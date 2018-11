“Chicotito” por Jorge Blanco Carvajal

+ Tras la tempestad Texcoco, viene la calma

+ Contratistas hasta aplauden cancelación

+ Los mercados reaccionan de manera positiva

+ Enríquez se defenderá en todos los terrenos

“No huya Rosario, no huya. En 30 días usted perderá el fuero. La patria demanda que no huya, que esté usted en México para que enfrente la justicia…”

Lily Téllez

Mejoran las expectativas económicas del mundo respecto a México, particularmente tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco, con lo que las agitadas aguas tienden a normalizarse de forma sorprendente…..CALMA.- No obstante la caída y registros adversos de los mercados del lunes pasado, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pacificó a todo mundo con la advertencia de que los movimientos de la bolsa son naturales, y que todo habrá de pacificarse una vez que se entiendan las razones…..CONTRATOS.- Asegura López Obrador que muchos de los contratos por los que se avanzaba en Texcoco son leoninos, amañados y ventajosos para los contratistas, muchos ligados a distintas corrientes políticas de México. También hay contratistas internacionales que están operando de manera natural, sin influencias y sin nada, y a esos, dispuso la total protección para que no pierdan en lo absoluto, que era el principal temor que tenían los mercados internacionales…..ACCIÓN.- El mismo lunes López Obrador creó una comisión revisora de los contratos en Texcoco y como algo parecido a la magia la mayoría de los contratistas salieron echando flores a la cancelación. Quién sabe qué les prometió el próximo gobierno, pero aquellos que se oponían hasta florearon la decisión del presidente electo, respecto a lo que Vicente Fox reaccionó en forma por demás virulenta pidiendo por redes: “Eh, no sean pen…no acepten la cancelación, no ven que van a perder…”, aunque, para cuando Fox aventó espuma por la boca, la mayoría de los contratistas habían aplaudido la cancelación del mañoso proyecto….LETRAS.- El vulgo populachero y muy probablemente la Real Academia de la Lengua tendrán que modificar el verbo “cruzazulear”, porque anoche el Cruz Azul venció a domicilio al otrora poderoso equipo de los Rayados de Monterrey…..APLAUSOS.- Y más probable es que aceleren esa modificación al idioma, porque el conjunto cementero está también apuntado para ceñirse la corona del torneo regular en México, de modo que la “cruzazuleada” se queda para mejor oportunidad…..HISTORIA.- La oncena azul viene de una alargada etapa de ayuno, sobre todo en el torneo regular, donde hace muchos años que no agarra nada a pesar de todo lo que invirtió en la contratación de refuerzos, los que finalmente, se aclara, quedaron a deber o no eran aquello por lo que se les contrató. Hoy, el Cruz Azul es una realidad, es el cuadro mejor embalado hacia las finales y por eso hacen bien en considerarlo entre los candidatos al título…..MEMORIA.- Aun cuando, hay que reconocer, que Cruz Azul viene de sendas cuchilladas arbitrales cuando jugó las finales contra Toluca y América. Contra Toluca, cómo olvidarlo, el árbitro Roberto García Orozco ni siquiera se percató que José Manuel Cruzalta por poco y mata por la espalda a César Villaluz, pues no marcó nada, aun cuando por el golpe César se fue conmocionado al hospital donde estuvo varios días bajo observación médica, golpe artero que, por cierto, fue el que acabó con la carrera de Villaluz, pues nunca volvió a jugar igual. Esa final Cruz Azul la estaba ganando 2-0, y con la salida de César el equipo se vino abajo y teminó perdiendo 3-2 gracias al señor García Orozco. Luego, contra América, en aquel partido donde Moisés Muñoz metió el gol del empate, como si lo vieran, el árbitro dio como 20 minutos de compensación para que los amarillos empataran y vencieran a la máquina. Y, piensan muchos, como se trataba de que ganara América, hubiese dado un tercer tiempo hasta que empatara, y se les concedió. O sea, el conjunto de La Noria es protagonista, es de los tres o cuatro grandes de México, y ha tenido sus temporadas para llorar, otras no tanto, pero de que ha estado alejado del podium, pues sí, pero…está de regreso y hay que seguirlo de cerca. Anoche dieron una satisfacción más a sus seguidores al conquistar la Copa MX aun cuando del juego no hay mucho qué destacar. Ambos conjuntos, a pesar de que tenían la posibilidad de ceñirse la corona, mandaron a su cuadro suplente, y los muchachos de Monterrey no estuvieron a la altura. Luego, al final, Diego Alonso, el director técnico del equipo rayado, quiso componer el cuadro enviando a su batería pesada, pero…tarde, el daño ya estaba hecho. Ya no pudieron reponerse y, mordieron el polvo en una final más y lo que para muchos más duele, en su propio gallinero…..TIEMPOS.- Ahora, no olvidemos que hace un par de años el equipo de Pedro Caixinha, con otro director, también se alzó con el título de copa. O sea que, la sequía como tal no es como quieren muchos decir al explicar la “cruzazuleada”, puesto que ahí entre cosas perdidas también se han llevado trofeos, pero para los enemigos gratuitos del conjunto azul hace más de 50 años que no ganan un título, y eso no es correcto…..REGLAS.- Ernesto Aguilar, abogado del alcalde José Ramón Enríquez, asegura que el edil se defenderá por todas las vías posibles para evitar las sanciones que le quiere imponer el Congreso del Estado, aunque advirtió que uno de los autores de tales sanciones es el diputado José Antonio Ochoa, aspirante a la candidatura a la alcaldía, pretende anular a José Ramón con argumentos inexistentes, como los que usa cualquier abogado trinquetero. Total que, se esperaba la llegada para hoy de Joserra y, hasta este mediodía no ha aparecido por ningún lado. 