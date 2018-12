“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

La triste vida de 6 futbolistas amateurs

Tienen facultades para sobresalir, pero…

Están viviendo casi en la calle en Pachuca

Autoridades deportivas en plena indiferencia

Esperanza que Ana Karen Ávila cambie todo

Un futbolista duranguense, o menos, como seis, acaban de ser aceptados en el Club de Futbol Pachuca, uno de los grandes del futbol mexicano, pero…como todavía no juegan a nivel profesional, no ganan un peso. ¿Se imaginan los sufrimientos?…..APLAUSOS.- Tenemos información confiable que nos hace saber de la aceptación de seis muchachos oriundos de Durango en el Pachuca, seña de que son buenos, y por lo mismo han sido aceptados para distintas pruebas en aquella tuza institución…..PENURIAS.- La cosa es que, como pasa siempre, mientras los jovencitos no reciban un pago por su trabajo, están pasando verdaderas calamidades para sobrevivir, y el club no los ha aceptado en su casa club, por eso tienen que andar de la ceca a la meca, casi casi limosneando…..LIMOSNAS.- Los padres de los muchachos se acercaron a nosotros para pedir ayuda y ver cómo se les acerca con las autoridades para auxiliar a aquellos jovencitos que virtualmente están tirados a su suerte en la capital hidalguense…..REALIDAD.- No tenemos dinero para mandarle a nuestros hijos y de menos puedan tener las tres comidas, dicen esos atribulados padres. Es una realidad por demás cruel no obstante el súper negocio que es el futbol para los clubes grandes como el Pachuca, y que como aquel es negocio, no dispone de dinero como para distraer en esos jóvenes…..MILLONES.- Así es, en el deporte los gobiernos federal, estatal y municipal incluyen en libros, quién sabe en la realidad, miles de millones de pesos, aunque los jugadores amateurs como los que están en Pachuca jamás reciben un quinto para poder sobrevivir a la terrible realidad que tienen en este momento…..MEMORIA.- Hemos marcado más de una vez lo que nos ha tocado ver en otras ciudades con jugadores infantiles en las distintas disciplinas. No tienen apoyo de nadie, si quieren ir a los torneos regionales o nacionales van, pero por su cuenta y con su propio gasto…..VERGÜENZAS.- Obviamente, aparte de que las representaciones de Durango solo van a dar lástimas, con uniformes cachiruleados, de tallas distintas a las del jugador, etc., etc., y casos como los que nos consta, que los chiquillos han de caminar diez o quince kilómetros para llegar al auditorio, pues no tienen ni para al camión, y no hay nadie que se conduela de ellos. Hay muchos casos de jugadores que les ven aptitudes, posibilidades de destacar en el profesionalismo que se han visto inmersos en esa terrible realidad, de caminar kilómetros y kilómetros para llegar a los escenarios de la competición. Han sobresalido por su propio orgullo y con su propio sufrimiento, pero…mientras en los informes de gobierno “se gastaron tantos y tantos miles de millones…”, en muchas cosas, pero nunca en donde debían gastarse. Muchos otros, a pesar de sus facultades que muestran desde chicos, simple y sencillamente se cansan de esos sufrimientos y no vuelven a un torneo grande…..ESPERANZA.- El gobernador José Aispuro acaba de hacer cambios en la estructua deportiva de su administración. Puso a Ana Karen Alejandra Ávila en el Instituto Estatal del Deporte y, aunque no la conocemos, apenas empieza y merece el beneficio de la duda. Veremos si se aplica y corrige esas fallas en la organización deportiva y por fin aparece alguien que venga a ayudar a los deportistas amateurs como los que anotamos arriba. Tenemos los nombres y demás generales, pero no los mencionamos para que no los agarren de ojeriza, pues luego los organizadores se dan por ofendidos y si antes no los ayudaban, ahora menos, y luego la “ayuda” que nosotros podamos darles acaba agravando más las cosas para los jovencitos…..FUTURO.- Ojalá que Ana Karen busque acercarse un poquito a la organización deportiva de las grandes potencias nacionales del deporte amateur: Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Ciudad de México y las Baja Californias para que tenga una idea aproximada a como se hacen las cosas, los triunfadores de siempre en las competiciones deportivas nacionales son los mejor organizados. Luego alguien dice que es que como son los que siempre han ganado, van a seguir ganando, pero no, no es así. El deporte amateur se maneja bajo otra óptica, allá, en aquellas entidades, sí se invierte en los chiquillos y chiquillas, y de ninguna manera es sorpesa que terminan siendo los grandes campeones. La diferencia entre el deporte de Durango es que los seleccionados nuestros van con uniformes todos cachiruleados, con tallas o más chicas o más grandes que las de los muchachos, con tenis, pants y chamarra de la conocida marca de la palomita, y acá, ni siquiera los conocen. Aquellos jugadores son transportados en avión, como si fueran profesionales, por tanto, desde que se paran en la cancha asustan a cualquiera. Ojalá que Ana Karen Alejandra haga las cosas distintas, que tenga el apoyo del gobernador Aispuro y venga a revolucionar el deporte amateur que sigue sumido en el hoyo de la indiferencia y corruptelas de las autoridades. Que no está facil, pues no, pero en su papel de mujer debe procurar la decencia sobre cualquier cosa y la correcta aplicación de los recursos. Y que no se diga que no hay dinero, porque sí hay. Los informes de gobierno siempre consideran gastos multimillonarios que, sobra decirlo, pocas veces llegan a los que debe llegar. ¿Estamos? Inician nuestras vacaciones esta tarde, aunque haremos “descanso” haciendo adobes, suspendemos este espacio pero seguiremos pendientes de lo que pase para podérselo compartir en nuestra web y nuestras redes sociales. Nos saludamos de nuevo hasta el año entrante, o antes si la noticia lo requiere.

