“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Está científicamente comprobado que la oposición más férrea para las aspiraciones del alcalde José Ramón Enríquez la tiene en el Congreso del Estado. Ayer lo sancionaron por desacato y pueden hasta destituirlo…..ÉPALE.- Gerardo Villarreal se abrió ayer como uno de sus más tenaces competidores al advertir públicamente que si se da un nuevo citatorio y no se presenta el jefe de la comuna, le andan aplicando juicio político que puede dejarlo en la calle…..AGILIDAD.- Será en función de ese verdadero riesgo que hoy, en horas de la tarde, hora de Madrid, todavía no terminaba su participación en la reunión municipalista cuando ya tenía un pie en el estribo del avión que lo trae hacia México, aun cuando su abogado, el doctor Ernesto Aguilar,asegura que el citatorio que le quisieron entregar a Joserra carece de legalidad, pues no lleva sellos, ni firmas…..ÉPALE.- La Legislatura del Estado intentó comunicarle del nuevo pellizco y regaño público que le haría al doctor Enríquez, pero para entonces el edil ya paseaba su palmito por la Plaza de El Sol, en el mero centro de Madrid, de modo que no pudo atender el citatorio. Ante la circunstancia, Enríquez Herrera sería o fue citado de nueva cuenta para comunicarle de viva voz la sanción ordenada por el Tribunal Federal Electoral, y si no se presenta, por fallas en la agenda o por no haber regresado a tiempo, pueden hasta aplicarle el juicio político con el que lo destituirían y, obvio, lo dejaríanfuera de cualquiera de los muchos sueños que lleva a cuestas…..ALARMAS.- No hace mucho dijimos, como es, que en el Congreso del Estado hay varios integrantes del Todos Unidos Contra Joserra (TUCOJO por sus iniciales medio picarescas) y que solo esperaban argumentos para echarle a perder la tarde. Recibieron el exhorto del TRIFE y sin más se lanzaron contra el alcalde viajero. Le aplicaron una multa de casi 300 mil pesos, a pesar de que ya le habían sancionado con 80 mil, pero lo querían en persona para enterarlo de la situación, especialmente grave, puesto que de volver a desacatarlo o de ignorar a la representación popular, le andan aplicando la barredora. El doctor Aguilar dice que el citatorio que le mandaron a Enríquez es algo parecido a los citatorios chafa de Coppel u otras instancias comerciales para asustar a la gente, que no parecía algo serio, por eso José Ramón no lo tomó en serio, de modo que es improcedente la sanción por desacato, pero es menester estar atento al segundo citatorio y atenderlo, de lo contrario chica le viene. Quizá por eso, esta tarde ni siquiera se despidió de los organizadores de la reunión en Madrid, cuando ya estaba en el aeropuerto Barajas-Adolfo Suárez para regresar en el primer avión que saliera hacia la Ciudad de México, aunque se dio tiempo para responder a interrogantes de reporteros hondureños sobre las acciones del municipio para agasajar a los centroamericanos que están apenas en Oaxaca y que buscan llegar a los Estados Unidos, aunque Enríquez pintó un cuadro ilusorio que ni siquiera se ha requerido. La cosa es que ya viene de regreso y es posible que mañana ya lo tengamos aquí. Advierte el nuevo embate legislativo que los obuses más gruesos contra el alcalde seguirán saliendo en la ya cercana temporada electoral, precisamente de 5 de Febrero y Zaragoza. Pareciera que los tiene unidos a todos, pero en contra, algo difícil de conseguir, pero Joserra lo está logrando…..REVERSA.- Hoy, padres de familia de la Escuela 4 “José Ramón Valdez” tomaron la calle para rechazar por todas las vías el andador artesanal que pretende hacer el Municipio precisamente en la calle que comunica al Hospital, el Jardín de San Antonio y la escuela referida. “No se nos ha tomado en cuenta nuestro punto de vista, pero es ese, no queremos ningún andador comercial por todos los riesgos que aquello implicaría para el plantel educativo, para el hospital mismo y no se diga para el templo del Sagrado Corazón de Jesús…”. “Si el Municipio tiene mucho dinero para gastar, que se vaya a las rancherías y los poblados de la capital que carecen de todos los servicios, y que a nuestros niños los dejen así como están…”, espetaron esta mañana los resentidos padres de familia, de modo que…una mancha más para el tigre, por las que van de arena…..FALACIAS.- Jorge Márquez Montes, secretario de operación política del CEN del PRI, estuvo en Durango ayer y aseguró: “Hay en Durango un priismo competitivo…”. Lo que hay que hacer para sacar la gorda, engañarse a sí mismo y creerse sus propias mentiras. Cómo carajos es posible que alguien vea las cosas en ese nivel, cuando la aplanadora que acaba de pasar los dejó a punto de la extinción. Tiene que entender el señor Márquez Montes que el PRI de nuestros días está más cerca de la desaparición que de la competencia. Está absolutamente desarticulado su partido y es obligado pensar en algo más profundo, en una refundación real que traiga primero la desaparición y luego la posibilidad de volver a competir, pero…vemos que entre tricolores se creen sus mentiras y piensan que con eso será suficiente para regresar a la victoria, cuando los electores lo que menos piensan es volver a creer en ellos, por lo menos en el corto plazo. 