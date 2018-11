“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Termina quizá el gobierno más corrupto de la historia

Andrés Manuel López Obrador, ¡Presidente..!!!

Que no persiga AMLO a corruptos, que lo hagan otros

Empieza mañana, ojalá así sea, la Cuarta Transformación

Ahora sí, viene lo mejor para México, asume AMLO

“México tiene que salir de entre los más corruptos en que se encuentra. Pronto será uno de los más honestos del mundo…”

Andrés Manuel López Obrador

Termina esta noche el gobierno de Enrique Peña Nieto, señalado por muchos como el más corrupto de la historia, donde reinaron la transa y la impunidad a lo bestia y no hay nadie culpable, o casi nadie, en la cárcel…..CAMBIO.- Andrés Manuel López Obrador asume la Presidencia de México por disposición popular, por más de 30 millones de votos, y tomará la estafeta con un nivel de aprobación del 63% y de desaprobación bajísimo, del 21%…..ESPERANZA.- Además de la aprobación extraordinaria de que es dueño, Andrés Manuel llegará al mandato con el control de ambas cámaras. Podrá quitar y poner, cambiar, modificar y arreglar las leyes para aterrizar sin problema su plan de gobierno, algo que solo tuvieron los gobiernos priistas y que de poco sirvió, pues dejaron pasar, dejaron hacer, siempre en contra del pueblo…..ACCIÓN.- Inicia mañana la Cuarta Transformación de México ordenada con votos por el pueblo, en la que, uno de sus principales atractivos resulta el del ofrecimiento de López Obrador de acabar, sí o sí, con los altísimos niveles de corrupcion en que se halla el país. La inseguridad, pero sobre todo la impunidad que también deja el gobierno de Peña Nieto, ha obligado a la conformación de la Guardia Nacional integrada en su mayor parte por militares, con la que el entrante presidente cree que terminará o de menos reducirá los altísimos niveles de violencia cercanos a los 100 muertos diarios en el país. No obstante las recomendaciones internacionales, particularmente la de la Organización de las Naciones Unidas de no usar al ejército y la marina en tareas de seguridad, López Obrador ha dicho que no hay de otra. Las policías civiles han sido infiltradas por el hampa, no son confiables y muchas veces son hasta partícipes de los ilícitos. Nadie lo ha dicho, nadie tiene información en contrario, pero ante la presencia de la Guardia Nacional, los cuerpos policiales estatales y municipales pasarán a integrar la referida Guardia, y sus elementos la conformarán solamente después de los correspondientes exámenes de confianza. No cualquiera llegará a formar parte de ese cuerpo de élite con el que AMLO habrá de pacificar a la patria, o de menos, esa es la intención…..CONTRAS.- También llega a la primera magistratura Andrés Manuel cargando un morral grande de malos deseos y negras intenciones de sus adversarios, los que insisten en que al país le irá mal una vez que empiecen a operar los planes del nuevo gobierno. Andrés Oppenheimer lo explica mejor hoy en sus comentarios internacionales. Sugiere que el país vive una suerte de esperanza aderezada por el nerviosismo y temores de los mercados, de los inversionistas en lo grupal o individual, acrecentados por la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y una serie de contradicciones del propio AMLO que alertó al mundo económico de serios problemas con sus inversiones. Aun cuando los mexicanos en su mayoría sabemos que la cancelación del proyecto insignia de Peña Nieto se hizo por las muchas corruptelas con que se otorgaron los distintos contratos de obra, amén del daño ecológico que se causaría a la región con la nueva terminal aérea…..ORDEN.- Ojalá que a partir de mañana Andrés Manuel López Obrador ordene sus ideas para que pueda ordenar las de sus colaboradores y en el conjunto tengamos el gobierno que exigimos a la hora de votar por él. Que se contradiga y empiece, o deje que el Senado de la República vaya por los recursos que se llevaron muchos funcionarios de los tres niveles de gobierno, sobre los que todavía ayer por la noche aparecieron las nuevas “linduras” que cometieron los cercanos colaboradores de Peña Nieto, como las de Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio, etc., etc., además de las “magias” por las que todos los expresidentes y muchos de sus colaboradores de pronto aparecieron como dueños de plataformas petroleras que valen miles y miles de millones de dólares. Ahora sí, para López Obrador y los mexicanos viene lo mejor. Tenemos a la vuelta de unas horas la oportunidad de empezar a ver el cambio que tanto nos ha prometido AMLO. Veremos hasta dónde será posible que aterrice esos viejos sueños de los mexicanos…..TEMORES.- Y si no cumple, como encargó el propio López Obrador ante la televisión, que pronto el pueblo se organice, lo llame a cuentas y, si no puede, como visiblemente se vio que no pudieron varios gobiernos de pesadilla de los tiempos recientes y nunca hicimos ni dijimos nada, que se vaya. También ese fue uno de sus más sentidos compromisos…..FUERA.- Y sí, tiene que cumplirle a los mexicanos con su clamor más sentido, el de la corrupción, pues de las transas se derivan todas las demas calamidades, hasta la incontrolable inseguridad que tenemos. Le llegó la hora a México, ojalá que Andrés Manuel López Obrador se coloque a la altura de nuestras circunstancias. Es todo esta tarde, nos vemos mañana ya en una nueva época para el país que esperamos sea la que tanto hemos soñado, que los sueños se aterricen de una buena vez.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias