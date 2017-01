“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Peña Nieto no tiene asesores o los ignora

Otra equivocación en su segundo mensaje

No acaba de entender a los mexicanos

Gobierno patrocina a desmadrosos en NL

¿Qué hubieran hecho ustedes…? Renunciar

“Antes solo teníamos la “cuesta de enero…”, ahora, gracias a los políticos ladrones, la tenemos todo el año…”

Juan Sin Miedo

Está comprobado que el presidente Enrique Peña Nieto no tiene consejeros, o si los tiene no los escucha, pero anoche perdió por segundo día consecutivo la oportunidad de recuperar la confianza de los mexicanos…..NERVIOS.- No tenía para qué ofrecer un segundo mensaje a la nación, cuando lo que dijo ya lo había dicho un día antes. Además, los mexicanos no querían escuchar las excusas que presentó anoche, para qué distraer la atención del país…..IMPUESTOS.- Aseguró que por el mega gasolinazo no le ingresará al gobierno un peso extra, no obstante que los expertos aseguran que casi el 50% del nuevo precio de los combustibles irá a impuestos, que los precios del petróloeo a nivel internacional nada tienen qué ver…..VACILADAS.- Se expuso el jefe de la nación a la chunga de los mexicanos al preguntar de forma por demás inocente, o algo que otros califican peor: ¿Qué hubieran hecho ustedes…? Muchos le respondieron de inmediato: “Yo habría renunciado sin pensarla dos veces…”. Insistimos, anoche no debió aparecer en cuadro el presidente, más encabronó a los que quieren ver sangre en protesta por esa absurda decisión…..AMENAZAS.- Peña Nieto volvió a amenazar anoche a los mexicanos de proceder cuando se aparten del derecho. Se refirió a los saqueadores que están apareciendo por todas partes. El país, sin exagerar, se le está escurriendo entre las manos al señor presidente, y todo por su culpa. Aunque sus funcionarios de hacienda le aconsejen no meter reversa, él pudo hacerlo de haber entendido a los mexicanos inconformes, pues no son dos ni tres, pero anoche volvió a restregárselos en la cara: No se revertirán los precios de los combustibles. Y no nada más no habrá reversa, sino que en febrero viene un segundo mega gasolinazo que llevará los precios ya no sabemos hasta dónde…..ANARQUÍA.- Muchas ciudades de México, Durango entre ellas, se están quedando sin gasolina gracias al bloqueo que algunas personas mantienen frente a las instalaciones de PEMEX. Las pipas siguen sin poder surtir a las gasolineras y eso no debía ocurrir bajo ninguna circunstancia, puesto que se está afectando a terceros, cuando la idea era precisamente no dañar a los demás, sino hacerle ver nuestra molestia al gobierno, no a nuestros semejantes. Cerrábamos el presente comentario cuando el gobierno anunció la llegada de seis grandes pipas cargadas con gasolina que vienen a surtir a distintas gasolineras, con lo que es de esperarse que el problema tienda a amainar….. RATERÍAS.- La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio aseguró anoche que van casi 400 grandes tiendas saqueadas por la multitud en el Estado de México, la propia ciudad de México y otros estados, donde con el pretexto del gasolinazo, los inconformes terminaron saqueando los almacenes…..ASEGUNES.- Anoche mismo se registró un incidente por demás lamentable en Monterrey, donde los inconformes casi destruyeron el Palacio de Gobierno. Lo extraño es que la policía detuvo a decenas de individuos participantes en los destrozos y resultó que son foráneos, que no viven en la zona, que por la tarde habían llegado procedentes de la ciudad de México, precisamente a organizar el desmadre. Ahora los están investigando, pero se cree que fueron enviados por el mismo Gobierno Federal a encabezar los disturbios, especie que está cobrando vigencia en otras partes del país, donde se asegura que a los movimientos contra el mega gasolinazo se han infiltrado los famosos “anarcos” precisamente para armar el desmadre, pero el común denominador de las cosas es que en la apariencia los envió, debidamente pagados, el mismísimo Gobierno Federal. Millones de mexicanos no le entienden a las razones que pudo tener la Federación para organizar los saqueos y los disturbios de la Macro Plaza. Obvio, en Monterrey se justifica, puesto que ahí gobierna el primer independiente, un político no propuesto por ningún partido político y, pues para el PRI pudiese ser oro molido desprestigiarlo en estos momentos, y de ser preciso bajarle a la intención que trae el gobernador Jaime Rodríguez Calderón de postularse a la Presidencia de México, por un lado, y de mantener la persecución contra el exgobernador Rodrigo Medina. Pues sí, eso en Nuevo León, pero qué en el EDOMEX, en la ciudad de México y en Veracruz, pues ayer Miguel Angel Yunes, el gobernador jarocho, enfrentó a los indecentes y hasta ofreció a los saqueadores vales para que no se llevaran nada. Acá, las cosas no se han desbordado a pesar de que ganas no les faltan a algunos alborotadores que lograron infiltrarse al movimiento iniciado por los camioneros. Los manejadores prefirieron irse antes que permitir que algunos “anarcos” impusieran su voluntad, pues exigían prenderle fuego a los depósitos de PEMEX. Sobra decir que no es ni quemando depósitos de Petróleos Mexicanos, ni saqueando tiendas departamentales o de conveniencia como habrá de convencerse al presidente Peña Nieto para que rectifique o modifique su intención. Antes que resolver un problema se crearán muchos otros, como ya tenemos algunos aquí con la escasez real de combustibles. La solución a este impensado conflicto está en manos del presidente Enrique Peña Nieto, pero él no está pensando resolverlo, sino (por lo que dicen que está enviando anarcos a complicar los bloqueos) antes pretende enturbiarlo todo dentro de algo absolutamente absurdo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias