“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Manuel Murillo puntea tendencias en la UJED

Está tres puntos arriba de Rubén Solís Ríos

Encuesta precisa que hay 10% de indecisos

Es correcto ubicar un claro “empate técnico”

Ojalá y los concejales voten en libertad

“La UJED tiene mucho trabajo por delante para recuperar los 28 puntos perdidos en la calidad académica nacional…”

Manuel Murillo Ortiz

Atenidos al último estudio de campo levantado por Parametría, el próximo rector de la UJED sería el doctor Manuel Murillo Ortiz, pero…la compra de votos, amenazas, y el cochinero del PRIMORAN se han desbordado y puede ensuciar el proceso…..NÚMEROS.- Nos llega la quinta encuesta para efectos internos aplicada por Parametría, en la que el mejor calificado sigue siendo el doctor Murillo Ortiz. Estaría con 35% de la preferencia de los concejales, por 32% de Rubén Solís Ríos y un 23% del doctor Jorge Arturo Cisneros…..ÉPALE.- La encuesta, según explica Parametría en el documento, se hizo entre mil concejales académicos los días 15 y 16 de noviembre con una sola pregunta: “A una semana de la elección, por cuál de los candidatos votará…”. La gráfica que ilustra los resultados refleja también que del universo entrevistado un 10% no supo o no quiso contestar, de modo que sería ese 10% un “salvavidas” o para Solís o para Cisneros, aunque…por otro lado, de ese restante que no quiso o no supo contestar, todos tendrían que votar por Solís o por Cisneros y ninguno por Murillo, algo absolutamente improbable…..COCHINERO.- No sería ese diez por ciento de indecisos lo trascendental en el proceso que está por llegar a su fin, sino el atascadero que alguien está cometiendo contra Murillo, pues sabe el candidato que a pesar de que habló directamente con muchos concejales tanto aquí como en La Laguna y había conseguido la promesa de su apoyo, de pronto cambiaron de parecer y visualizaron la posibilidad de votar por otro de los aspirantes. No tiene pruebas el doctor Murillo, pero sugiere que a no pocos consejales se les ha tratado de convencer con diversas promesas, estilo PRI, PAN, Morena y hasta PT, incluso de dinero en efectivo, con ascensos en la nómina, o directamente con amenazas de echarlos de la UJED, y ante la circunstancia, a pesar de que el voto será libre y secreto, que nadie podrá saber por quién votó el concejal, muchos han cambiado su forma de pensar y, para no exponerse, prefieren entregar su voto a la causa menos aconsejable para la casa de estudios…..EMPATE.- Resumidos los números que están circulando al interior de la Universidad Juárez del Estado de Durango, nadie podrá negar que existe un clarisimo “empate técnico” entre los tres candidatos. Murillo ya tiene una visible delantera, pero puede ser alcanzado y rebasado tanto por Solís como por Cisneros, aunque tendría que darse un supuesto por demás complicado, que los indecisos terminen en masa votando por uno de los dos, y que al final ninguno vote por Murillo…..TIEMPOS.- Nuestro pronóstico de que este puede ser un “viernes negro” no nada más en Estados Unidos, sino también en Durango es real, por la culminación del proceso para elegir nuevo rector en la UJED que, al resultado pudiesen acompañar reacciones de inconformidad que nadie desearía, puesto que el cochinero que se advierte tiene un tufo muy fuerte a episodios apestosos muy suyos tanto del PRI como del PAN, Morena y del PT…..VOTOS.- Nuestra intención final, sin embargo, sería la misma desde que arrancó el proceso: Que los universitarios elijan libremente al nuevo rector, que voten sin coacción y sin presión de nigún tipo, que inicie una nueva era para la Universidad Juárez del Estado de Durango en la que arranquen nuevos planes, nuevas ideas y nuevas acciones para emprender la búsqueda de lo perdido y que, pronto, lo antes posible, la casa de estudios recobre su nivel de importancia en la academia nacional e internacional, como alguna vez se tuvo. Han de disculpar…..LEYES.- Favián García Arrieta, líder de la Federación Estudiantil Universitaria, y su hermano Fausto, fueron detenidos anoche e internados en el Cereso No. 1 a espera de la audiencia que pudiera vincularlos a proceso que se celebrará el lunes próximo. Los hermanos fueron acusados por el estudiante Brian Parra de privarle la libertad y de propinarle una golpiza que le mantuvo grave durante varios días en el hospital. La Fiscalía General del Estado los detuvo anoche y, por peticion de los defensores, se amplió el término para la audiencia que pudiera vincularlos a proceso para el próximo lunes. Brian Parra, el quejoso, asegura que fueron Favián, su hermano Fausto y otros cuatro o hasta seis miembros de la FEUD quienes lo privaron de la liberrad y lo vapulearon, lo arrastraron por la calle hasta mandarlo al hospital. Será el juez de control quien en base a los argumentos de la representación social determine lo conducente, aun cuando en los videos, aparentemente, nunca aparece Favián…..ORDEN.- Un señor que conoció a Francisco Villa, nacido muy cerca de donde nació el caudillo y supo de sus correrías, que para muchos fueron actos heroicos y para otros verdaderas salvajadas envueltas en cobardía, abuso y prepotencia, el ilustre y bien recordado Lic. José Ignacio Gallegos Caballero, nos precisó no hace mucho: “Todavía no es tiempo de juzgar a Francisco Villa. Hay que esperar de menos otro siglo hasta que la historia lo ubique en su justa dimensión…”. O sea, la iniciativa que presentó ayer al Congreso del Estado el diputado Otniel García Navarro, de imponer el nombre de Villa al municipio de San Juan del Río, está algo precipitada. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias