“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

La Secretaría de Salud en el Estado recibió en días recientes un informe en el que se precisa que no menos del 70% del personal médico y de enfermería adscrito al interior del estado tira el trabajo de menos 4 días de la semana…..ESCÁNDALO.- Está subiendo de tono el informe que llegó recientemente al titular Dr. Sergio González Romero en el que le advierten del terrible ausentismo del personal clave en los puestos médicos del interior del estado y que es tan socorrida la costumbre que, para algunos, es ya una ley…..AVIONES.- La mayoría de médicos y personal de apoyo están ausentes de manera permanente. Ya se les ha llamado a cuentas y no se ha logrado mucho, y hasta el sindicato ha metido su cuchara para justificar su ausencia, y en no pocos casos hasta ha extendido justificantes…..CAUSAS.- Muchos de los casos, dicen los que saben, están sobradamente razonados tratandose de zonas bajo dominio del crimen organizado, pues son muchas las presiones en la mayoría de los casos y en veces hasta les quitan los vehículos en que se desplazan a sus puntos de trabajo, pero…no es cosa generalizada. Son casos bien puntuales, debidamente detectados por la autoridad, de manera que no se justifica bajo ninguna circunstancia el ausentismo en el resto de la entidad, puesto que en la mayoría de los casos significa vida o muerte, o complicaciones por un mal simple…..HISTORIA.- La falta de médicos y enfermeras en muchos de los casos, hay que decirlo, no es cosa del gobierno actual ni culpa de la administración del Dr. José Rosas Aispuro Torres, son costumbres antediluvianas, que datan de la prehistoria, en las que las autoridades responsables pronto tuvieron que hallar justificantes para explicar por qué tal o cual clínica no tiene médicos…..ALTO.- Y claro, no es cosa generalizada, desde luego que hay excepciones, contadas con una mano, claro, puesto que aun en la SSA hay gente responsable, cumplida, que es menester reconocérselo, pero cada vez la costumbre se asienta más entre los trabajadores de la SSA. Los malos ejemplos cunden y antes que pronto médicos y enfermeras hablan con gente del sindicato y, sin problema, les extienden su justificante, justificantes que alguien cree se pueden obtener incluso con un entendido “saludo”…..TÓMALA.- La molestia de los gobiernos por los “súper delegados” está desbordándolo todo. Está enfrentando al presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de los estados que, empujados queriendo y sin querer por Silvano Aureoles de Michoacán y Enrique Alfaro, de Jalisco, pudieran llegar los mandatarios estatales hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que la figura de los “súper delegados” es anticonstitucional en este momento. Andrés Manuel lo bueno es que reaccionó en tono positivo ante el bloque que sigue creciendo entre los gobernadores para hacerle frente a esa irregularidad. Admite que “están en su derecho los gobernadores de alegar lo que crean conveniente…”, pero “la Federación hará lo propio para justificar su intención de gobierno, y en la mayoría de los casos, vigilar mucho más de cerca el gasto de los recursos de origen federal…”, precisamente para evitar el saqueo bestial perpetrado por los que se fueron. Aceptó López Obrador esta mañana que los estados seguirán recibiendo sus participaciones de forma normal, sin alteración, y que busca una buena relación con los gobernadores “a mano tendida” para que entiendan las buenas intenciones del nuevo gobierno. Es decir, aunque enfrentados, hay orden entre las partes y ojalá así sigan y que antes de lo previsto se entiendan y puedan sacar adelante cada parte lo que le corresponde. Es lo mejor que le pudiera suceder a la nación y, en este caso, al estado, que ya ha sido castigado por la Federación en el pasado recientísimo al retrasarles o cancelarles diferentes partidas monetarias que mucho han emproblemado a los estados…..CEROS.- Luis Enrique Benítez trató de montarse al conflicto de moda, el del registro de autos “chocolatos”. Advirtió ayer que “no permitiremos…” que se abuse del pueblo al hacerle cobros ilegales. El dirigente tricolor descubrió tarde que se había quedado fuera de ese atractivo “negocio” y levantó la mano cuando la gente ya estaba inscribiendo sus autos. Aparte, si el propio presidente tricolor reconoce que es buena para efectos de seguridad la medida implementada a partir de ayer, que se quede con eso y que le abone a una rápida campaña para que todos queden inscritos y que, por fin, volvamos a vivir como gente civilizada. Sin exagerar, lo que se está pagando por el registro se gasta en un par de caguamas, o menos, tres, y no daña en lo absoluto la economía de nadie…..NEGOCIOS.- La expedición de cartones por ONAPAFA y otras agrupaciones, sobra decirlo, fue un negocio mucho más que limpio para esos organismos. Era un ingreso generoso sin meter un solo quinto. Ganancias puras, sin inversión, sin esfuerzo y sin ninguna responsabilidad. El empadronamiento viene a pegarles directamente a esas “empresas”, de ahí que sobra suponer que tanto esa como otras agrupaciones están que no las calienta ni el sol buscando y hallando pretextos para intentar su cancelación. El caso es que, nada más en el primer día de registros se inscribieron varios miles de “chocolatos” que tendrán hasta marzo próximo para registrarse, y quienes no lo hagan, no volverán a circular por estas calles de Dios. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

