“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Pierden los mercados más del costo del NACM

Grupo Reforma ubica pérdidas en 17,512 mdd

México no está para darse ese enorme lujo

Los daños obligan a pensar en rectificar el camino

La campaña de rectoría arranca a todo lujo

“Una vez que se informe se van a tranquilizar las cosas. Muchas veces son por efectos externos. No hay nada qué temer…”

Andrés Manuel López Obrador

Los mercados perdieron ayer, en una sola jornada, una cifra aproximada al costo total del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. No obstante, Andrés Manuel López Obrador aseguró que las cosas volverán a la normalidad en el breve plazo, que no hay para qué preocuparnos…..NÚMEROS.- Los diarios del Grupo Reforma difunden hoy que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 17, 512 millones de dólares, que es una cifra superior a lo que costará la nueva terminal. No sabemos si la cantidad es real o estimada, o si existe alguna exageración, pero de ser real sería algo por sí solo lamentable, dado que es un dinero que no tiene el país aun acabando con la corrupción y recuperando todo lo que se han robado los distinguidos miembros de La Generación Podrida…..CALMA.- López Obrador intentó ayer enviar mensajes optimistas a la iniciativa privada, pero…no consiguió mucho, encima de su llamado se percibe esa enorme pérdida que, quizá no se recupere nunca, aun considerando las señales de confianza enviadas por el presidente electo. La economía nacional no está para perder, y menos semejantes cantidades, que no son dos ni tres pesos, sino cifras estratosféricas que no se podrán tomar de otro cajón, como para decir aquí no ha pasado nada…..ORDEN.- No son pocos los que opinan que el presidente electo está perdiendo el juicio, la razón y la sensatez. Todavía no asume el mando y parece haber cometido errores que pueden comprometer su plan de gobierno, dado que nuestra economía no está para darse esos lujos, y menos si se pudieron evitar…..ACCIÓN.- Andrés Manuel dijo que se cancelaría el nuevo aeropuerto en Texcoco para evitar las ladronadas que estaban planeando los selectos miembros de “la mafia del poder…”. No era necesario hacer ninguna consulta, porque al final votaron muchos que ni idea tienen de lo que se está hablando. Lo que sí pudieron hacer es revisar el reparto de contratos entregado a los personeros y sus amigos y cancelarlos si había alguna sospecha. Sin embargo, al final ni se revisaron los contratos, se canceló el proyecto y vino la reacción de los mercados con una pérdida fantástica en dólares, que al final es mucho más de lo que costará el total de la obra…..APROBADO.- Seguimos creyendo en Andrés Manuel López Obrador. Estamos seguros de que, como nuestro próximo presidente, si le va bien a él, le irá bien a México, y si le va bien a México, nos irá bien a todos. En contrasentido, si le va mal a AMLO, nos irá mal a nosotros y no se diga a la economía nacional. Y si los mercados siguen cayendo en virtud de la cancelación, López Obrador tendrá que admitir el error y, como ser humano, aceptar el yerro, reconocerlo y rectificar de ser preciso, y mientras más pronto mejor. Total, si la consulta nacional está fuera de la ley con más razón es posible hacerla a un lado y obedecer las leyes del mercado para devolverle la confianza a los inversionistas, especialmente a los externos que exigen la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco para no perder lo que llevan gastado. Que se limpien los contratos, como pensó en alguna ocasión, y que se siga la obra para no perder lo que se ha invertido hasta el momento. Admitir la estrepitosa caída de la bolsa en una sola jornada es aceptar que el país está colocado a la orilla del desfiladero y no puede ni debe exponerse a reacciones más negras que las que ya tenemos…..AMENAZA.- Todavía esta mañana los líderes de las cúpulas empresariales advirtieron que esperarán un tiempo prudente para ver las reacciones finales del próximo gobierno a fin de definir los pasos a dar, pero…de ninguna manera se descarta empezar a llevar las inversiones a otro país o a otros países en donde se garantice el gasto. Otra calamidad que ojalá nunca se produzca…..BILLETES.- Están ya circulando de manera generosa los billetes entre los aspirantes a la rectoría de la UJED. No exageramos si comparamos las campañas con una campaña estatal, cual si se disputaran la gubernatura del estado, lo que advierte a propios y a extraños el tamaño de lo que se pelean. Y no están fuera de razón, se trata de un ente que maneja, libre de polvo y paja, poco más de tres mil millones de pesos, que no es cualquier baba de perico, y lo que se puede ayudar a los amigos a que se alivianen. Apenas vamos en el segundo día de campaña y ya se están tirando con todo a la pesca. Falta la guerra sucia que pronto aparecerá en la escena y que dejará fuera de la pelea de menos a dos de ellos. No tenemos candidato, quisiéramos que los concejales escojan al mejor, al que garantice la recuperación de la libertad de decidir al interior de la casa de estudios y que levanten una barrera para que termine de una vez por todas la continuidad que algunos se están saboreando. Los concejales universitarios tendrán la real posibilidad de cambiar las cosas, de escoger a quien garantice la recuperación de los 28 lugares perdidos en la competitividad académica en el país. Ojalá que no se equivoquen, por el bien de la Universidad Juárez del Estado de Durango, por el bien de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros primos, de nuestros vecinos, etc., y de los hijos de ellos. La UJED necesita de sus concejales para volver a ser lo que fue alguna vez en el sistema educativo nacional. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias