“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No hay cancelación, sigue el registro de “chocolatos”

Extraña coincidencia de nota e ideas de priistas

También el PRI se va con la finta de la cancelación

Una nota “volada” del reportero, pero… sin comer perro

Silencio ante la aparición de la fuerza aérea en la SSA

“El camino hacia el poder está pavimentado de hipocresía…”

Franck Underwood

El registro de automóviles de procedencia extranjera continúa normal, los requisitos y monto del cobro se mantienen, aunque pudiese revisarse. El Congreso del Estado no ha cancelado nada.…..BOMBA.- Una verdadera bomba informativa hizo estallar esta mañana EL SOL DE DURANGO. Existe una aparente falla del reportero que firma la nota principal del diario este día, cuya empresa lo reconoce en redes sociales tal cual, dado que nunca estuvo en la sesión, pero…como perro no come perro, ahí le paramos…..COINCIDENCIAS.- La nota de este día del matutino, sin embargo, coincide en mucho con el dicho de Luis Enrique Benítez, el presidente del CDE del PRI, que aseguró el lunes que es un cobro ilegal y que debe cancelarse. Extraña que la intención de dicha nota informativa plasme exactamente lo dicho por el líder tricolor. No pocos creen que por ahí se filtró el yerro del reportero, que le informaron por teléfono o por telepatía de algo que no sucedió. Incluso, antes de cerrar la presente, el PRI emitió un comunicado asegurando la tal cancelación, seña de que por ahí puede venir la equivocación periodística…..APROBADO.- La Secretaría de Finanzas aclara hoy en un comunicado expreso que el cobro de 800 pesos por vehículo está contemplado en las leyes de ingresos del presente año. Esto es, que no es ilegal como aseguran Benítez y sus diputadas Catalina Mercado y Alicia Gamboa, además de que esta mañana, sorprendida por la nota principal de EL SOL, la coordinadora de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Sandra Amaya, refrendó el respaldo de la bancada de Morena a favor del cobro, mientras que las legisladoras tricolores obtuvieron un punto de acuerdo (es donde muchos se confundieron y lo manejaron a favor de la cancelación) para pedir al gobernador José Rosas Aispuro que revise el monto del cobro, no que lo cancele, y que proceda en consecuencia. Esto es, que aun con esa incitativa, si el gobierno considera que es justo el cobro o que es acorde con el costo de las placas, el engomado y el manejo administrativo, seguirá. La petición al gobernador no se ha enviado, por tanto las cosas siguen como hasta ayer, sin ninguna variación a pesar de la nota principal de EL SOL…..AJUSTES.- El día que el gobierno reciba la sugerencia de las diputadas priistas, ese día se decidirá si se revisa la tarifa, si se ajusta o si se mantiene, pero por lo pronto, los requisitos para el registro son exactamente como estaba dispuesto: Presentación de los documentos o factura que amparen la legítima propiedad, seguro por daños a terceros de cualquier compañía y el pago de 800 pesos. Claro que si al final se hace algún ajuste a ese monto, se devuelve el excedente o se incrementa el cobro, porque también eso pudiese ocurrir, que suba la tarifa, aunque solo es un decir. No se esponjen…..AVIONES.- Silencio sepulcral obtuvimos como respuesta a nuestra revelación ayer de los muchos “aviadores” que tiene la Secretaría de Salud, de médicos y enfermeras que desde hace años abandonaron las clínicas y hospitales del interior del estado, particularmente de aquellas con poblaciones reducidas, pues ahí es posible no ir a trabajar y las consecuencias pueden ser menores, o serían menos los que se enteran y puedan poner “dedo”. Ahora, no están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero se asegura en el peinador que Esteban Villegas, diputado priista y vicesubsecretario de Salud (no le entendimos) ha podido incrustar en la nómina, con base y toda la cosa, a muchos personajes afines a su causa, entre los que sobresalen no uno, ni dos, sino varios, con gravísimos antecedentes penales que ofenderían al mismísimo Chucho El Roto…..ÉPALE.- Tampoco le entendemos a la administración estatal, pues por un lado lo convencen a uno de que no hay dinero para atender las demandas de los CADIS, que la responsabilidad es federal y que todo se arreglará cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador envíe los recursos, cuando de la nada aparece el secretario de Educación Rubén Calderón como el gran héroe de la película al afirmar que la oficina a su cargo le hará frente al conflicto, que pagará a todo el personal hasta el último peso. Si Calderón traía ese as bajo la manga, ¿por qué no lo sacó a tiempo y evitó la golpiza que le obsequiaron al gobernador José Aispuro el viernes pasado? En serio, no le entendemos a esa descoordinación administrativa que, se supone, debieron conocer otros y detener la marcha de maestros, directivos y empleados…..REVÉS.- Los gobernadores de los estados doblaron por primera vez al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lograron hacer a un lado a los “súper secretarios” para cuestiones de seguridad y, aunque participarán en las reuniones, no tendrán los “súper poderes” que les veían muchos. Serán los mandatarios estatales los que lleven la voz cantante y, gracias a la soberanía de los estados, sus decisiones serán las que imperen en la materia. La Guardia Nacional, por consecuencia, tendrá que esperar otro poquito, puesto que por la premura del tiempo no está organizada y mucho menos en condiciones de salir a patrullar las calles de México. Sirva el paréntesis abierto a querer y no en materia de seguridad, para que las policías militar, de marina y federal, proyecten mejor la idea de López Obrador que tendrá como objetivo reducir la violencia que, aun en el cambio de gobierno, sigue desbordada desangrando al país……DOLORES.- Un prominente negocio del Tarot, que se anuncia en todos los postes de la CFE y del municipio en esta capital, amaneció esta mañana en llamas provocadas por alguien, quizá dolido por el “baje” limpio que le hicieron los tarotistas. Lo extraño es que a pesar de tanto incauto sorprendido en los últimos meses, la autoridad no haya hecho nada para impedir su boyante adivinación y poderío mental. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

