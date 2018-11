“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No quieren periodistas cerca de elección de rector

Algo esconde la comisión electoral para mañana

Nunca apareció para frenar compra de votos

Ojalá concejales voten por la Universidad Juárez

Operación Safiro dejó a Durango casi 250 millones

“La corrupción somos todos…”

José López Portillo

Algo impropio preparan en torno a la elección de rector de la UJED. La Comisión Electoral dispuso que los periodistas no nos acerquemos mucho a las votaciones y que nos informemos por una pantalla electrónica…..VOTOS.- Originalmente se dijo que el voto será universal, pacífico, libre y secreto, como dejando que cada concejal sufrague sin presión y sin ninguna consecuencia, solo que…al prohibir la presencia de la prensa, ya estuvo malo…..ORDEN.- El proceso electoral llegará a su fin, aparentemente sometido a las reglas mínimas de orden, aunque por lo menos dos de los aspirantes se dieron vuelo comprando concejales. Lo supo medio mundo y la celosa comisión nunca metió ni las manos para frenar aquella fatalidad…..ACADEMIA.- La Universidad Juárez del Estado de Durango ha perdido 28 lugares en la competitividad academica nacional gracias al manotazo de los pasados dos gobiernos en Durango y, atenidos a los padrinazgos de cada uno de los candidatos, la pérdida puede agrandarse mañana o de lo contrario pudiese iniciar la recuperación de lo perdido. Eso es lo que tienen en sus manos los concejales que acudirán mañana a votar, de ahí nuestra súplica repetitiva a todos para que, por un momento en su vida, voten por la UJED, no por los candidatos, no por las baratijas, las dádivas o las ofertas de cada uno de los aspirantes. Ojalá y que su mente llegue iluminada a las urnas y tengan la lucidez necesaria para marcar en su voto el renacimiento de la casa de estudios y que el día que inicia la nueva historia de la UJED arranque sin dilación en busca de recuperar lo perdido en los diez últimos años. ¡Así sea…!!!…..PERDÓN.- Apenas crecía el rechazo a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de perdonar a los ladrones del pasado, cuando los mexicanos al unísono le pidieron y lo hicieron rectificar al admitir que si el pueblo se lo pide irá por las ladronadas de los expresidentes, de sus colaboradores y de los ilustres integrantes de La Generación Podrida, en la que se encuentran los últimos 50 exgobernadores de los estados. O sea que, el presidente electo aceptó que perseguirá a los expresidentes, pero…apenas lo declaraba cuando invitó a comer al presidente Enrique Peña Nieto. Quién sabe qué platicarían ambos mandatarios, pero…desde luego que no cayó nada bien el encuentro entre AMLO y EPN, puesto que ni modo que en la comida le haya advertido al saliente que se prepare porque lo habrá de perseguir…..CHULADA.- Y, cuando se creyó que ya conocíamos todo de las corruptelas del pasado y del presente, salta una nueva liebre. La Operación Safiro, que consistió en la “desaparición” de 650 millones de pesos, por lo menos eso se precisa de manera inicial, aunque la cifra pudiese alcanzar lo impensado, y en la que Durango también participó de manera generosa, igual que en La Estafa Maestra y en las triangulaciones descubiertas por el gobierno de Chihuahua, precisamente del Gobierno Federal al Partido Revolucionario Institucional. Pues nada, que de los tales 650 millones, Durango alcanzó poco más de 250 millones. Casi la mitad del total repartido entre 7 estados. Esos dineros, según revelaciones, fueron otra de las formas por las que el Gobierno Federal envió mucho dinero al PRI para que pudiese hacerle frente a los últimos procesos electorales. Tiene razón Andrés Manuel en afirmar que perdonará a los ladrones, puesto que son tantos que la próxima administración se distraería y mucho para aclarar cuánto se robaron y dónde lo dejaron. El otro día en Tercer Grado aseguró que la corrupción se creía de un tamaño de 5 mil millones de pesos por año, pero…qué va. Las ladronadas son mucho más de lo que se suponía, y si nos ponemos a encarcelarlos a todos, no tendríamos cárceles suficientes. No obstante, es bueno que otras instancias, como el Senado de la República, procedan contra los rateros y que, más que meterlos a la cárcel, les quite lo que se llevaron. Ricardo Monreal, el líder de la cámara alta, advirtió al principio de semana que la cámara se ha propuesto ir por todos los exgobernadores ladrones. Ojalá que se haga y que, en los hechos se les perdone, pero que devuelvan lo robado. Y que se les perdone en virtud de que, efectivamente, se distraería mucho la próxima administración en la confrontación con los pillos, aparte de que no hay cárceles suficientes, pero que la persecución se le encargue a otras instancias, pues cómo que lo robado robado está. No puede ni debe haber olvido, precisamente porque esa es una de las razones por las que votaron los mexicanos, el voto que llevó a AMLO al poder exigía el castigo a los bandoleros…..CÁRCEL.- Los hermanos Favián y Fausto, líder de la FEUD y su hermano, pidieron acortar el proceso y que se celebre hoy la audiencia para que el juez determine si hay vinculación a proceso. Todo está en contra de los consanguíneos, al parecer culpables por la golpiza y privación ilegal de la libertad cometida contra el estudiante Bryan Parra Luna. Naturalmente, el solo proceso contra el presidente de la FEUD está marcando un antes y un después político en Durango en el que parece mostrar que las influencias que muchos usaron de forma perversa para anular adversarios, están quedando atrás. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias