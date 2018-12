“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Asumió Rubén Solís la rectoría de la UJED

Empezó la recuperación de la autonomía

Ordenarán pronto la academia en escuelas

Terminarán “viernes sociales” y faltones

Orden de investigar “La Estafa Maestra”

“No hay mal que dure cien años, ni UJED que los aguante…”

El contador Rubén Solís Ríos asumió esta mañana la rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Empezó el autogobierno en la casa de estudios, luego de 8 años de infamia, ahora que regrese también la autonomía… ¡que sea para bien…!!!…..ACCIÓN.- Tiene la UJED mucho por hacer para significarse ante la sociedad de Durango. Ha perdido en los últimos años 28 lugares en la competitividad académica nacional y no hay tiempo qué perder…..TIEMPO.- La recuperación de la autonomía de la universidad no será sencilla, más bien todo lo contrario. Tendrán que luchar los universitarios mucho y por mucho tiempo para reconquistarla, pero tienen que empezar ya. No hay que perder más tiempo…..CONFIANZA.- Entre los universitarios hay mucha confianza en el nuevo rector, pues es alguien que ha vivido prácticamente toda su vida en la universidad. La conoce por dentro y por fuera, y es quien puede encabezar todos los esfuerzos para emprender la larga tarea de recuperar lo perdido…..ACADEMIA.- No hace mucho platicamos con el nuevo rector y advirtió del enorme volumen de trabajo que le espera, de todo lo que hay que hacer para reinsetar a la UJED en la competividad académica nacional. Sabe de los viejos vicios que adolece la institución, de los viernes sociales, de los maestros incumplidos, de los catedráticos “patito”, de los trabajadores que no trabajan, etc, etc… Ha concebido un proyecto integral por el cual se irá recuperando lo perdido en el breve plazo; principalmente pugnará para que a partir de hoy cada maestro que ingrese a dar clases a las escuelas universitarias demuestre las constancias de su capacidad, tendrá que someterse a un examen de oposición y quien no lo apruebe no se parará frente a grupo. Esos “catedráticos” son los que más daño le han hecho a la casa de estudios, y no pasará uno más sin esos requisitos…..APLAUSOS.- El día que platicamos con el nuevo rector lo dijo fuerte y claro: “No me voy a robar un peso de la UJED. Le debo todo a la institución y tengo que entregarlo todo sin robarle nada. Nadie me acusará en ningun momento de haber dispuesto de los recursos de la casa de estudios, que para mí son sagrados…”…..ÉPALE.- Te lo digo a ti mi amigo, para que lo entiendas mi cuate. O séase, muchos tienen la fundada sospecha de que otro de los temas que atorará y en corto el contador Solís Ríos es el de la contaminada que le obsequió Óscar Erasmo Návar a la UJED al permitir que se usara su nombre, de la UJED, para lavar muchos millones de pesos, primero en las triangulaciones del Gobierno Federal, luego en La Estafa Maestra y al final con La Operación Safiro, por las que el Gobierno Federal “lavó” o se robó miles de millones de pesos para entregar una parte al PRI y robarse la otra. Esta mañana, el gobernador José Aispuro, que acudió invitado especial a la asunción de Solís Ríos, le encargó de manera muy encarecida el tema, que vaya hasta el fondo, que se aclare el monto de las triquiñuelas por las que alguien, o varios alguienes, se echaron a la bolsa limpiamente muchos miles de millones de pesos. Sobre la materia, los reporteros preguntaron a Návar García cómo estuvo aquello de La Estafa Maestra y les jugó el dedo en la boca a los entrevistadores, pues sabido es que ese fue un argumento para “lavar” miles de millones de pesos, Óscar Erasmo aseguró: “La UJED participó en diversos contratos con distintas dependencias federales, pero…cumplió a cabalidad todo lo acordado…”. Obviamente, aceptó Návar haber enlodado el nombre de la institución y trató de justificarlo asegurando que “cumplió”, qué cumplió ni que nada, si se trató de una vil transa en la que era menester nada más tener alguien a quién “enviarle” el dinero, para luego de mano a mano entregárselo al PRI o a otros favorecidos por la vía ilegal. O séase que, para no extendernos, el nuevo rector se va a encontrar con un verdadero cochinero, con un quebradero épico en la UJED. Ojalá que estemos exagerando y que pronto, antes de lo previsto, la casa de estudios sea referente en la academia nacional, y que antes de lo estimado la UJED abandone el penúltimo lugar que ocupa entre las universidades más chafas de México. Ojalá…..CAMBIO.- Sandra Amaya ha dejado la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado en manos del diputado Pablo César Aguilar. Ayer se dijo que Sandra deja de ser la lideresa de la legislatura para estar en posibilidades de ir por la candidatura a la alcaldía de Durango, pero…hoy, en los mentideros públicos se han corrido toda suerte de rumores que, en serio, deben ser aclarados a la brevedad para evitar lo que se cree es chisme, pero sobre todo, para que se precise si es real lo que se afirma…..FINAL.- Arrancó la final del futbol mexicano entre América y Cruz Azul. Terminaron empatados en un aburridísimo partido para el que no se antojaba ni una “chela”. Obviamente, se neutralizaron dos buenos equipos y queda la verdadera final para el domingo donde se medirán, ahora sí sin reservar nada, poque no habrá mañana. Seguimos yéndole a la máquina, para si alguien quiere ganarse unos cinco mil devaluados, nomás con que me brinde dos golecitos y nos vamos con todo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite en Siete Días de Grilla o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

