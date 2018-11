“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Jorge Arturo Cisneros aprueba elección de rector

No le entendieron muchos a la rueda de prensa de Jorge Arturo Cisneros Martínez, uno de los aspirantes a la rectoría de la UJED, pues aseguró que el proceso electoral marcha tranquilo, respetuoso y confiable…..EPALE.- No le entendieron porque Víctor Hernández, su jefe de campaña, aseguró temprano que están metiendo la mano al proceso tanto el gobernador José Aispuro como el alcalde José Ramón Enríquez y dio más nombres…..RIESGOS.- Jorge Arturo subrayó que se han respetado los tiempos y los trabajos se han desarrollado con civilidad entre los aspirantes, pero Víctor denunció que funcionarios estatales están violentando la elección…..CONTRAS.- Jorge Arturo precisó que hay confianza en la comisión electoral, y que sobre las voces que denuncian que hay manos externas atrás de un candidato, no hay pruebas, pero Hernández Guerrero asegura que están metiendo la mano tanto los secretarios Adrián Alanis y Rubén Calderón, como el presidente de tribunal Esteban Calderón, además de varios funcionarios municipales…..CORDURA.- Cisneros Martínez pidió a funcionarios estatales y municipales que tengan cordura, que permitan a los universitarios decidir el rumbo de la universidad sin ingerencia de ningun tipo, mientras Hernández Guerrero emplazó tanto al gobernador Aispuro como al alcalde José Ramón Enríquez, que saquen las manos del proceso, y pidió a uno y otro que, sobre todo Aispuro, explique a su regreso de China cómo es que él dice una cosa y sus colaboradores hacen otra. Puntualizó que varios de los señalados funcionarios están citando a reuniones informales con directores de las unidades académicas de La Laguna para marcarles la línea que deben seguir a la hora de votar…..ALARMA.- La situación que priva en torno a la elección, añadió Hernández Guerrero, está llevando el proceso a un punto de altísimo riesgo. Están manipulando el proceso, cayendo exactamente en lo que tanto se quejaron, en maniobrar la libre intención de los universitarios al elegir al nuevo rector…..RESUMEN.- Las campañas del proceso electoral universitario apenas llega a su primera semana, son casi tres de promoción, por tanto es de suponer que avanzan y avanzan bien. Están subiedo de tono, cierto, pero todavía le falta al proceso para meterse a la disputa mediática. Todavía no es tendencia la renovación de rectoría, pero lo será y quizá muy pronto, o tan pronto como regrese el gobernador Aispuro de su gira…..ASEGUNES.- Se contó en el peinador que hasta el momento al único aspirante que ha recibidio el gobernador José Aispuro es precisament Jorge Arturo Cisneros. Lo recibió el domingo antes de partir a China en el salón El Baluarte del Centro de Convenciones Bicentenario y de lo que hablaron, poco ha trascendido. Entre lo poco está el pedido que le hiciera Jorge Arturo para permitir que la renovación de rectoría transcurra en orden, en calma, que no se desborden las pasiones, y Cisneros Martínez se comprometió a llevar la fiesta en paz, respetuosa y sin descalificaciones. Su alocucion durante la rueda de prensa de esta mañana es una prueba de su compromiso, puesto que mientras él habló de una cosa, su tutor Víctor Rubén Hernández se tiró al ruedo denunciando a funcionarios estatales y municipales de tener metida su mano en la elección de rector, y que están procediendo al meritito estilo priista de manipular la elección desde antes de las votaciones…..TRACALAS.- O sea que todo este tiempo hemos vivido engañados tras el resultado del pasado proceso electoral, pues siempre creímos que por primera vez se había respetado la voluntad popular, pero ayer la presidenta de la sala regional del Tibunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela del Valle Pérez, aseguró que el crimen incidió en los resultados, pues, efectivamente, murieron 112 personas, entre candidatos, seguidores y activistas de los distintos partidos políticos, por lo que pasó a ser el proceso electoral más complejo y peligroso de la historia. Ojalá que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador sepa aprovechar la circunstancia, pero sobre la mayoría de Morena en las cámaras para que los legisladores produzcan las leyes necesarias a fin de que tengamos por fin en México elecciones reales, creíbles y confiables, y no los remedos que tenemos ahora, a pesar del enorme dineral que se gasta en los procesos electorales…..ATORON.- Las leyes son como las muelles. Se doblan, pero no se quiebran, decían los clásicos, y eso es lo que está pasando en torno a la publicitada sanción del Congreso del Estado al alcalde José Ramón Enríquez. Se presta a la interpretación que le quieran dar el alcalde y sus asesores, pero de la misma manera permite que la legislatura proceda de acuerdo a la referida interpretación. El fondo de todo, lo saben unos y otros, es la probabilidad de que se reelija Joserra, justamente lo que no quieren en la cámara, y para lo cual, ya se lo anticipamos, se conformó el TUCOJO que integran personajes provenientes de las distintas corrientes partidistas, movidos por un único objetivo: No permitirle a Enríquez Herrera la reelección para impedir que pueda ir más allá.

