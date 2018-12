“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Seguro de “chocolatos” a favor de sus dueños

La poliza asumirá culpas de conductores

La ciudad ganará en orden en calles y caminos

Reglamento de la FEUD en contra de Favián

Gonzalo, el más dañado en elección de rector

“No vamos a perseguir a los rateros…”

Andrés Manuel López Obrador

Tiene muchos lados positivos el registro de automóviles “chocolatos” que arrancó hoy, dado que a partir de la inscripción será la aseguradora la que se haga cargo de las culpas que pudiera tener quien llegue a incurrir en un accidente…..ALTO.- Muchos “contras” que surgen para este tipo de episodios, generalmente le hallan el lado malo a las cosas, sobre todo si de pagar un peso se trata, aun cuando el registro mejorará y mucho el futuro de los dueños de más de 100 mil automóviles…..CÁRCEL.- En este momento, muchas personas que se vieron envueltas en incidentes viales con resultados funestos o costosos se encuentran altamente emproblemados ante la justicia. Otros incluso se hallan tras las rejas, y no menos tendrán que pagar por muchos años el resultado de sus culpas al manejar sin el correspondiente seguro…..LEYES.- Y obviamente, al amparo del montón, muchos que no llevan placas ni cartones de ninguna especie, que además no sirven de nada, van por la calle brincándose el reglamento una, y otra, y otra vez y no pasa nada. Eso también habrá de terminarse. O sea que, por donde se le vea al seguro obligatorio de autos “chocolatos” es positivo exclusivamente para los dueños, no para el gobierno ni para el resto de los automovilistas, dado que se supone que la mayoría de los autos que transitan en la ciudad y las carreteras de la entidad están asegurados y es el seguro el que debe hacerle frente a sus actos…..PLUS.- El extra es que, muchos de esos dueños de carros extranjeros los utilizan para cometer tropelía y media, y pues, también eso se acaba, toda vez que los autos ya llevarán su placa y tendrán las mismas obligaciones que el resto de los manejadores. Infracción que cometan, la misma que tendrán que pagar. Y en dado caso, si alguien usa su auto para cometer delitos de alto impacto, también se atendrán a las consecuencias. Será el resto de la sociedad el beneficiado con ese control y por el que cualquiera que viole la regla, se atendrá a las consecuencias. Y es que, al final, como dicen, o todos coludos o todos rabones. O todos llevamos placa o nos vamos todos sin placas y pues, que venga el desgarriate…..TIEMPO.- Está corriendo el tiempo en contra del líder de la FEUD, Favián N., y a medida que avance el tiempo se irán diluyendo sus posibilidades de regresar a la organización estudiantil, toda vez que, en el supuesto, hay quienes aseguran que el reglamento interno precisa que a 15 días de ausencia en la presidencia del organismo se pierde cualquier derecho, y Favián tiene frente a sí un panorama por demás complicado para regresar, no en 15 días, sino en los 90 que le impuso el juez de control. Toda vez que se dice en autos que es el autor intelectual de la madrina y privación ilegal de la libertad que le pusieron a Brian Parra Luna que lo mandó varias semanas al hospital y que estuvo a punto de irse, independientemente de las secuelas que le dejen las lesiones. La circunstancia adversa para Favián se complica todavía más de lo presupuestado, pues además de que ya tiene tiradores para suplirlo en la presidencia de la FEUD, que no es cosa menor, el nuevo rector, Rubén Solís Ríos, ha puntualizado que bajo ninguna circunstancia le volverá a dar la milloniza a la FEUD. Esos tiempos de derroche se acabaron, dijo, y advirtió que “se ayudará a la agrupación en la medida de lo posible, pero nunca con los 16 o más millones de pesos que recibían anualmente nada más de la Universidad Juárez…”, pues otra cosa son las “ayuditas” del Gobierno del Estado, del Municipio, de algunos negocios non sanctos, etc., etc., que hacían una bolsa por demás atractiva no nada más para la organización, sino para muchas otras instancias políticas que, en serio, operaban como una gran empresa, puesto que recibía unos dos millones de pesos o más mensuales, que no los recibe ninguna empresa pequeña o mediana…..RAREZAS.- Nadie termina de entender las penurias por las que pasan los CADIS en Durango, puesto que su tutor, Alejandro González Yáñez logró mantenerlos a flote durante muchos años, cómo es posible entender que ahora que Gonzalo es gobierno, que está colado con el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, los CADIS no tengan dinero y ni para sacar la última quincena. No se le entiende, y aunque se precisa que es un problema de índole federal, Mary Páez quiere sacar los recusos del gobierno estatal. Yo, la verdad no le entiendo, o por qué el gobierno no aclara públicamente cómo está el problema y dónde se origina, dado que en la marcha del otro día, el viernes, para ser precisos, se dijo recio y quedito que no se paga a los CADIS por culpa del gobernador José Aispuro, y no es asunto de su competencia, hasta lo que se sabe…..ÉPALE.- Tampoco terminamos de entender cómo es que la fanaticada asegura que el resultado de la elección de Rubén Solís Ríos como nuevo rector de la UJED es un frentazo bárbaro contra el mismísimo Alejandro González Yáñez, pues Gonzalo no apareció en la boleta, ¿o sí? El caso es que se sugiere que el dueño del PT es uno de los más grandes damnificados en la nominación de Solís Ríos, y que, de insistir en buscar otros cargos más adelante, también le harán al feo. Eso dicen…..APUESTAS.- El canciller municipal Víctor Hugo Castañeda Soto dice que José Ramón Enríquez no ha dicho que quiera reelegirse en la alcaldía, aun cuando todas las baterías están enfiladas en aquella dirección, por un lado y, por el otro, ¿el dicho de Víctor Hugo cabe en su cartera internacional de responsabilidades? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

