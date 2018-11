“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Aspirantes a rector quieren una mejor UJED

Concejales escogerán entre lo mejor o… lo peor

Darán rumbo a la universidad, o la condenarán

Seguimos creyendo en AMLO, más nos vale

Enríquez no tiene consejeros o no los escucha

“Los pañales y los políticos han de cambiarse a menudo… y por los mismos motivos…”

Sir George Bernard Shaw

Está por demás confirmado que los tres aspirantes a la rectoría de la UJED tienen la mejor intención para dirigir a la casa de estudios y que los concejales podrán escoger un buen rector para recuperar lo perdido…..IDEAS.- Rubén Solís, Manuel Murillo y Jorge Cisneros (usted amigo lector, si gusta, cambie el orden de la mención) abundaron ayer sobre sus planes de trabajo y coincidieron en que pretenden lo mejor para la institución…..PROYECTOS.- Serán los concejales, maestros, estudiantes y trabajadores quienes habrán de decidir quién es el que debe encabezar los destinos de nuestra casa de estudios, y en ese ínter, escoger al mejor, o al peor, si así se decide…..RIESGOS.- Y también podrán en su voto los electores universitarios mantener el pisoteo a la casa de estudios. Ratificar los diez años de rezago, de caprichos, de arbitrariedades y hasta de ladronadas, dado que en el fondo también eso se busca en la elección del nuevo rector. No tendrán pretexto los concejales, dado que el voto será universal, libre y secreto, y nadie, absolutamente nadie, podrá saber por quién sufragaron. Podrán ir a votar sin temor de que alguien pueda perseguirlos por haber respaldado tal o cual proyecto. Esa es la gran verdad de todo lo que se mueve en torno a la elección del nuevo rector. El acierto de esperar el desarrollo que tanto se le ha negado a la UJED o la equivocación de escoger a los mismos será solamente potestad de los votantes, allá su conciencia…..ORDEN.- Hemos respaldado a Andrés Manuel López Obrador en los últimos 15 años, sin que nadie nos lo pidiera, y mucho menos lo agradeciera. Seguimos creyendo que puede llegar a ser el mejor presidente de todos los tiempos. Tiene todo para hacerlo, y es lo mejor que le pudiera pasar a México. Mantenemos la misma esperanza de hace tres lustros de que habrá de cambiar este país, y más nos vale. Tiene que irle bien a AMLO, porque esa será la única posibilidad de que le vaya bien a México, y si le va bien a México, nos puede ir bien a las mayorías en el país. Ah, pero no podemos soslayar mucho de las cosas que ocurren a unos días, u horas de que asuma el mandato. Ayer, tras anunciar el Consejo Asesor conformado por gente ligada a los medios de comunicación más importantes del país, el propio Andrés Manuel confesó: “Me reuní ayer con varios de ellos y me propusieron conformar el Consejo Asesor…”. O sea, ¿en unas horas se le sugirió, tomó la decisión y la anunció…? No manchen, ¿cómo asumir cuestiones tan delicadas en tan poco tiempo? La creación del consejo asesor más bien es consecuencia del rompimiento que anunció una de las organizaciones empresariales cúpula ante la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Nuestra preocupación obedece a que, en campaña, anunció muchas cosas y ahora que puede hacerlas no lo está haciendo, los precios de las gasolinas no solo no han bajado, sino que han subido, el retiro del ejército de las calles se quedará en el tintero, pues al anunciar el Plan Nacional de Paz y Seguridad no nada más no avizoró la posibilidad de regresar a la tropa a los cuarteles, sino que acabó de sacarlos a la calle al anunciar la creación de la Guardia Nacional al conjuntar al Ejército, Marina y Policía Federal. La semana pasada el borlote entre Ricardo Monreal y la banca que propició enésima minidevaluación, tuvo que metérsele reversa para calmar los mercados. O sea que, no quisiéramos confirmar que la próxima administración se está diseñando a punta de vaciladas, pero no tiene uno elementos como para pensar lo contrario. Repetimos: Seguimos creyendo en Andrés Manuel López Obrador y su plan pacificador y de combate a la corrupción, es lo que nos conviene a los mexicanos, pero…las evidencias nos demuestran otra cosa. Ojalá estemos equivocados, que no alcancemos a percibir con precisión los objetivos del nuevo gobierno, pero que al final se logre el cambio que está por llevarlo a la primera magistratura federal…..APLAUSOS.- No se ha confirmado, pero el gobernador José Aispuro estaría visualizando la posibilidad de llevar el paso superior del bulevar Francisco Villa a otra parte del estado. Aquí lo propusimos hace cosa de tres semanas, fuimos los únicos que lo sugerimos, de modo que…está por confirmarse que siempre tuvimos la razón, que fue un proyecto mal encauzado, que fue metido con calzador y que permitió que otros intereses, políticos por cierto, metieran su cuchara…..ESCANDALAZO.- Una de dos, José Ramón Enríquez sigue sin hacerle caso a sus asesores o, de plano, no tiene uno que le haga entender razones. El paro de “brazos caídos” organizado por funcionarios municipales con todos los trabajadores del gobierno ciudadano para respaldarlo ante el Congreso del Estado no le sirvió de nada, pues los legisladores antes que asustarse salieron a advertirle que la sanción que habrán de imponerle es orden del Tribunal Federal Electoral, no de la legislatura, como en la realidad sucede, pero no es todo, el haber cancelado la atención a los contribuyentes municipales puede generarle un nuevo problema ante la justicia federal, pues alguien estaría sumando elementos para llevarlos no sabemos ante qué instancia para demandarlo por haber dispuesto del personal para los hurras, vivas y bravos que se escucharon aquella mañana en la Plaza IV Centenario. O sea, dispuso de forma indebida del personal para que lo defendiera de algo que no existe hasta este momento. Juan Gabriel tenía razón: “Pero qué necesidad…”…..LUMBRE.- La lumbre le llegó y de qué forma al almacén general del IMSS que lo redujo, sin exagerar, a cenizas. El fuego, sin embargo, se llevó pruebas de algo que sospechan algunos hacia el interior de la institución. Ayer, durante el incendio, personal del propio IMSS sugirió que todo se originó en supuesta auditoría al propio almacén en la que de entrada se halló un gran faltante, sobre todo de medicamentos controlados. Eso escribieron ayer en redes durante nuestra transmision en vivo, aunque será la delegación la que tendrá que aclararlo. Así, amigos, ponemos punto final a nuestras dos semanas más bonitas del año. Volvemos a la circulación esperando no quitarles mucho tiempo y no echarles a perder la tarde. Nos vemos en la siguiente si Dios lo permite o a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias