“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Creen que Vialidad tiene campaña recaudatoria

Piensan hasta que es Galván quien la orquestó

No creemos de Óscar, tampoco de José Ramón

La de anoche, la “cruzazuleada” más dolorosa

Chivas también muerden el polvo en el mundial

Automovilistas citadinos se quejan de una rara operación de agentes viales contra los manejadores, y sospechan de algo orquestado por el titular Óscar Galván, aun cuando nosotros ponemos las manos en la lumbre por su inocencia…..ACCIÓN.- Nuestras redes sociales registran una serie de quejas contra agentes de vialidad y sugieren que se trata de algo orquestado desde el titular de seguridad, pero…creemos que más bien se trata de la cercanía de Navidad, los regalos y esas cosas…..CUIDADO.- El problema es que los roces con los elementos policiacos son muchos y muy frecuentes, por lo que debe intervenir el jefe y frenar cualquier suposición en contra suya, porque -repetimos- metemos las manos a la lumbre por Galván…..ALTO.- Y claro, tampoco creemos que se trate de algún plan recaudatorio orenado desde la alcaldía. El horno no está para bollos, y un caso así vendría a acabarla de completar, cuando el jefe de la comuna, el doctor José Ramón Enríquez, requiere más orden en su parcela. La cuestión es que, nosotros tenemos varios botones como muestra y, nos brinca la sospecha…..REGLAS.- Sobre el juicio político que se le sigue al doctor Enríquez, esta mañana el juez administrativo, el doctor Ernesto Aguilar García, sostuvo que si la Legislatura persiste en quitarle el fuero al alcalde se podrá hacer acreedor a una sanción privativa de la libertad de al menos 9 años a todos y cada uno de los diputados que se atrevan a hacerlo. Aun cuando el dicho del doctor Aguilar García nos recuerda mucho los avisos de los despachos jurídicos, cuando le piden al cliente mal pagador o incumplido que se comunique de inmediato al despacho jurídico tal, antes de que se apliquen los artículos números x, xx, xxx, etc., y si no responde al llamado se acudirá a los artículos xx, xxx, xxxx, y los que se acumulen, pudiendo llegar hasta la misma horca, por lo bajito, y sin consignación. Ya en serio, Aguilar García está en su papel, la defensa del alcalde Enríquez está bajo su dominio y tiene que hacerlo lo mejor posible, pero…los legisladores también van muy avanzados. El nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, Pablo César Aguilar Palacio, abordó el tema del juicio político y precisó que el supuesto amparo al alcalde es nada más la solicitud ante el juzgado de distrito, que está bajo revisión la tal solicitud, pero que el 19 de enero deberá resolverse si se otorga o se rechaza la tal protección de la justicia federal, mientras tanto, como no existe el amparo como tal, la Legislatura del Estado seguirá con el proceso hasta entonces…..CRUZAZULEADA.- También llegamos a creer que el Cruz Azul terminaría anoche con la maldición que ya se extiende a 22 años de no saborear las mieles del título de liga. Tenían todo para hacerlo, hicieron un torneo extraordinario que sorprendió a medio mundo y acabó como súper líder, pero…el pero de siempre, que los jugadores azules llegaron a la cancha quizá creyendo que sería el cielo quien les regalaría el título. Jugaron el peor partido de la temporada y acabaron perdiendo 2-0, pero pudieron caer 3, 4 o 5-0, pues, repetimos, dieron su peor partido, cuando estaban obligados a dar su mejor esfuerzo para coronar todo lo batallado en el torneo. El súper líder, ciertamente, nunca llegó ayer al Estadio Azteca. Los cementeros anduvieron luciendo su palmito en los distintos sectores de la cancha, departiendo belleza y echando tinta que era un contento, mientras los americanistas, tenemos que reconocerlo, mostraron hambre de campeonar. Peleaban cualquier pelota y la mayoría de las bolas perdidas caían a sus pies y la dominaban sin problema. Los azules andaban de vacaciones anticipadas y así no se puede. Obvio que el América mereció sobradamente el campeonato 13 de su existencia. El marcador de anoche, sin exagerar, fue justo. El premio natural al que se esfuerza se lo llevaron los azulcremas, y los maquinistas se quedaron de nuevo en la orilla, esperando quizá una próxima oportunidad, aunque de volver a jugar como jugaron anoche volverán a “cruzazulearla”. Los partidos de verdadera final les vienen grandes, muy grandes, así sea Pedro Caixinha o quien los dirija, no pueden con ellos. Cargan una mediocridad que en serio calienta hasta al más taimado, fue el caso de anoche. Anoche, el América no llevó árbitros, ciertamente, llevó un poquito de ganas más que los de enfrente, y casi sin esforzarse gran cosa se hicieron de la diadema, y los seguidores tuvimos que tragarnos otra temporada para el olvido. Algo parecido le sucedió al Guadalajara en el torneo internacional de clubes. Las aspiraciones de alzarse como los mejores del mundo se las borraron tres equipitos de medio pelo que les sacaron la victoria sin mucho batallar. O sea, como se trata del equipo “más taquillero” del futbol mexicano, para qué lo refuerzan con jugadores de talla mundial que cuestan un poquito más que los que contratan, con jugadorcitos en formación como Javier Eduardo López, “La Chofis”, tienen para llenar los estadios y hacerse de enormes fortunas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche. Solamente adelantar a nuestros lectores que estamos próximos a nuestras vacaciones de fin de año.

