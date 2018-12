“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Joserra debía tener un plan “B” por la repetición

José Ramón Enríquez debía tener ya el plan “B” para el caso de no conseguir la repetición, pero ha de saber que en el Partido Acción Nacional cada vez se le complican más las cosas para tomar la candidatura. Le están cerrando las posibilidades…..REGLAS.- Sí, la legislación permite al PAN nominar a un externo, que sería el caso de Joserra, pues no es miembro activo, pero…el pequeño pero que nunca falta, para hacerlo candidato tendrá que ser aprobado por el consejo político estatal, y en ese órgano de gobierno no las trae todas consigo, o ninguna, para decirlo rápido…..NOMBRES.- Y mientras el canciller municipal Víctor Hugo Castañeda sugiere que “vamos mucho más bien de lo que se supone…”, la lista de aspirantes en el PAN está creciendo, y a medida que se incrementa, también se reducen las posibilidades de Enríquez. Hasta este mediodía habían levantado la mano para la candidatura municipal Jorge Salum del Palacio, José Antonio Ochoa, Rodolfo Elizondo Torres y Rómulo Campuzano González, más los que se acumulen en los próximos días pero, con ellos, José Ramón tiene ya un muro de hormigón bastante grueso que para brincarlo requerirá de un poquito más que el esfuerzo que está haciendo el representante ante el mundo de los intereses municipales de Durango…..ÉPALE.- Lorenzo Martínez Delgadillo, el presidente del CDE del PAN llamó ayer a rueda de prensa para pedir públicamente a Castañeda que se abstenga de hacer declaraciones a nombre del directivo estatal blanquiazul. Si bien es miembro del partido, no lo es de la directiva, por tanto no puede ni debe hacer declaraciones a nombre de la dirigencia. Tampoco es el vocero estatal como para estar declarando lo que conviene a sus intereses…..SECRETO.- José Ramón fichó a Castañeda, eso lo sabe todo mundo, para que vaya pavimentando el camino a la reelección por el Partido Acción Nacional, y es justo lo que está haciendo el canciller municipal, pero…no están saliendo las cosas como alguien las presupuestó. Tanto el alcalde -por interpósitos colaboradores- como su canciller, están equivocando la estrategia. Primero se pelean y luego quieren componer las cosas. Víctor Hugo pudo ayudarle mucho a Enríquez, pero equivocó el camino. Se ha dado unos entres de caballería con toda la directiva, de paso con su jefe y hacedor político Rodolfo Elizondo, quien en virtud de las cosas ya escuchó el canto de las sirenas y se acomodó en la lista de aspirantes a la candidatura, de modo que Enríquez tendrá que brincar a El Negro, por una parte, y a Rómulo Campuzano, por la otra, además de Salum y Toño. Rodolfo y Rómulo han aceptado que aspiran a la candidatura nada más para cruzarse en el espinoso camino que se ha propuesto seguir el alcalde, aunque José Ramón tendrá suficiente para superar tanto a Jorge Salum como a Toño Ochoa. Y todo, suponiendo que al final libra la sanción que le prepara el Congreso del Estado, cuyo asesor legal Manuel Rosales precisa que el Tribunal Federal Electoral ordena que se inhabilite o que se destituya al jefe de la comuna por haber utilizado recursos públicos para su promoción personal. Por eso, y muchas cosas más, Enríquez Herrera debía tener ya un plan “B” para el caso de no lograr la candidatura panista, y no lo tiene. Hace unas semanas se dijo que ya estaba encarrilando a su esposa la doctora Ana Beatriz González para el caso de no conseguir la estafeta blanquiazul, pero…el proyecto todavía está en ciernes, o en veremos, dado que en los hechos nadie percibe la idea de que ella le supla en la alcaldía, que no se vería mal, pero no cuaja del todo esa posibilidad…..S.O.S…- Esta mañana murió una señora que traían de un poblado cercano a la capital para que le brindaran atención médica. Quienes la trasladaban llegaron primero a la estación de bomberos ubicada en el bulevar Domingo Arrieta, pero ahí perdió todo signo vital mucho antes de que llegara el auxilio de la Cruz Roja. No queremos molestar a nadie, pero se rumora en pasillos policíacos que la benemérita institución está tardando demasiado en llegar a los puntos críticos, por un lado por falta de comunicación y organización, pero por el otro, por el insano “ahorro” de combustibles que deben hacer, pues las colectas anuales ya no sirven ni para asegurar ni siquiera la gasolina. Primera llamada…..EUFORIA.- Válida por donde quiera que se le vea la escandalera que hicieron anoche los seguidores del Monterrey. Jugaron excelentemente bien frente al Cruz Azul y lo vencieron, con la mínima, pero le vencieron, como para ir al estadio Azteca a buscar otro golecito que le complicaría la existencia a los cementeros. Nunca un partido es igual a otro, especialmente en la liguilla, pero si se repite el “enchufe” con que salieron ayer los rayados y la desconcentración de los azules, es de suponer que ganarán los norteños. Ah, pero si cambian las cosas, y si el sábado se invierten los papeles, Cruz Azul estará brincando el golecito de la ventaja rayada. Un gol, bajo ninguna circunstancia es definitivo, y menos que jugarán en la casa maquinista. Esta noche, del juego Pumas-América, le vamos a los universitarios, y tenemos algo del aguinaldo ya recibido para apostarlo a los locales, siempre y cuando nos den por ahí un par de golecitos, al fin que los delanteros americanistas son los más finos del torneo, pues fueron los que más goles anotaron en el certamen. ¿Quién dijo yo? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

