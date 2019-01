“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Esteban Villegas “cerebro” en cosas de salud

Mal andan las cosas si es el doctor Esteban Villegas quien propone las fórmulas para resolver los antiquísimos problemas que aquejan al Sector Salud, incluyendo la SSA. No tiene ni la experiencia ni la capacidad para opinar…..APROBADO.- Saben en la Secretaría de Salud que las últimas grandes decisiones en la dependencia han sido obra del excandidato a gobernador, que, también se sabe, le ha dedicado más tiempo al canto y a la grilla que a la medicina, por eso…¿cómo?…..LÓGICA.- Murió el pasado fin de semana una dama por influenza H1-N1, y aunque levemente trascienden los fallecimientos, queda la duda sobre el procedimiento aplicado, si se le administró el tratamiento adecuado en ese caso, si el Sector Salud tenía o tiene los medicamentos para el caso. Sobre todo, si se siguieron los protocolos que marca la norma, pero…hasta ahora más se ha ocultado el último caso, antes que reconocerlo y advertirlo a la sociedad para que mantenga las alertas y se proteja contra cualquier riesgo de contraer ese mal. También hay mucho nerviosismo en la sociead por el brote de hepatitis provocado por la deficiente atención a enfermos hepáticos, pero nadie en el Sector Salud ha abierto la boca para decir qué sigue, qué hacer, cómo proceder, quizá estarían esperando la opinión del doctor Villegas que, eso sí, le ha dedicado más tiempo a la integración de las distintas oficinas de la SSA, donde sospechosamente solo sus amigos han hallado acomodo basificado en las distintas secciones, mientras al interior de la dependencia hay miles de trabajadores que llevan tiempo esperando una oportunidad de base…..BARBAS.- Si vez las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, dice la vieja y desconsiderada conseja popular. Y la moraleja se aplica por demás lamentable en el caso del aún delegado del IMSS en Durango, Gustavo Enrique Pintos. Hace un tiempo, la doctora Valia Patricia Silva Delfín era la directora de la clínica No. 1 en esta capital. Tuvo un problema fuerte por una caída sufrida en el propio hospital, se incapacitó y se sometió a dolorosa intervención quirúrgica en el mismo puesto médico, todo dentro de la ley, pero el señor Pintos, cual celoso cuidador de los bienes del Seguro Social, de alguna forma se agarró para correrla de la chamba. Nunca creyó el señor Pintos que esta vida es como la rueda, que a veces estás arriba y luego abajo. Pues nada que, el pasado miércoles, la cesada doctora Silva Delfín fue escogida por el nuevo director del IMSS, Germán Martínez, como la nueva delegada estatal que habrá de asumir, si el diablo no mete su cuchara, este miércoles 16, y tendrá que ser el señor Pintos quien le entregue de manera formal la oficina. Los que conocen a la próxima delegada aseguran que es una mujer muy sensata, muy práctica y muy trabajadora, de modo que lo más probable es que no cobre la que le obsequió el señor Pintos, pero…aseguran que si alguien sabe de las irregularidades que se han cometido en el IMSS en Durango en los últimos años es precisamente la nueva delegada, y que, como no fueron ni uno ni dos pesos los que se perdieron en el reciente incendio del almacén general, le dedicará tiempo especial al caso, dado que se asegura que el fuego lo provocó alguien a nombre de alguien para poder “borrar” serios problemas por la “evaporación” de infinidad de medicamentos controlados y muy caros, además de una serie de faltantes de los que ya empezaba a hacer crisis desde antes de las llamas al interior de la delegación y por lo que de alguna forma traían bien juido al aún delegado. Sintetizando: No quisieramos estar en el papel del señor Pintos, pero está por confirmar que lo peor que le pudo ocurrir en esta vida es que llegara al poder Andrés Manuel López Obrador. Ya dijimos que la asunción a la delegación de la doctora Silva Delfín es consecuencia a su cercanía con la doctora Beatriz Gutiérrez Muller. Fueron compañeras en la UNAM desde hace muchos años, y desde entonces llevan una cercanía que este miércoles empezará a rendirle frutos a la anestesióloga duranguense…..FUERA.- Y claro, sobre lo que trascendió a mediados de la semana pasada, que echarán del IMSS e ISSSTE a unos tres mil trabajadores, la verdad es que todo es el resultado de un estudio a fondo levantado en las últimas semanas en una y otra institución, y en la mayoría de los casos se trata de “trabajadores” que al amparo del sindicato o por los favores con tal o cual funcionario, de cualquier cosa se valen para fingir demencia o hacerle al “muuu” a la hora del trabajo. Nada más en el IMSS hay decenas de “camilleros” por turno, pero en la mayoría de los casos solo se les puede localizar en algún sótano o en otras secciones entregados a los juegos de azar, por una parte, pero en otros casos incluso a entrarle a los mismos medicamentos controlados, mientras enfermeras, médicos o trabajadores sociales son los que andan sacándoles la chamba. Por eso se van, no hacen falta “sus servicios”…..URGENTE.- Uh, pos no, dice Gabriel Arce Rodríguez que el PRI necesita candidatos honestos. Es que ese ha sido el talón de aquiles del tri en los últimos tiempos, que ha tenido gente honesta entre sus filas, pero ha preferido a los otros…..SEQUÍA.- Además, la desbandada tricolor persiste. Un día sí, y otro también, distinguidos cuadros priistas han emigrado a reforzar al Primor, otros se han ido al gobierno y así, pero muchos ya no están en su padrón…..APLAUSOS.- Y, sin buscarle más, diríamos que Arce Rodríguez tiene toda la razón del mundo. El PRI está pasando por una crisis en la que se mantiene viva la amenaza de la extinción precisamente por la caterva de ladrones que ha pasado tanto a nivel nacional como local. Urgen candidatos con las manos limpias y con méritos a prueba de fuego, el problema es ¿de dónde los sacarán…? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

