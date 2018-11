“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Cada vez más pronunciada la cuesta de Joserra

Está muy pronunciada la cuesta que ha tomado el doctor José Ramón Enríquez para repetir en la alcaldía de Durango. Son muchas lumbres prendidas en unas cuantas horas y no se puede ir siempre en contra de todo…..ESTAFETA.- Pretende ser candidato del PAN y no es militante de ese partido, donde excepto los Quiñones, nadie lo traga ni en mole verde, pues se ha bronqueado con todo mundo, empezado por el presidente y el secretario del CDE, Lorenzo Martínez Delgadillo y Rómulo Campuzano González. No están alineados los astros en torno a Joserra, pero él quiere alinearlos a como de lugar, tope donde tope y pasando por encima de quien sea…..TRÁMITE.- La Legislatura del Estado recibió un exhorto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sancionara con un regaño y quizá un par de visajes a Enríquez. El Congreso del Estado lo citó y nunca llegó (andaba en la Madre Patria) y no solo eso, sino que su abogado ninguneó y tuteó al alto cuerpo legislativo pretextando la informalidad del citatorio que expidió, lo que ha motivado un nuevo proceso por haber violado la Constitución. El alcalde, por sí o por interpósita persona, se pitorreó de la legislatura sugiriendo que la pretensión de sanción es una arbitrariedad del Poder Legislativo. O sea, lo que pudo quedar en un regaño en público o privado y en una multa de algunos quince pesos está generando una nueva acción que, si se lo proponen los diputados, puede llegar hasta el juicio político, lo que le dejaría, primero, fuera de la alcaldía, y después, de cualquier posibilidad de escalar a otras posiciones, como la gubernatura, como alguien pensaría…..ASEGUNES.- Era cuestión de que alguien o el propio jefe de la comuna se apersonara en la legislatura y admitiera el regaño y la multa de los quince pesos y pasar al siguiente punto, pero no. Se ha empeñado el alcalde, o sus asesores, en violentar las cosas sin ninguna necesidad. Y, me van a perdonar, pero será por demás complicado ganarle una a la legislatura. Por primera vez coincide el Poder Legislativo en pleno en sancionar al jefe de la comuna y…requerirán de una labor titánica para convencerlos de que cambien su forma de pensar…..FRAUDE.- Ahora, me dicen que Enríquez Herrera tiene como asesores de cabecera a un grupo nutrido de fuereños venidos de Guadalajara, México y quién sabe qué otros mundos, y que serían ellos los que estarían guiando los manejos de la imagen del alcalde, que ya tienen aquí varios meses y que incluso ya le dirigieron su promoción desde las pasadas campañas, lo que quiere decir que no son sus asesores, sino sus enemigos, pues sí que lo pusieron en mal ante la ciudadanía o cómo entender los pocos votos que obtuvo en las urnas. Y lo peor, que no sale de una cuando ya se metió en otra, ¿en dónde están tales hacedores de imagen…???…..JUGADAS.- Hace varias semanas la doctora Marta Palencia propuso a José Ramón Enríquez como el mejor para la candidatura del PAN a la alcaldía, a la reelección pues. Luego, los hermanos Quiñones Sadek llevan días sugiriéndolo como el mejor para la reelección a pesar de que los panistas están madurando otras opciones entre las que no está Joserra. Antes que Enríquez, ha dicho Lorenzo Martínez Delgadillo, están José Antonio Ochoa, Jorge Salum, Paty Jiménez, Gina Campuzano y otros con igual o mejores merecimientos. Rodolfo Elizondo, una de las vacas sagradas del panismo en Durango de todos los tiempos, ha dicho recio y quedito en sus redes sociales: “José Ramón Enríquez no será el candidato del PAN. No es militante, no puede ser candidato pasando por encima de los derechos y merecimientos de otros distinguidos actores blanquiazules…”. O sea, sí que está pronunciada la cuesta arriba que se ha propuesto el controversial alcalde…..ÉPALE.- Algo pasó con el candidato a la rectoría Jorge Arturo Cisneros, pues ayer durante su rueda de prensa nunca pidió el piso parejo y nunca mencionó a nadie de estar metiendo la mano en el proceso. Por el contrario, siempre dijo que la elección marchaba en paz y que tenía confianza en que todo acabe bien, pues hay condiciones de competitividad para los cuatro aspirantes. La cuestión es que por la tarde, horas después del encuentro con los medios, Cisneros emitió un documento en el que sí pide piso parejo y solicita a funcionarios estatales y municipales que saquen las manos de la elección, algo ajustado más a lo que temprano había pedido Víctor Hernández, y acorde a lo que en la apariencia se había comprometido el candidato con el gobernador José Aispuro de no abonarle a la descalificación. O sea, como que no embonaron bien los propósitos iniciales de la rueda de prensa…..SEGURIDAD.- Un cuentahabiente retiró poco más de 200 mil pesos de un banco y, qué casualidad, fue seguido por dos motociclistas que sin mucho problema se los arrebataron. Y eso que Durango es una de las tres ciudades más seguras de México, ¿eh?, pero… ¿cómo se enteraron los “cacos” de lo que había retirado aquella persona, por casualidad, por magia, por prestidigitación o por un pitazo del personal del banco? Piensa mal y adivinarás, dice la vieja conseja popular. Total, mis amigos, vienen las dos semanas más bonitas del año para el que escribe. Merecemos un poquito más, pero con dejar de teclear y molestarlos nos damos por bien servidos. Terminados los festejos que inician esta tarde los volvemos a saludar aquí si Dios nos lo permite.

