la UJED marcaría un “empate técnico” entre Rubén Solís, Jorge Cisneros y Manuel Murillo, sobre todo porque el voto es secreto y a la hora de sufragar el votante podrá hacerlo por quien sea…..ALTO.- Nuestro comentario de ayer en el que marcamos a Jorge Cisneros con una muy abultada ventaja causó escozor entre los aspirantes a la rectoría, y los más subrayaron que la pelota está en juego, y el partido ni siquiera ha empezado…..SUPUESTOS.- El doctor Murillo, uno de los que rechazan los argumentos que diéramos ayer, propone otros números, más conservadores y, dice él, más cercanos a la realidad: Jorge Cisneros, 500 votos, Rubén Solís 480 y Manuel Murillo 450. Jesús Soto alcanzaría unos 300 sufragios, de modo que se sale del podium, pero precisa la circunstancia que la diferencia entre los tres primeros sería de entre 20 y 50 votos, que no es gran cosa, especialmente si se considera que muchos de los catedráticos no han decidido el rumbo de su voto…..FALSO.- También rechaza el doctor Murillo que alguien pueda manipular a los concejales. No estamos hablando de priistas, panistas o petistas. Estamos hablando de gente pensante que entiende la importancia de lo que tiene en sus manos, pues es nada más y nada menos que darle el nuevo rumbo a la casa de estudios, seguir como se ha llevado a la universidad a perder 28 puntos en el ranking nacional de la excelencia académica, o mirar hacia el futuro que está tocando a nuestra puerta y emprender una lucha titánica para regresarle a la casa de estudios lo que se le ha negado por tantos años. Eso es lo que tenemos los concejales universitarios en nuestra mano, y como se trata de algo bien delicado, nadie se dejará mangonear como si estuviésemos hablando de algún partido político. Esos mangoneos que se los dejen al PRI PAN y PT…..APROBADO.- Este mediodía la comisión electoral universitaria entregó la constancia de registro a los cuatro aspirantes que cumplieron con los requisitos: Rubén Solís, Jorge Cisneros, Manuel Murillo y Jesús Soto. Son los mismos cuatro que siempre se consideró, con los cuales el próximo rector puede ganar hasta con 500 votos. Los tres primeros andan cerca de esa posibilidad, y de los cuatro nada más Jesús andaría con alrededor de 300 tantos, que lo deja fuera de las medallas. Sobre Chuy se dice que es un hombre querido y respetado al interior de la UJED, especialmente en virtud del buen trabajo desplegado en el Sindicato de Trabajadores Académicos, solo que…un pequeño problema: No es egresado de la universidad, sino del ITD, y por ese solo hecho nadie se imagina un rector de la UJED salido de la escuela guinda…..TIEMPOS.- El proceso electoral entra hoy en su etapa relativa a campañas. Tienen los aspirantes quince días para promoción, de modo que…viene lo mejor, dado que tendrán que someterse al escrutinio de los concejales universitarios el próximo 23 de noviembre, cuyo ganador, una vez superadas impugnaciones y demás quejas, estará en condiciones de asumir la rectoría el 14 de diciembre de 2018 y tendrá vigencia hasta el 13 de diciembre de 2024. Así las cosas en la máxima casa de estudios…..AGUAS.- Las consecuencias de las inundaciones registradas el martes pasado en El Pueblito sí son culpa de CONAGUA en su mayor parte, quizá de Protección Civil, pero también de los vecinos perjudicados. No es posible creer que no se hayan enterado de la amenaza de “Willa”. Los medios de comunicación fueron hasta tachados de exagerados, pues siempre estuvimos avirtiendo que podía venir lo peor, y al final “no pasó nada”. La Comisión Nacional del Agua debió hacer un aviso rápido a los vecinos a la hora que haya sido de que abriría las compuertas, quizá también las instancias de Protección Civil, pero los vecinos, como principales víctimas potenciales, debieron resguardarse y resguardar sus bienes a tiempo y de la mejor manera posible. Alguien en redes ha divulgado el sistema usado en los Estados Unidos para estos efectos. Asegura que en el vecino país se usan sirenas para avisar a las personas que viven cerca de los ríos, y que extremen cuidados, que no se expongan a imprevistos como el sucedido en El Pueblito. Acá, si no se tienen sirenas, de perdido ya se debió inventar algo como para avisarle a la gente, o como dicen, de perdido soltarles el clásico: “agua va…”, y no que a muchos la gran avenida de agua los agarró dormidos, apenas salvaron el pellejo y no pudieron cuidar sus pertenencias. Al final andaban hasta exponiendo su vida, no se diga sus bienes. Aparte, de la gran avenida de agua hay responsables, que les ayuden a recuperar lo perdido, y arreglado todo. Las cosas se pueden recuperar, la vida no, por tanto es de destacarse que no hay la pérdida de vidas qué lamentar y con eso, nosotros no le vemos mayor problema. 