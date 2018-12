“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Inicia proceso que puede destituir al alcalde

Se defiende, dice es “obra de otro gobierno”

Tiene a la mayoría en contra en la Legislatura

Firmaron ya su inhabilitación por 3 años y 6 meses

La probable destitución del alcalde José Ramón Enríquez por el Congreso del Estado es la culminación de una cadena larga de equivocaciones, de incumplimientos de campaña y de confrontación con los sectores, empezando con el partido que lo hizo alcalde y con el gobernador José Aispuro…..CASTIGO.- La Legislatura del Estado inicio este mediodía el proceso sancionador contra el jefe de la comuna capitalina, atendiendo la orden del Tribunal Federal Electoral. Aprobó la representación popular el inicio de un proceso que puede separarlo de la alcaldía…..TIEMPO.- La orden del TRIFE la recibió el Congreso desde principios de año. Pudo definirla la pasada legislatura, pero por causas hasta ahora desconocidas se aplazó hasta hoy, que toca a un grupo distinto, con amplia mayoría de los partidos Morena y del Trabajo definirla. Y todo, complicado por la ausencia del alcalde, que citado por el Congreso prefirió viajar a España a un evento municipalista que nada le dejó ni a él ni al municipio. Luego, la defensa del doctor Enríquez, antes que invertirle algo de humildad, se dio el lujo de amenazar a los diputados que si tomaban alguna acción contra el jefe de la comuna se irían todos a la cárcel. Hoy, arranca un proceso complicado que puede destituir al alcalde, por haber dispuesto de recursos públicos para la promoción personal, de acuerdo a la demanda del Partido Duranguense. Enríquez Herrera tiene derecho a la defensa, emprenderá una o varias acciones tendientes a echar abajo la conclusión mayoritaria en la Legislatura, pero por lo pronto la mayoría aprobó en comisiones el inicio de lo que puede concluir en la destitución del cargo y una inhabilitación que, también votaron los legisladores, puede ser de tres años y tres meses…..MEMORIA.- Enríquez Herrera no sería el único alcalde destituido. El anterior fue el político desaparecido Enrique Carrola Antuna, que fue echado por el cabildo el 10 de marzo de 1945 por haber tomado una serie de decisiones sin considerar al cuerpo colegiado. Lo acusaron de incluir en la nómina municipal a una gran parentela y a muchos amigos y conocidos, a los que les creó nuevos puestos, la mayoría con el rubro de “agentes confidenciales” y sueldos estratosféricos que llevaban al municipio a la ruina. Lo suplió el regidor Ramón Escotto que fue quien terminó con la fallida administración…..PARECIDOS.- El aun alcalde, Enriquez Herrera creó para Víctor Hugo Castañeda Soto una Comisión de Relaciones Internacionales que, hasta ese día no existía. No tiene ninguna razón de ser, puesto que no existen normas para sostener acuerdos internacionales, por mucho que quiera promoverse al municipio en el mundo…..JALONEOS.- No obstante que algunos columnistas y diversos medios se fueron con la finta creyendo que lo acordado por la legislatura es ya la destitución, hay que precisar que el alcalde tiene fuero, no puede ser destituido así nada más. Es menester someterlo a un proceso que quizá se alargue por sus recovecos jurídicos, aun cuando se dice que en comisiones ya firmaron la destitución por tres años y tres meses. Primero debe sometrsele a juicio político para quitarle el fuero y, si procede, entonces sí destituirlo y posteriormente, ya fuera de la alcaldía, inhabilitarlo por los tres años y tres meses. Antes no es posible…..ESPERA.- El jefe de la comuna citó desde las 14:30 horas a rueda de prensa y, hasta las 16:00 horas, no se ha dado el encuentro. Enríquez apareció unos minutos acompañado de su abogado Ernesto Aguilar, pero de ahí en más no se les ha vuelto a ver, aun cuando los reporteros siguen esperándolo…..COROLARIO.- Ya en la rueda de prensa dijo: No quisiéramos estar en los zapatos del alcalde, puesto que no se le desea tanto mal a alguien, pero todo es producto de una serie de desencuentros, de incumplimientos de campaña, de agresiones a los distintos sectores y de burlas hacia todo mundo, colonos, medios, inversionistas, comerciantes, etc., incluyendo al gobernador José Aispuro, de quien dijo unos meses después de haber ganado entre ambos en la elección de 2016: “No se hagan bolas, yo hice gobernador a José Aispuro Torres…”…..VENGANZA.- Es una venganza de mis adversarios políticos que se valieron de la Legislatura, y el Congreso del Estado se prestó para aniquilar y degollar mis derechos a petición de algún otro gobierno, pero no lo vamos a permitir, nos defenderemos ante las instancias jurisdiccionales. VENGANZA.- Es una venganza de mis adversarios políticos que se valieron de la Legislatura, y el Congreso del Estado se prestó para aniquilar y degollar mis derechos a petición de algún otro gobierno, pero no lo vamos a permitir, nos defenderemos ante las instancias jurisdiccionales. Pido a mis adversarios políticos que me venzan en las instancias jurídicas. Estoy puesto y dispuesto a comparecer ante la instancia que sea para aclarar lo que sea necesario y precisar que he trabajado por mi pueblo…", dijo entre otras cosas el jefe de la comuna, aun cuando no precisó "qué otro gobierno.." es el que está detrás de todo.

