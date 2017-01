“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Mega gasolinazo está incendiando al país

Hacienda, por el contrario, dice que va porque va

Hasta ahora las acciones son pacíficas, dicen camioneros

Subirán de tono si no atienden las protestas, advierten

Mayela Almonte se va a trabajar a Cancún

“Gobierno debía financiarse quitando lo que se robaron los exgobernadores…”: Juan Pueblo (Camioneros)

El país se está incendiando por el mega gasolinazo, pero no es eso lo que sorprende, sino la cerrazón del gobierno para revertirlo. Quién sabe qué esperan ver para empezar a entender la necesidad de darle marcha atrás…..REACCIÓN.- La molestia ha unificado a los mexicanos en contra del gobierno, pero ni así hay alguien sensato como para de menos revisar la posibilidad de cancelar los absurdos aumentos a los combustibles…..LUMBRE.- El subsecretario de hacienda Miguel Messmacher salió ayer a tratar de tapar el sol con un dedo y decir que los incrementos en los precios de los combustibles no tendrán reversa y que tampoco habrá estímulos fiscales a los más perjudicados por los aumentos. O sea: La arbitrariedad a rajatabla, cueste lo que cueste, tope donde tope…..RIESGOS.- El movimiento contra los aumentos que entraron en vigor el pasado primero de enero está empezando. No ha alcanzado su punto álgido, y para muchos (no para el gobierno, claro) es preferible atenderlo antes de que la sangre llegue al río. Hasta ahora ha sido pacífico, pero ha crecido de manera natural por el perjuicio que los aumentos implican para todo mundo…..ALTO.- Esta mañana el gobernador José Aispuro y su secretario Adrián Alanís acudieron a platicar con los líderes del movimiento que mantiene bloqueados los accesos a las instalaciones de Petróleos Mexicanos y no solo se solidarizaron con las protestas, sino que el gobernador se comprometió a llevarlas ante el presidente Enrique Peña Nieto el próximo 9 de enero cuando se reúna con los mandatarios estatales agrupados en la CONAGO. Es de señalar que el movimiento de los gobernadores contra el mega gasolinazo lo encabezan precisamente el doctor Aispuro y la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quienes habrían coincidido en la necesaidad de hacerle ver al jefe de la nación los riesgos en que se encuentra la patria y la necesidad de revisar el mega gasolinazo para revertirlo de alguna forma y modificarlo de manera tal que no pegue como está pegando directamente en el bolsillo de los mexicanos. Aispuro y Pavlovich, ambos como senadores, aprobaron la reforma hacendaria y la energética, pero en la reforma nunca se dijo que incluiría este brutal incremento, sino por el contrario, se visualizó la posibilidad de que con ella terminaran definitivamente los gasolinazos a que nos acostumbraron los gobiernos anteriores. Ese será el punto que discutirán con el jefe del Ejecutivo federal a fin de solicitarle en nombre de todos los mexicanos la necesidad de modificar los incrementos. Los líderes visibles del movimiento advierten que por ahora las protestas son pacíficas, pero de no atenderse pueden generar la resistencia civil, también pacífica, y si ni así reacciona el Gobierno Federal, entonces pasarán a otro tipo de acciones, quizá acciones que entonces sí preocupen al gobierno, que por ahora parece no enterarse del riesgo en que se ncuentra la patria…..NÚMEROS.- O le están informando mal al presidente Peña Nieto sobre el tamaño de las protestas o de plano les vale tanto al jefe de la nación como a quienes le informan de lo que realmente está ocurriendo. No obstante, ahora todavía se puede resolver el conflicto, si se deja avanzar quién sabe qué pueda pasar, toda vez que de entrada, de unos cuantos que iniciaron el bloqueo a PEMEX, ya suman cientos o miles de ciudadanos sin organización ni partido los que quieren la cancelación del mega gasolinazo, puesto que está pegándoles directamente en el bolsillo…..ALTO.- Sorprendió a muchos que el gobernador y su secretario llegaran sin guaruras ni asesores de ninguna especie hasta los accesos a PEMEX y abordaran el tema sin restricción de ninguna especie, justo cuando gente del mismo movimiento exigía la presencia del mandatario. Y el gobernador no solo se apersonó, sino que se solidarizó con sus acciones, aun cuando pidió que todas y cada una las desplieguen dentro de la ley, sin afectar a terceros. Aispuro los escuchó a todos y les advirtió que el próximo día nueve habrá de comunicarle al presidente Peña Nieto en la reunión de la CONAGO el sentir de todos los camioneros y de la sociedad en general, no obstante que el problema, desde luego, es de carácter federal y que el estado poco o nada puede hacer, de modo que saben los líderes del movimiento que cuentan con el respaldo y la solidaridad del gobernador, como está sucediendo en otros estados de la República. El mandatario, debido a su agenda, tuvo que retirarse del lugar, pero aun así dejó todavía por mucho tiempo a su secretario el arquitecto Adrián Alanís para escucharlos y atenderles en todas y cada una de sus demandas, mismas que habrá de complementar al gobernador Aispuro para que a su vez las lleve ante la CONAGO el próximo 9 de los corrientes…..TAPADA.- Mayela Almonte Solís, quien sorprendió a más de cuatro al aceptar una dirección de bajo perfil en Durango, como es la del Instituo de Capacitación Policial, asume mañana la dirección de Seguridad de Cancún. Obvio, se esperaba que renunciara esta mañana, pero hasta el cierre del presente comentario nada se había confirmado. El caso es que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y el alcalde de Cancún, Remberto Estrada, le darán posesión mañana temprano del complicado cargo en aquella paradisíaca capital. Todavía no terminan nuestras vacaciones, pero ahí para que no me olviden les dejo la anterior, esperando encontrarnos de nuevo a la mayor brevedad aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias