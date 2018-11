“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

+ No quiere Iván Gurrola seguro para “chocolatos”

Pide que no se obligue a dueños a comprarlo

Ya se montó en el tema de moda, quiere reflectores

Entonces que lo paguen él y/o la Legislatura

Llegará pronto la "modernidad" a la Maderera: SECOPE

"Algo peor que un político corrupto, es un ciudadano que los defiende…"

Anónimo

Muchos de los accidentes que se registran en la ciudad son provocados por dueños de carros “chocolatos”, que por actitudes absurdas como la del diputado Iván Gurrola, circulan sin seguro. Matan, hieren, dañan y huyen en no pocos casos y no hay policía que pueda dar con ellos…..ALTO.- Gurrola pide que no se exija a los dueños de los “chocolatos” que compren seguro para el auto. Sugiere que sean los dueños los que decidan si lo compran o no…¡ Se pasa Iván en su propuesta. Claro que nadie querrá sacar un peso para asegurar su auto, por una parte, y muchos, seguirán mejor “mostrencos” haciendo del reglamento vial lo que se le hinchen sus purititos…..POSES.- El diputado Gurrola quiere montarse en el tema de moda y, claro, llevar agua a su molino o recuperar algo de la imagen perdida en su cambio de chaleco que todavía no se la acaba. Su propuesta de que no se obligue a los “mostrencos” a comprar seguro no está para negociación, pero si insiste en que no se force a esa pobre gente, que lo pague él, o que la legislatura se haga cargo de los muertos, lesionados, gastos funerarios, de hospitalización y daños materiales. O sea, si ha de hacer una buena obra, que le llegue a la gente, pues que el Congreso del Estado o el diputado en lo personal asuma una actitud solidaria con los responsables de tanto accidente y que empiecen a pagar los estropicios dejados por muchos cobardes que prefirieron dejar a su víctima moribunda para huir, que quizá no debió morir, pero en el abandono del responsable falleció, y muchas veces sin recibir ni los primeros auxilios…..CONTRAS.- Algo no embona en la propuesta deschabetada de Iván, quiere erigirse como el salvador de muchos pobres que “no tienen para pagar unos cuantos pesos que costará el seguro…”, pero no dice cómo hacerle para liquidarle a la aseguradora que se hará responsable de las linduras de los choferes irresponsables. Protesta por el remedio, pero no sugiere qué hacer con el trapito. Aparte, deben decirle a Gurrola cuántos de los conductores responsables iban totalmente alcoholizados, y aun así huyeron no pocos. El seguro de autos chocolatos, según estimaciones, pudiera valer lo mismo que unas cuantas cervezas de las muchas que se consumen para poder salir a manejar en esas condiciones. O me dirán que las “chelas” se las obsequiaron por traer carro “chocolato”?…..RABIETA.- Oiga usted, deveras que nadie le entiende a los ingenieros civiles. No hace mucho, cuando empezaron a visualizar la cancelación de las vías del ferrocarril que cruzaban la ciudad, se festinó y demasiado que, al quitar las paralelas los duranguenses tendríamos mejores vialidades. La vialidad Manuel Gómez Morin es la más clara prueba de lo que se pensó, se proyectó y se anunció. Es una buena vialidad que permite cruzar la ciudad de poniente a oriente en unos cuantos minutos. Hasta ahí, todo bien, pero…el absurdo aparece en torno al espacio que dejaron las vías que iban al Cerro del Mercado en la colonia Maderera. No tenemos la menor idea de a quién carajos se le ocurrió despreciar esos terrenos para hacer un disque “parque lineal” que llevará la modernidad a las colonias Maderera, Rosas del Tepeyac, Morga, López Portillo, Mendez Arceo, Lazaro Cardenas, Tejada y muchas del rumbo. Los mentados “parques lineales” son una vacilada en este caso, por decirlo de alguna manera. Se trata de una ciclo pista, unas bancas y unos árboles, además de algunos juegos infantiles que nadie pidió. La calle Puerto de Ensenada de la colonia Maderera, en la cancelación de las vías virtualmente alcanzó una amplitud hermosa para convertirla en una vialidadpreciosa, ahí sí moderna, que pudiera resolver para siempre el enorme conflicto vial en que está convertida desde hace muchos años, y que no se hacía más, pues no se tenía aquellos terrenos. Hoy, que se tiene ese espacio inmejorable para ampliar los carriles viales, le salen a los vecinos que: “Vamos a hacer un “parque lineal” que le dará modernidad a las colonias del rumbo…”. Ya no entiendo eso de la modernidad, o si la modernidad se consigue a punta de absurdos. Explíquenme…¡¡¡ Ayer por la tarde, personal de SECOPE se reunió con los vecinos para explicar cómo será el mentado “parque lineal”, que por cierto, -dijeron- ya autorizó el Padre Cuco, párroco del Santuario de Guadalupe. Los vecinos, sorprendidos por la porquería que levantarán como estorbo para impedir en serio la modernidad, advirtieron a los enviados del gobierno que, o rectifican o acudirán al doctor Ernesto Aguilar García, juez administrativo, oriundo también de la Maderera, para que cancele la obra por lo que sea, pero que la cancele. Primera llamada…..IDEAS.- A propósito, ya que algunos “ecologistas” no quieren el puente elevado del bulevar “Francisco Villa” y siguen renegando por la obra, que se lleven los recursos a la Maderera y levanten un moderno bulevar que venga a resolver el horrible embudo vial que desde hace años se padece en todo Puerto de Ensenada. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualqueir hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

