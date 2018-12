“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Legal el fallo a favor de guachicoleros, pero inmoral

Además de sospechosista por las pruebas existentes

Magistrado hace circular pruebas del “cochinero”

Titular de juzgado pequeño tiene a 14 parientes en la nómina

El Meño Herrera renuncia al PRI y se va a…adivinen¡¡¡

“Un pueblo que elige a corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice…”

George Orwell

Será muy legal el fallo del TRIFE a favor de los guachicoleros Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso, pero también es muy inmoral. Es una desvergüenza por demás absurda, ilógica y sospechosista…..RAZONES.- Uno de los magistrados del mismo Tribunal Federal Electoral mostró varios videos en los que se confirma el “chochinero” que hicieron los Moreno-Alonso para “ganar” la gubernatura de Puebla, y aun así 4 lo ignoraron y fallaron a favor, tres votaron en contra…..PELEA.- Hoy, los integrantes del Poder Judicial hacen circular un comunicado en el que se defienden respecto de las sospechas que existen entre el grueso de los mexicanos sobre una y mil corruptelas que imperan hacia el interior del poder judicial federal. Aseguran: “Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos en el abuso del erario público, que percibimos más de 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad…”. Están en su derecho los jueces y magistrados en defenderse, seguirán haciéndolo, aunque entre la sociedad también existen elementos que hacen sospechar de fallos legales, pero absurdos, inmorales e ilógicos. Alguien explica que cuando no suena la lógica, suena el metal, que en muchos de los casos fallan en función del poderoso caballero, Don Dinero…..ALERTA.- El caso es que el fallo a favor de Marta Erika Alonso en Puebla y el revés a la Ley de Remuneraciones ideada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que nadie gane más que el presidente, son el adelanto del encontronazo que viene entre los poderes judicial y ejecutivo en donde los sentados en el banquillo de los acusados, son precisamente los juzgadores, los magistrados, quienes obligados por las sospechas tendrán que explicar y convencer a los demás del por qué de sus fallos, concretamente el de Puebla como muchos otros por demás extraños, pues uno de los mismos integrantes del TRIFE presentó las pruebas que delatan sobrados elementos para no solo haber anulado el resultado, sino para haber encarcelado a muchos “mapaches electorales panistas” que hicieron de la pasada elección poblana un atascadero a lo bestia. Las pruebas que presenta el magistrado precisan cómo, dónde y a qué horas se hicieron las cochinadas para que “ganara” Marta Erika. Hubo violencia en muchas casillas a la hora de la elección que obligaban la anulación del resultado (La “elección” de Felipe Calderón también pasó por violencia, a lo que Vicente Fox aceptó, pero atajó: “Sí hubo violencia, pero poquita, que noooo da para la anulación”), pero encima de esa violencia está el video mostrado por el propio magistrado donde no hay forma de soslayar las marranadas, y aun así fallaron a favor del que hizo el fraude. El resultado no suena a lógica, suena más bien a metal, cuestión de ver de qué tipo de metal se trató…..EPALE.- Los jueces dicen hoy en su enunciado que no ganan ni los 600 mil pesos que se dice, pero se pasan de largo frente a las verdaderas hijeces cuando se aclara que cada juez tiene en el sistema judicial a decenas o cientos de parientes, entre hijos, sobrinos, primos, compadres, amigos de los compadres, compadres de los compadres y con extraordinarios sueldos aunque no tengan ni la capacidad ni el perfil para ocupar el puesto que, evidentemente deben ser afin a las leyes. O no me dirán del caso de una hija de un magistrado que, como dentista, es encargada de un área para la que nunca estudió lo más mínimo y ahí sigue ocupando el puesto y devengando un sueldo mucho mayor que el del Presidente. Hoy mismo, los medios nacionales difunden que el magistrado Francisco Arcovedo Montero, titular del Primer Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito en Campeche, uno de los más chicos del país, tiene a 14 parientes; tres hijos, tres sobrinos, la ex esposa, dos yernos, un compadre, dos comadres y el esposo e hijo de una de las comadres. Esto es, que si estamos hablando del tribual más chico del país, caben esta serie de indecencias, qué no pasará en juzgados más voluminosos, con más actividad y por ende con más empleados. O sea que, podrán defenderse los señores impartidores de justicia, es su derecho, pero…para que convenzan a los mexicanos que han trabajado para darle a cada quien la razón, va a estar complicado, por no decir imposible, pues se sugiere que todos o casi todos los jueces, magistrados y demás funcionarios están metidos hasta el cuello en esa clase de anomalías y fallos sospechosos…..REGLAS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer respecto al sorprendente fallo a favor de Marta Erika Alonso, que es legal, y como México está entrando a un verdadero estado de derecho, se respeta, pero no deja de ser inmoral y por demás sospechoso. Es correcto, el fallo no tiene reversa, no hay formas de combatirlo, pero como dijo el magistrado, “la verdad irá saliendo poco a poco” y, nadie podrá hacer nada para castigarlos por la evidente inmoralidad, aunque quizá algún particular, en su derecho, podrá llamarlos a cuenta y explicar cómo es que se falló a favor de los guachicoleros, si las pruebas son irrefutables…. La única explicación está en… la vía del caballeroso Don Dinero…..SUELDAZOS.- Y respecto a los sueldazos que devengan, no que ganan, los jueces y magistrados, por lo pronto ya tuvieron una manifestación cuantiosa de gente externa que no está nada contenta con los sueldos ofensivos en el poder judicial, por una parte, y por la otra, alguien que conoce de la regla está viendo la forma de combatir la suspensión de la Ley de Remuneraciones, pues sobra suponer que a los primeros que afectará será a los empleados de élite del multicitado poder judicial y, pues son parte interesada, no se puede ni cabe ser juez y parte. Jueces y magistrados debieron excusarse de conocer esos amparos, son parte del problema. Esto se pone bueno…..BAJAN.- Manuel Herrera Ruiz, el afamado y nunca bien ponderado “Meño”. Priista de toda la vida, renuncia a su militancia tricolor y advierte que se va para atender asuntos personales y proyectos familiares, aun cuando… se advierte como mediación supuesta invitación reciente que le hicieran del Movimiento de Regeneración Nacional. La unidad priista de la que presume Luis Enrique Benitez, se sigue pulverizando y, de seguir así, pronto faltará quien apague las luces y cierre las puertas en la sede tricolor. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias