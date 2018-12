“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

José Ramón Enríquez culpa de todo a Aispuro

El problema de Joserra es legal: Adrián Alanís

Enríquez amparado por 2 temas, no por 3

La destitución se llevaría hasta fines del 2022

Se queja JRE de linchamiento mediático, pero…

“Yo también conozco a políticos corruptos que van de honrados y la justicia no les hace nada…”

Anónimo

El problema de José Ramón Enríquez es estrictamente jurídico. Es derivado de la denuncia que puso el Partido Duranguense y ni el Congreso del Estado ni José Aispuro Torres lo iniciaron…..AMPARO.- Tiene el alcalde una suspensión provisional, por dos de los tres problemas que tuvo ante el Tribunal Federal Electoral, pero no por el juicio político. Ese continuará como está establecido, y de acuerdo a los tiempos de los diputados, pudiese irse hasta septiembre u octubre de 2022, es decir, para entonces Durango ya tendrá un nuevo gobernador…..MULTITUD.- La marcha realizada ayer por seis mil trabajadores municipales, y aunque hubieran sido diez mil, poco o nada habrá de incidir en el rumbo de la acción emprendida por la Legislatura. Y lo que parece peor, que los diputados siguen en lo dicho. Llevarlo todo hasta el final, que parece dirigirse primero a la pérdida del fuero, luego a la destitución y al final, a la inhabilitación para ocupar un cargo público por 3 años y 6 meses …..ÓRALE.- Esta mañana el aún jefe de la comuna llamó a rueda de prensa para admitir públicamente por primera vez que está buscando la gubernatura del estado, pero aprovechó para acusar directamente al gobernador Aispuro. Pasó de una sentida y hasta amorosa mención a un tuteo impropio entre dos autoridades, en tanto que el secretario de gobierno Adrián Alanís precisó que todo es consecuencia de la orden del TRIFE en donde la administración estatal no tiene ninguna injerencia. Mucho del problema de Enríquez está en su actitud y su descortesía de la que hizo gala en infinidad de eventos públicos, donde lo gritó: “Yo hice gobernador al doctor Aispuro. Todo me lo debe a mí…”. (Todavía esta mañana subrayó: “Luchamos por esos votos que te llevaron a la gubernatura…”). Y no pocas veces, sus palabras fueron aderezadas por burlas y sarcasmo que rayaron en graves y lamentables ofensas al jefe político estatal. Ignora Enríquez o quiere desconocer que fue el doctor Aispuro quien lo aceptó primero como candidato a alcalde, de modo que la deuda es al revés, como es. Acusa de un linchamiento hasta mediático promovido y financiado desde otras instancias de gobierno, en la que por suerte no da nombres, pero nos damos por aludidos, a lo que nosotros diríamos que es al contrario, él se ha burlado y por momentos humillado a los medios que no le son afines. Se ha cansado de ningunearlos y por momentos de humillarlos, no podrá demostrar que lo hemos linchado. No al menos en nuestro caso, pues nos preciamos de ser uno de los medios independientes que aún existen en Durango, que no admitimos “línea” de ninguna instancia de gobierno, de ninguna. Esa es la causa de muchos problemas, incluso de sobrevivencia de nuestro diario, pero nos mantenemos en esa línea, de no recibir indicaciones de nadie. Es equivocada esa idea del alcalde, toda vez que nosotros le hemos publicado en infinidad de ocasiones a cambio de nada, pero bajo esa premisa no podemos seguir engordándole el caldo. Quizá a eso se refirió cuando habló del “linchamiento mediático”, pero a pesar de que no es cierto, no se podrá quejar de que los medios lo hemos tratado mal. No una, ni dos, en Contacto hoy le hemos publicado su versión de las cosas a cambio de nada, el mismo martes le transmitimos en vivo su rueda de prensa, y gratis, por lo que en otras partes debe pagar, o ¿mentimos? Enríquez, lo recordamos como si fuera hoy, también tuvo problemas con el entoncer gobernador Ismael Hernández Deras, pues el mandatario le pidió su renuncia como secretario de Seguridad en virtud de los problemas que le estaba generando al interior de la administración y José Ramón no aceptaba la orden de su entonces jefe. Por eso se tuvo que ir del gobierno estatal …..PALEROS.- Los seis mil “trabajadores municipales” o simpatizantes de la sociedad civil, como se dijo que eran los asistentes a la marcha, no fueron por su voluntad. Los llevaron Lichita García y diversos líderes sociales y políticos, según confesión de los asistentes a la marcha, entrevistados para Televisa Durango, muchos no tenían la menor idea de qué se trataba, aseguraron a las cámaras de la televisión que ellos pensaban que iban a una peregrinación por el día de la Virgen de Guadalupe. Otros respondieron que sí sabían que iban a apoyar a José Ramón Enríquez, pero en realidad no tenían la menor idea de por qué iban a apoyarlo. Sobre el ofrecimiento de doble sueldo de la lideresa Lichita García, va a haber problemas, pues el Municipio no tiene dinero para hacerle frente a ese compromiso, se complicará para cumplirle a los trabajadores, muchos de los cuales ya empezaron a sentir el manipuleo de que son objeto…..TRAGEDIA.- Y como una tragedia nunca viene sola, en la misma Legislaura del Estado le preparan ya otro problemón al jefe de la comuna. Sospechan que hay malversación de fondos en el municipio de Durango y, tarde que temprano, o el día menos pensado, la propia representación social pudiese emprender un arqueo a las finanzas capitalinas como para saber qué tan real es la sospecha. Revisión que, aun cuando obtuviera amparo de la justicia federal, tendrá que realizarse, y pronto, tan pronto como este mismo mes como para saber en realidad dónde están los dineros que ha recibidio la tesorería municipal en los últimos 365 días. La especie, repetimos, está valorándola el cuerpo legislativo a fin de aplicarla lo antes posible. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite en Siete Días de Grilla o hasta el lunes en esta misma sección que cruza por un enrarecimiento político memorable que, como dicen en los tendidos legislativos, apenas inicia. Quién sabe cómo y cuándo termine, pero sobre todo, bajo qué consecuencias.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias