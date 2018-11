“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Ahora más que nunca creemos en AMLO

Si fallo, métanme a la cárcel, no me perdonen

Robar recursos públicos será delito grave

La policía actual es un desastre, dice el Peje

La UJED entre el continuismo y el progreso

“Un pueblo que elige a corruptos, no es víctima, es cómplice…”

George Orwell

Andrés Manuel López Obrador no nada más dio certeza a nuestra esperanza en él, sino que la acrecentó anoche al advertir que se acaba la corrupción en su gobierno y que los mexicanos tendremos orden, paz y libertad…..CAMBIO.- Explicó anoche en el programa Tercer Grado la razón de sus cambios respecto de las ofertas que hiciera en campaña: La inseguridad es tal que era obligado tomar medidas contundentes, y la corrupción es por mucho superior a lo que se temía…..ALTO.- La corrupción se acaba porque se acaba. Y no solo no toleraré corruptelas de alguien emergido de Morena, sino de alguien de mi familia. Y si alguien de mis cercanos, o yo mismo, se olvida y se aprovecha de los dineros del pueblo, nos vamos a la cárcel. Además de que en 2 años y medio se hará un referéndum para que el pueblo diga si me quedo o me voy. El pueblo, en cualquier democracia, es el que manda…..LADRONADAS.- Sostuvo que, donde quiera que se investiga encontramos corruptelas. Las indecencias son por mucho superiores a lo que habíamos estimado. Por eso, a partir del próximo gobierno, el robar los dineros públicos será delito grave. No será tan facil como ahora que, de manera increíble, el disponer de los fondos públicos no es delito grave. Cualquiera puede robarse lo que guste y, no solo no va a la cárcel, sino que hasta hay que pedirle disculpas. El Presidente electo advirtió que él sí perdonará, pero que le pide a todos los mexicanos que si él falla, no lo perdonemos y lo llamemos a cuentas a la brevedad, sin darle muchas largas. No obstante, digamos por separado, la semana pasada el líder del Senado, Ricardo Monreal, advirtió con todas sus letras que la cámara alta irá por todo lo que se robaron los exgobernadores de los estados. No dijo nombres, pero precisó que van por todos. Y si dice todos, pues son todos. Anoche mismo, López Obrador subrayó la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, y precisó que los señores legisladores harán lo que les haya pedido el pueblo, y de eso serán soberanos a la hora de decidirlo sin consulta y sin línea de Presidencia de la República…..SEGURIDAD.- Insistió sobre el cambio de idea respecto a la seguridad nacional, pues asegura que las policías de México son un desastre, desorganizadas muchas veces y alejadas otras de sus actividades, pues se ha encontrado que no pocos policías andan de mandaderos, y eso no le sirve a los mexicanos. Por eso la seguridad del país está por los suelos, con 80 muertes violentas por día. Estima AMLO que de los 40 mil policías que existen en el país, 20 mil se dedican a tareas ajenas a su objetivo, y entre los 20 mil restantes existe un verdadero desastre. Eso tiene que terminar en mi gobierno, y por eso echaremos mano de la policía militar y de la policía naval más los policías en activo que aprueben un examen de confianza para integrar la Guardia Nacional que será la encargada de regresarle la paz y la seguridad a los mexicanos…..RAZONES.- Sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco insistió en que la mayoría de los contratos expedidos para la obra estaban viciados con una y mil corruptelas. Por eso se prefirió Santa Lucía, porque ahí se harán dos pistas más, que harán cuatro con las existentes en el Benito Juárez. Se evitarán gastos innecesarios y, aunque parezca mentira, se ahorrarán más de cien mil millones de pesos. Era preferible eso, aunque se corriera el riego de quedar mal ante la comunidad internacional, pues era lo más aconsejable. Que hubo señales equivocadas que afectaron los mercados, sí, pero al final demostraremos que teníamos la razón y todo volverá a la normalidad. No se afectará a niguno de los inversionistas nacionales o extranjeros que estaban trabajando con seriedad en el proyecto. Acabo de reunirme con ellos y acordamos evitar cualquier afectación, por lo que estaríamos viendo la posibilidad de que las obras que hacían en Texcoco las hagan en Santa Lucía para al final terminar perdiendo menos. Total, para no gastarnos todo el espacio en el paso de AMLO por Tercer Grado, nos volvió el alma al cuerpo. Ratificó su espíritu demócrata, su deseo de ayudar primero a los más pobres, a los jóvenes, a los adultos mayores y de combatir a los ladrones por todos sus costados. Síntesis: Seguimos confiando en el próximo gobierno, seguimos creyendo que ordenará el quebradero que le dejarán en unos días, y que al final le irá bien a México, el principal objetivo de todo este desbarajuste…..ORDEN.- Terminan las campañas para elegir al nuevo rector de la UJED. Sin temor a equivocarnos, persiste un “empate técnico” entre los tres aspirantes. Rubén Solís y Jorge Cisneros son los que se han promovido más en EL SOL y diversa publicidad personalizada. Han hecho amarres con otros exaspirantes a cambio de diversas posiciones, en tanto que Manuel Murillo, que ha preferido no hacer amarres con nadie mientras no se empeñe a la casa de estudios, va prácticamente solo a la contienda, pero va armado con una buena promoción a nivel doméstico, personalizada en las distintas unidades académicas y directamente con los concejales. Estaría por dar una enorme sorpresa el viernes próximo, aunque de no ganar sería el más congruente, que nunca hizo compromisos con nadie para no ceder desde antes parte de la casa de estudios. El “viernes negro” los universitarios tendrán en su mano la posibilidad de darle certeza al futuro de la UJED, o de dejarla en manos de la arbitrariedad que la ha gobernado los últimos diez años. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web má visitada de la internet en Durnago de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias