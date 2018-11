“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

La UJED debe salir fortalecida esta tarde

La Universidad Juárez del Estado de Durango tiene todo para salir fortalecida esta tarde en la nominación de su próximo rector. Ojalá triunfe el que decidan con su voto la mayoría de concejales para luego retomar el autogobierno perdido hace diez años…..ESPERANZA.- El gobernador José Rosas Aispuro Torres emitió esta mañana un comunicado en el que envió señales positivas hacia los electores universitarios para que voten en libertad, sin presión de ningún tipo y al final escojan al mejor…..AUTONOMÍA.- Refrendó el mandatario su compromiso de respetar a la UJED y procurar que sean los propios universitarios quienes le den rumbo, certeza y seguridad para los tiempos venideros de la casa de estudios. Exigió en su alocución a los aspirantes y sus seguidores que respeten la voluntad de los votantes, que se reconozca el triunfo de quien lo obtenga y que los perdedores pronto le den vuelta a la página…..SILENCIO.- No lo dijo, pero el mandatario dispuso lo necesario para que los concejales puedan emitir su voluntad libremente aun cuando más de uno de los aspirantes estaría pensando en sumar votos al estilo PRI o de otros partidos. Hasta lo que va de la elección, no ha habido nada qué lamentar, ningún incidente que pudiese manchar el proceso, y se espera que así transcurran las horas siguientes y que al final los perdedores reconozcan el triunfo a quien lo consiga, aunque los perdedores tendrán la posibilidad de impugnar lo que a su interés convenga…..ASEGUNES.- La captura de los hermanos Favián y Fausto, líderes de la FEUD, por la golpiza y privación ilegal de la libertad del estudiante Brian Eduardo Parra Luna, y especialmente la decisión de mantenerlos tras las rejas hasta el próximo 10 de enero, para muchos es el principal mensaje enviado por la administración estatal a los candidatos para que se conduzcan dentro de la regla y, sobre todo, se abstengan de meterle irregularidades al proceso…..RESUMEN.- Atenidos a la limpieza de la elección observada hasta la hora de redactar la presente, es correcto esperar una elección válida, creíble y reconocible por dos de los aspirantes. Ojalá que los concejales universitarios voten sin consigna y marquen con precisión el futuro de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ojalá aquí terminen diez años de infamia en los que la casa de estudios fue gobernada por gente externa como si se tratara de un negocio particular. Ojalá aquí termine la peor etapa por la que haya cruzado la UJED en su historia y que, en consecuencia, vengan tiempos mejores para la institución educativa y que pronto la veamos pelear los primeros lugares en la academia nacional e internacional, con un mejor rector, con mejores directores, con mejores escuelas, con mejores planes académicos, científicos y humanistas…..LEYES.- El nuevo sistema penal acusatorio por el que son juzgados los hermanos Favián y Fausto, líderes de la FEUD, precisa que el juez de control inicia un período de tres meses de estudio del caso para, el día 10 de enero, emitir una conclusión sobre las causas por las que fueron detenidos. Ese día, si el impartidor de justicia considera que hay elementos para vincularlos a proceso, lo hará o, en su defecto, podrá decretar una fianza por la que sería posible que recobren de inmediato su libertad, pero solo hasta entonces. Por otro lado, el que no se hayan amparado los procesados, para los expertos es un error garrafal, puesto que en un momento dado, con la protección de la justicia federal pudieron evitar, primero su detención y luego su internación en el reclusorio, lo que para otros es el fiel reflejo de las influencias sobre todo de Favián, que creyó estar tan colado ante el gobierno que no era necesario acudir al amparo. Sí, cumplió el gobierno al menos detener a los que la hicieron, pero…si de eso se trata, de efectivamente castigar a los que la hicieron, el propósito se sigue quedando mucho muy corto, aunque aquí estaremos esperando nuevos botones de muestra para confirmarlo…..NÚMEROS.- Algo no termina de embonar en esto de los migrantes, pues caravanas van y caravanas vienen, y que ya vienen otros tres mil, y que habrán de caminar del Suchíate hasta el Bravo, pero… aquello se está choteando tanto que pocos han alcanzado a entenderle, pues los grupos de centroamericanos empezaron a llegar a Tijuana hace ya una semana, mientras otros van haciéndole al feo a los frijoles y las tortillas (pues dicen que son para los cerdos) y solo aceptan gustosos hamburguesas de McDonalds o de Burguer King. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

