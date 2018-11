“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Saben los mexicanos quién mandó matar a Colosio

Los videos que sacarán solo confirman la especie

Algunos habrán de aclarar sus dudas, solamente

Tomen lo que les den, voten por la UJED: Murillo

Aconsejan que Congreso no sancione a Joserra

“Un político pobre… es un pobre político…”

Carlos Hank González

Está de más la intención del INAI de hacer públicos los videos que registraron la muerte de Luis Donaldo Colosio. La mayoría de los mexicanos sabemos quién lo mandó matar, quiénes lo mataron…!!!…..HISTORIA.- La historia subraya con absoluta precisión que la orden de ejecutarlo salió de Los Pinos. La extendió a subalternos Emilio Gamboa Patrón y la ejecutó en el terreno de los hechos el Gral. Domiro García Reyes, por parte del Estado Mayor Presidencial…..RECUENTOS.- La Revista Proceso publicó en una serie de varias semanas cómo, quiénes, dónde y cuándo aterrizaron la orden final de acabar a Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana. Y nunca, hasta ahora, nadie le rectificó o intentó rectificar al semanario nacional, de modo que, nos quedamos con esa síntesis, que es la que más ha permeado entre los mexicanos…..APROBADO.- Si ven todos los vídeos del momento fatal, habrá de confirmarse lo que estamos diciendo y que ha dicho desde entonces Proceso. Por eso creemos que es tardía la aparición de dichos videos, aunque servirá para que confirmen la especie algunos que todavía tienen dudas y que no creen en lo que ha trascendido de manera extraoficial, porque en el plano oficial fue un vago el que lo mató, y no se trató de una gran trama proyectada y aplicada por el tristemente célebre Estado Mayor Presidencial…..FUERA.- Esa, y no otra, además de una serie de “prietitos” en el arroz del EMP, es la razón por la que Andrés Manuel López Obrador se desprendió de ellos. Los mandó a todos de regreso a la Secretaría de la Defensa Nacional y otras corporaciones a las que pertenecían. Y cómo no, pues antes que cuidar a Luis Donaldo fueron los encargados de ejecutarlo, ha repetido una y otra vez el semanario referido…..CONSEJO.- El presidente electo, López Obrador, ganó la primera magistratura encargando a los mexicanos que votaran en conciencia para darle viabilidad al país, olvidando las baratijas y demás regalos que repartieron los distintos partidos políticos, y los mexicanos le compraron su ofrecimiento. Muchos tomaron las láminas, los vales para calentadores solares, para cemento y otros materiales, pero acabaron votando por AMLO. Igual, o cosa parecida está pidiendo el doctor Manuel Murillo, candidato a la rectoría de la UJED durante su encuentro con los concejales de la casa de estudios que tendrán la invaluable oportunidad de darle el rumbo vía votos a la universidad que todos queremos. Tendrán la insustituible posibilidad de votar por la continuidad de diez años de pisoteo y desprecio, por mantener las cosas como han sido en los últimos diez años, en los que se han perdido 28 lugares en la competitividad educativa nacional, o por la posibilidad de cambiarlo todo y empezar una movilidad total para ir por lo perdido y recuperar pronto todo lo que le pertenece a la casa de estudios y en el breve plazo reinsertarla en el cuadro nacional educativo de excelencia…..BILLETES.- La cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco dejó además, un aumento de 4.9 billones de pesos a la deuda nacional, aparte de la depreciación del peso frente al dólar hasta llegar a 20.3 por uno. La cancelación, insiste el próximo gobierno, obedeció al cúmulo de transas por las que se otorgaron los contratos de obra que, casualmente, quedaron entre unos cuantos amigos del gobierno, y al final son los que mantienen la queja contra López Obrador, no obstante que varios constructores aplaudieron incluso la cancelación misma, anunciada mucho antes por Andrés Manuel precisamente en virtud de las corruptelas con que se repartieron el gran volumen de obra…..DINEROS.- Sería bueno que la próxima administración se echara un clavado a los dineros del Sistema de Ahorro para el Retiro que indebidamente se invirtieron pues son dineros de todos los mexicanos que alguna vez han trabajado, y que sin embargo no se nos tomó en cuenta para disponer de ellos. Se habla de más de cien mil millones de pesos lo dispuesto hasta ahora de forma por demás ilegal y arbitraria, que, aun cuando ya lo mencionó López Obrador, se lo han pasado de largo y, como que el tema ya está superado, pero los dineros están perfectamente gastados sin nuestro consentimiento…..ACCIÓN.- Ayer el Partido Acción Nacional pidió que se escuche a los contratistas perjudicados con la cancelación del nuevo aeropuerto. Y aparentemente es lo que se está haciendo, pues para el caso hace ocho días, cuando se anunció la cancelación, AMLO ofreció la creación de un comité que hablaría en lo particular con todos y cada uno de los contratistas sin dejar de hacerlo con nadie. Varios de ellos incluso aplaudieron la cancelación. Entonces ¿a cuáles contratistas se refiere el PAN?…..ÉPALE.- No una, ni dos, sino tres amenazas consecutivas han aparecido en medios contra el Congreso del Estado respecto de la sanción aunciada al alcalde José Ramón Enríquez. Ayer, un exdiputado hasta advirtió que “No hagan enojar al tigre…”, como atribuyéndole tal sanción a la legislatura, cuando el cuerpo legislativo lo único que está haciendo es aplicar el castigo ordenado por el Tribunal Federal Electoral, toda vez que de no hacerlo, por decirlo, si metiera la orden a la congeladora, sería responsable por desobediencia y, eso, resultaría más caro el caldo que las albóndigas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

